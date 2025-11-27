Мои заказы

Из Ессентуков в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор

Инопланетные пейзажи, целебные источники и мощь водопадов - на северном склоне Эльбруса
Не все доезжают до северного склона Эльбруса — маршрут удалённый и сложный.

На внедорожнике вы доберётесь к парящим скалам и мощным водопадам, погуляете по поляне с сусликами и рассмотрите лавовые скульптуры. А гид расскажет о народах, населяющих этот регион, их традициях, обычаях и истории.
Из Ессентуков в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор© Осман
Из Ессентуков в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор© Осман
Из Ессентуков в урочище Джилы-Су - к сердцу Кавказских гор© Осман

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз — панорамный вид на Кавказский хребет и рассказы об астрономических наблюдениях на высоте более 2000 метров

Скалы «Аватары» — удивительные «парящие» скалы и связанные с ними легенды. Вы узнаете, как возникли эти образования

Урочище Джилы-Су — 14 целебных источников, водопады Эмир и Султан, а также скульптуры из застывшей лавы. Услышите о целебных свойствах тёплых источников и по желанию окунётесь в них

Водопад Каракая-Су — прогулка по поляне, где встречаются забавные суслики, коровы и ослики. Гид расскажет о формировании и особенностях водопада, а также о местных обитателях и их роли в экосистеме

Примерный тайминг

6:30–7:00 — сбор участников
7:30–8:00 — остановка на завтрак
9:00–9:30 — плато Шаджатмаз
12:00–13:00 — урочище Джилы-Су
15:00 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожниках или минивэне (можем поехать на нескольких машинах)
  • Дополнительные расходы: экологический сбор в Джилы-Су — 300 ₽, скалы-аватары — 50 ₽, питание (по желанию) — 600–700 ₽ с чел.
  • Не забудьте взять с собой паспорт и солнцезащитные очки
  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман
Осман — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 81 туриста
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии из Ессентуков

Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
На машине
8 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в урочище Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вид с плато Шаджатмаз
Откройте для себя красоту Кавказа в урочище Джилы-Су. Вас ждут впечатляющие виды, целебные нарзанные ванны и дружелюбные суслики
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 200 ₽ за всё до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках