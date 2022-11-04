Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су

Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су
Индивидуальная экскурсия в Джилы-Су
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Что вас ожидает 🤩

  • Гора Баран
  • Перевал Шатджатмаз
  • Долина нарзанов
  • Скалы «аватары» в долине реки Харбаз
  • Холм Тузлук и долина реки Малка
  • Урочище Джилы-Су
  • Водопады Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур)
  • Водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа)
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Описание

Урочище Джилы-Су — это уникальное место, получившее свою популярность относительно недавно, но уже зарекомендовавшее себя, как живописное место с целебными нарзанами, находящееся у самого подножия величественного Эльбруса.

• гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, с которой открывается прекрасный вид на кисловодскую котловину и окрестности города. Гора Баран является высшей и одновременно самой южной точкой Ставропольского края. В зимнее время на склоне действует маленький лыжный курорт. Именно с этой точки мы впервые за поездку увидим Эльбрус.
перевал Шатджатмаз: Далее по пути мы спускаемся в долину реки Кичмалка и проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка»), после чего поднимаемся на перевал Шатджатмаз (высота — 2’127 метров над ур. моря), с которого открывается потрясающий пейзаж на Эльбрус и Кавказский хребет. Виды с перевала просто потрясающие! Например, если посмотреть на запад, то буквально на соседнем холме можно увидеть филиал Пулковской обсерватории, а в далеке часть хребта в районе Домбая и Архыза. А вот с восточной части нашему взору открывается плато Канжол, являющееся аналогом и «старшим братом» плато Бермамыт. А вот, если посмотреть в ту сторону, откуда мы приехали, то в хорошую погоду можно рассмотреть все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. В общем, это потрясающая панорамная точка!

• Долина нарзанов:

Спускаясь с перевала Шатджатмаз по крутому горному серпантину, мы достигаем следующей точки нашего маршрута — долину реки Хасаут, которую многие знают как Долину нарзанов. Ущелье реки Хасаут отличается очень мягким климатом, поэтому здесь зимой нет сурового мороза, а летом много тени и прохлады. В шаговой доступности находится более 20 выходов минеральной воды, которая известна как «нарзан». Также долина известна благодаря зданию похожему на замок, построенному в начале XX века в английском стиле, и бывшей базе отдыха, которая является заброшенной после перестройки. В данное время на территории действует благоустроенный парк, в котором можно и перекусить национальной кухней.

• скалы «аватары»:

Поднявшись с ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал, мы снова спускаемся в долину, но уже другой реки — Харбаз. Несколько лет назад на этом месте было найдено древнее аланское захоронение, к которому до недавних времён можно было подойти и потрогать. Спустившись пешком ближе к долине, мы оказываемся на скалах подобных тем, что были в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», из-за чего они и приобрели такую популярность у туристов. С этих же скал открывается прекрасный вид и можно увидеть как сливаются две реки — Харбаз и Малка.

• холм Тузлук и вид на ущелье реки Малка:

Преодолев очередной подъём мы приближаемся к холму (или же горе, если Вам удобнее) причудливой и ровной формы под названием Тузлук, на вершине которой находятся ровно отёсанный камни. С давних времён на вершине этого холма проводятся загадочные ритуалы, обращённые к Солнцу. Ну, а проехав чуть дальше, нам открывается потрясающий вид на долину реки Малка (кстати, самой большой реки Кабардино-Балкарии)!

• урочище Джилы-Су:

По прибытию в урочище, мы можем наблюдать своеобразные бассейны, наполненные слаботермальной минеральной водой (температура воды — около 21-22 градусов по Цельсию), а также многочисленные выходы нарзана. В окрестностях урочища можно увидеть красивые водопады Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур) и долину «каменных замков» (Кала-Кулак). В урочище Вы сможете искупаться с минеральном источнике, попробовать различные виды нарзана, сфотографироваться с местными сусликами, а также отведать национальную кухню в местном кафе.

• водопад Кара-Кая-Су:

Спустившись с урочища Джилы-Су в долину реки Малка, перед нашими глазами появится массивный и очень сильный водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа), который выходит из маленькой речушки с одноимённым названием, находящейся на верхушке скалы. Именно этот водопад и является визитной карточкой всей поездки на Джилы-Су (если, конечно же, не считать Эльбрус).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • 100 руб. с человека - сбор за пребывание на территории ГЛОУ «Эльбрус»
  • 100 руб. с человека - вход в парк «Долина нарзанов» (по желанию)
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт (по желанию)
  • Купальные принадлежности (в урочище есть слаботермальный источник с температурой воды +19-21°C)
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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