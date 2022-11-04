Урочище Джилы-Су — это уникальное место, получившее свою популярность относительно недавно, но уже зарекомендовавшее себя, как живописное место с целебными нарзанами, находящееся у самого подножия величественного Эльбруса.

• гора Баран:

В самом начале нашего путешествия мы остановимся на горе под названием Баран, с которой открывается прекрасный вид на кисловодскую котловину и окрестности города. Гора Баран является высшей и одновременно самой южной точкой Ставропольского края. В зимнее время на склоне действует маленький лыжный курорт. Именно с этой точки мы впервые за поездку увидим Эльбрус.

перевал Шатджатмаз: Далее по пути мы спускаемся в долину реки Кичмалка и проезжаем местный аул Кичи-Балык (с карач. -балк. «маленькая рыбка»), после чего поднимаемся на перевал Шатджатмаз (высота — 2’127 метров над ур. моря), с которого открывается потрясающий пейзаж на Эльбрус и Кавказский хребет. Виды с перевала просто потрясающие! Например, если посмотреть на запад, то буквально на соседнем холме можно увидеть филиал Пулковской обсерватории, а в далеке часть хребта в районе Домбая и Архыза. А вот с восточной части нашему взору открывается плато Канжол, являющееся аналогом и «старшим братом» плато Бермамыт. А вот, если посмотреть в ту сторону, откуда мы приехали, то в хорошую погоду можно рассмотреть все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод. В общем, это потрясающая панорамная точка!

• Долина нарзанов:

Спускаясь с перевала Шатджатмаз по крутому горному серпантину, мы достигаем следующей точки нашего маршрута — долину реки Хасаут, которую многие знают как Долину нарзанов. Ущелье реки Хасаут отличается очень мягким климатом, поэтому здесь зимой нет сурового мороза, а летом много тени и прохлады. В шаговой доступности находится более 20 выходов минеральной воды, которая известна как «нарзан». Также долина известна благодаря зданию похожему на замок, построенному в начале XX века в английском стиле, и бывшей базе отдыха, которая является заброшенной после перестройки. В данное время на территории действует благоустроенный парк, в котором можно и перекусить национальной кухней.

• скалы «аватары»:

Поднявшись с ущелья реки Хасаут и перебравшись через очередной перевал, мы снова спускаемся в долину, но уже другой реки — Харбаз. Несколько лет назад на этом месте было найдено древнее аланское захоронение, к которому до недавних времён можно было подойти и потрогать. Спустившись пешком ближе к долине, мы оказываемся на скалах подобных тем, что были в знаменитом фильме Джеймса Кэмерона «Аватар», из-за чего они и приобрели такую популярность у туристов. С этих же скал открывается прекрасный вид и можно увидеть как сливаются две реки — Харбаз и Малка.

• холм Тузлук и вид на ущелье реки Малка:

Преодолев очередной подъём мы приближаемся к холму (или же горе, если Вам удобнее) причудливой и ровной формы под названием Тузлук, на вершине которой находятся ровно отёсанный камни. С давних времён на вершине этого холма проводятся загадочные ритуалы, обращённые к Солнцу. Ну, а проехав чуть дальше, нам открывается потрясающий вид на долину реки Малка (кстати, самой большой реки Кабардино-Балкарии)!

• урочище Джилы-Су:

По прибытию в урочище, мы можем наблюдать своеобразные бассейны, наполненные слаботермальной минеральной водой (температура воды — около 21-22 градусов по Цельсию), а также многочисленные выходы нарзана. В окрестностях урочища можно увидеть красивые водопады Султан (Кызыл-Кол-Су) и Эмир (Гитче-Чучхур) и долину «каменных замков» (Кала-Кулак). В урочище Вы сможете искупаться с минеральном источнике, попробовать различные виды нарзана, сфотографироваться с местными сусликами, а также отведать национальную кухню в местном кафе.

• водопад Кара-Кая-Су:

Спустившись с урочища Джилы-Су в долину реки Малка, перед нашими глазами появится массивный и очень сильный водопад Кара-Кая-Су (Тузлук-Шапа), который выходит из маленькой речушки с одноимённым названием, находящейся на верхушке скалы. Именно этот водопад и является визитной карточкой всей поездки на Джилы-Су (если, конечно же, не считать Эльбрус).