Увлекательное путешествие на один день по живописным местам, где пока что не так много туристов! Мы с вами поднимемся на знаменитый перевал Восьмёрка, доедем по самой красивой дороге до Долины нарзанов и посетим аул-призрак Хасаут. Дорога будет не утомительной, ведь тур проводится на комфортабельном внедорожнике, и все эти места находятся относительно недалеко от Кисловодска. Наша увлекательная программа подойдёт для всей семьи!

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Описание экскурсии

Альтернатива популярным маршрутам

Эта поездка станет замечательной альтернативой известным туристическим маршрутам на Джилы-Су и Бермамыт. Здесь вас ждёт меньше людей, а природа и виды не уступают самым захватывающим местам.

Долина Нарзанов

На пути к аулу мы посетим Долину Нарзанов — экопарк с живописным прогулочным маршрутом. Всего полчаса езды из Кисловодска по одной из самых красивых дорог в Приэльбрусье, и вы окажетесь в парке, где бьют 18 источников минеральной воды.

Прогулка по экотропе с мостиками через реку Хасаут.

Попробуйте нарзан и насладитесь потрясающими пейзажами.

В любое время года здесь можно прокатиться на тюбингах.

Аул Хасаут

Аул Хасаут — это заброшенное поселение, расположенное на высоте 1880 метров в ущелье под Эльбрусом. Чтобы добраться до него, мы проедем через высокогорную обсерваторию РАН, откуда открываются великолепные виды на Эльбрус и Кавказский хребет. Перевал Восьмёрка также станет частью нашего пути, и вы поймёте, почему он получил такое название.

В самом ауле вы увидите остатки былой жизни, а наш гид расскажет о первых поселенцах, их занятиях и трагедии, которая привела к тому, что посёлок был оставлен.

Встреча с альпаками

На протяжении всей поездки вы будете встречать табуны лошадей карачаевской породы, коров и барашков. Если вы захотите, мы сделаем остановку на ферме, чтобы познакомиться с мягкими альпаками. Эти южноамериканские верблюды прекрасно чувствуют себя в местном климате, и у вас будет возможность покормить их и погладить.

Обед в местном кафе

Во время экскурсии мы обязательно остановимся в уютном кафе, где вы сможете попробовать национальные блюда, такие как шашлык, айран и чай из горных трав.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Примерный тайминг поездки — с 9:00 до 17:00.

Мы заберём вас из удобного места в Кисловодске и по окончании экскурсии отвезём обратно.

Поездка будет проходить на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот Соболь 4х4 или Toyota Land Cruiser.

Программа подходит для всех возрастов, от детей до пожилых людей, так как пеших маршрутов будет очень мало.

Дополнительные расходы

Не забудьте учесть возможные дополнительные расходы во время поездки.