Спасибо Дмитрию за экскурсию. Все очень понравилось. Дети были в восторге от встречи с альпаками, кроликами, пони. Понравились и водопады и кольцо- гора. Интересные легенды. Хорошо проведенное время.

Е Екатерина

Экскурсия очень понравилась. Много активности. Виды очень красивые. Минус был в погоде, дождь, туман, не получилось побывать на двух смотровых площадках из-за тумана. Но зато были очень необычные виды и шикарные фото