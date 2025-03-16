К небесам: из Ессентуков в Домбай

Совершить путешествие в захватывающий мир кавказских вершин
Зарядите телефон и не забудьте шапку — мы едем покорять Домбай.

В путешествии будем останавливаться в самых фотогеничных локациях и любоваться невероятными панорамами.

Вы побываете в старинном православном соборе, на берегу озера и при желании подниметесь к вершинам Домбая по канатке. А мы сделаем эту поездку комфортной и увлекательной!
К небесам: из Ессентуков в Домбай
К небесам: из Ессентуков в Домбай
К небесам: из Ессентуков в Домбай
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Панорамный перевал Гумбаши. Мы проедем по одному из самых высокогорных асфальтированных перевалов в стране. Полюбуемся завораживающим двуглавым Эльбрусом и окружающими его просторами

Сырные пещеры (опционально в сухую погоду). Эти горные структуры из песчаника выглядят необычно и напоминают пористый сыр. Учёные считают, что такие пещеры в древности использовались как места захоронений

Шоанинский или Сентинский храм. Посетим один из старинных христианских соборов в горах

Озеро Кара-Кёль в Тебердинском заповеднике, которое обступают горы. Это место понравится любителям фотосессий и мрачных легенд

Дорога Теберда — Домбай, которая может считаться приключением сама по себе

Курортный посёлок Домбай. Здесь вы при желании подниметесь по канатной дороге и пообедаете в кафе с чудесным видом. Рекомендуем сделать фотографии, иначе дома вы не поверите, что действительно побывали в этом фантастическом месте!

Организационные детали

По желанию оплачивается билет на канатную дорогу (2300 ₽ с человека), завтрак и обед в кафе (средний чек: 500-600 ₽ на человека).

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле УАЗ Patriot, Lincoln Navigator, Ford Expedition или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
  • Дорога в одну сторону занимает приблизительно 4 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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