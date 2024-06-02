Поездка в урочище Джилы-Су подарит вам незабываемые впечатления, ведь в ясную погоду по пути открывается вид на белоснежные шапки Эльбруса.
Вас ждут лучшие ракурсы для фото, головокружительные виды, «молочный нарзан» прямо из источника и скалы-Аватары, а еще мы побываем у мощного водопада Кара-Кая-Су.
Вас ждут лучшие ракурсы для фото, головокружительные виды, «молочный нарзан» прямо из источника и скалы-Аватары, а еще мы побываем у мощного водопада Кара-Кая-Су.
Описание экскурсииЧто вас ожидает? гора Баран: В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, которая является одновременно и самой высокой, и самой южной точкой Ставропольского края. Отсюда мы впервые увидим с вами величественный Эльбрус. перевал Шатджатмаз: Далее по пути мы проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк. “маленькая рыбка”) и попадаем на перевал Шатджатмаз (высота – 2 127 м), с которого открывается потрясающий вид на Эльбрус и Кавказский хребет с запада и до востока (кстати, если посмотреть на восток, то можно увидеть плато Канжол, с которого открывается красивейшая панорама всего хребта). “скалы-аватары”: Поднявшись с ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал мы оказываемся в очередном ущелье – Харбаз. Здесь находятся невероятные скалы, которые напоминают пейзаж из фильма Джеймса Кэмерона “Аватар” (из-за этого они и получили народное название “скалы-аватары”). урочище Джилы-Су: И вот мы приезжаем к самой важной точке нашего путешествия – в урочище Джилы-Су (с карач. -балк. “тёплая вода”), куда приезжают исцелиться как телом, так и душой. В урочище и близ него существует множество выходов минеральной воды, а в самом урочище есть купель со слаботермальной минеральной водой (температура – около 20-22 градусов по Цельсию). В урочище вы сможете отведать блюда национальной кухни, а также рассмотреть его окрестности, сфотографироваться на фоне водопадов Сылтран-Су и Кызыл-Кол-Су, и, конечно же, сфотографировать местную достопримечательность – диких сусликов. водопад Кара-Кая-Су: Этот водопад является некой визитной карточкой Джилы-Су, ведь он привлекает путешественников своим величием в любое время года, даже несмотря на то, что зимой он замерзает и представляет из себя огромную глыбу льда, застывшую в падении с высоты 35-40 метров. Долина нарзанов: Спускаясь с перевала Шатджатмаз мы окажемся в долине реки Хасаут, которая известна как Долина нарзанов. Ущелье отличается очень мягким климатом, поэтому зимой здесь нет морозов, а летом много тени и прохлада. Ущелье славится минеральной водой, которая выходит практически ото всюду (таких источников здесь более 20). В Долине нарзанов вы также сможете увидеть здание, которое стилизованно под английский стиль, и узнаете его историю. Преимущества выбора поездки с нами:
- Поездки проводятся в сопровождении профессионалов с многолетним опытом и спокойным стилем езды по горным дорогам, так как поездка в первую очередь должна быть комфортной для вас.
- Поездки в маленьких группах (мини-группах) до 6-7 участников, поэтому мы уделим внимание каждому участнику нашего маленького путешествия.
- Останавливаемся только в проверенных кафе без толп людей и со вкусной местной кухней.
- В отличие от автобусных поездок, никто никого не торопит (выделяем достаточное количество времени для осмотра той или иной локации, а также всегда отталкиваемся от мнения всех участников поездки), а программа представлена в расширенном варианте с возможностью замены локаций по вашему желанию. Не будет никаких ненужных остановок на местных рынках, как это делают в автобусных турах.
- Сможем остановиться, к примеру, для фотосессии или по вашему желанию в любом понравившемся вам месте по пути следования.
- Комфортный маленький транспорт: внедорожники. Без спешки доезжаем до точки назначения раньше автобусов, поэтому мы не попадаем в большие очереди в кафе/на канатные дороги/на локациях.
- Заберём вас от вашего места проживания в Ессентуках и после поездки доставим вас обратно, либо по вашему желанию в любое другое удобное место в пределах города или по пути следования.
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Баран
- Перевал Шатджатмаз
- «скалы-Аватары» и ущелье Харбаз
- Гора Тузлук
- Ущелье Малка
- Урочище Джилы-Су
- Водопады Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур)
- Водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа)
- Долина нарзанов
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- 200 руб. /чел. - въезд на территорию нацпарка «Приэльбрусье»
- 100 руб. /чел. - вход на территорию урочища Джилы-Су
- 500 руб. /чел. - вход в парк «Долина нарзанов» (по желанию)
- 150 руб. /чел. - проход на «скалы-аватары» (по желанию)
- Питание и напитки в кафе
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ваше место проживания в пределах Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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