9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
22 окт в 08:30
23 окт в 08:30
14 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Фотопрогулка
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Фотопрогулка по Ессентукам
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Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
Завтра в 15:00
21 окт в 15:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
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от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин26 марта 2024Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
- ТТатьяна24 марта 2024Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
- ИИрина9 марта 2024Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Статуя Иисуса Христа»
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