читать дальше

Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.