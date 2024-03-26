Статуя Иисуса Христа – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Статуя Иисуса Христа» в Ессентуках, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
На машине
3 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
22 окт в 08:30
23 окт в 08:30
14 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
Завтра в 15:00
21 окт в 15:00
7 500 за всё до 5 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По городам и водам КМВ: все курорты за один день из Ессентуков
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод, посетив главные курорты региона всего за один день
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
от 13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    26 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Очень домашняя экскурсия. Дмитрий - местный житель, очень хорошо знает регион, его историю и что происходит сейчас. Очень интересный собеседник.
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    Подстраивается под задачи гостя. За один день смогли посмотреть все важное, но будьте готовы к динамичному темпу осмотра. Дмитрий сориентировал, куда и зачем стоит съездить отдельно. Очень грустно одно - как сейчас содержатся лермонтовские места в регионе, особенно - последний дом в Железноводске. Больше на этой экскурсии я не грустил. Спасибо Дмитрию.

  • Т
    Татьяна
    24 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Всё понравилось! За один день увидели четыре города КМВ. Вспомнили Лермонтова М. Ю. Узнали интересные факты о данной местности и
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    истории края. Поняли в какие из городов мы хотели бы вернуться еще, чтобы получше их узнать. Детям до 12 лет, будет тяжеловато много ходить и слушать информацию.

  • И
    Ирина
    9 марта 2024
    Последний день Лермонтова (из Ессентуков)
    Большое спасибо Дмитрию! Очень насыщенная экскурсия, очень много нужно ходить (готовьтесь), побывали во всех городах, узнали, куда можно вернуться и что посмотреть! С погодой не повезло, много видов было закрыто туманом и снегом, но мы пытались находить во всем самое лучшее!)
    Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!Большое спасибо Дмитрию!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Статуя Иисуса Христа»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
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  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в октябре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Статуя Иисуса Христа" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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