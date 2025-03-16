Зарядите телефон и не забудьте шапку — мы едем покорять Домбай. В путешествии будем останавливаться в самых фотогеничных локациях и любоваться невероятными панорамами. Вы побываете в старинном православном соборе, на берегу озера и при желании подниметесь к вершинам Домбая по канатке. А мы сделаем эту поездку комфортной и увлекательной!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

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Хасан Ваш представитель в Ессентуках

Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Панорамный перевал Гумбаши. Мы проедем по одному из самых высокогорных асфальтированных перевалов в стране. Полюбуемся завораживающим двуглавым Эльбрусом и окружающими его просторами

Сырные пещеры (опционально в сухую погоду). Эти горные структуры из песчаника выглядят необычно и напоминают пористый сыр. Учёные считают, что такие пещеры в древности использовались как места захоронений

Шоанинский или Сентинский храм. Посетим один из старинных христианских соборов в горах

Озеро Кара-Кёль в Тебердинском заповеднике, которое обступают горы. Это место понравится любителям фотосессий и мрачных легенд

Дорога Теберда — Домбай, которая может считаться приключением сама по себе

Курортный посёлок Домбай. Здесь вы при желании подниметесь по канатной дороге и пообедаете в кафе с чудесным видом. Рекомендуем сделать фотографии, иначе дома вы не поверите, что действительно побывали в этом фантастическом месте!

Организационные детали

По желанию оплачивается билет на канатную дорогу (2300 ₽ с человека), завтрак и обед в кафе (средний чек: 500-600 ₽ на человека).

Как проходит экскурсия