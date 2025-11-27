Из Ессентуков в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор
Инопланетные пейзажи, целебные источники и мощь водопадов - на северном склоне Эльбруса
Не все доезжают до северного склона Эльбруса — маршрут удалённый и сложный.
На внедорожнике вы доберётесь к парящим скалам и мощным водопадам, погуляете по поляне с сусликами и рассмотрите лавовые скульптуры. А гид расскажет о народах, населяющих этот регион, их традициях, обычаях и истории.
Описание экскурсии
Плато Шаджатмаз — панорамный вид на Кавказский хребет и рассказы об астрономических наблюдениях на высоте более 2000 метров
Скалы «Аватары» — удивительные «парящие» скалы и связанные с ними легенды. Вы узнаете, как возникли эти образования
Урочище Джилы-Су — 14 целебных источников, водопады Эмир и Султан, а также скульптуры из застывшей лавы. Услышите о целебных свойствах тёплых источников и по желанию окунётесь в них
Водопад Каракая-Су — прогулка по поляне, где встречаются забавные суслики, коровы и ослики. Гид расскажет о формировании и особенностях водопада, а также о местных обитателях и их роли в экосистеме
Примерный тайминг
6:30–7:00 — сбор участников 7:30–8:00 — остановка на завтрак 9:00–9:30 — плато Шаджатмаз 12:00–13:00 — урочище Джилы-Су 15:00 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
Поездка проходит на внедорожниках или минивэне (можем поехать на нескольких машинах)
Дополнительные расходы: экологический сбор в Джилы-Су — 300 ₽, скалы-аватары — 50 ₽, питание (по желанию) — 600–700 ₽ с чел.
Не забудьте взять с собой паспорт и солнцезащитные очки
В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 81 туриста
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.