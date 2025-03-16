В путешествии будем останавливаться в самых фотогеничных локациях и любоваться невероятными панорамами.
Вы побываете в старинном православном соборе, на берегу озера и при желании подниметесь к вершинам Домбая по канатке. А мы сделаем эту поездку комфортной и увлекательной!
Описание экскурсии
Панорамный перевал Гумбаши. Мы проедем по одному из самых высокогорных асфальтированных перевалов в стране. Полюбуемся завораживающим двуглавым Эльбрусом и окружающими его просторами
Сырные пещеры (опционально в сухую погоду). Эти горные структуры из песчаника выглядят необычно и напоминают пористый сыр. Учёные считают, что такие пещеры в древности использовались как места захоронений
Шоанинский или Сентинский храм. Посетим один из старинных христианских соборов в горах
Озеро Кара-Кёль в Тебердинском заповеднике, которое обступают горы. Это место понравится любителям фотосессий и мрачных легенд
Дорога Теберда — Домбай, которая может считаться приключением сама по себе
Курортный посёлок Домбай. Здесь вы при желании подниметесь по канатной дороге и пообедаете в кафе с чудесным видом. Рекомендуем сделать фотографии, иначе дома вы не поверите, что действительно побывали в этом фантастическом месте!
Организационные детали
По желанию оплачивается билет на канатную дорогу (2300 ₽ с человека), завтрак и обед в кафе (средний чек: 500-600 ₽ на человека).
Как проходит экскурсия
- На автомобиле УАЗ Patriot, Lincoln Navigator, Ford Expedition или минивэне. Есть детские кресла и бустеры
- Дорога в одну сторону занимает приблизительно 4 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды