Экскурсии по фермам Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «На ферму» в Ессентуках, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Джиппинг
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады
Путешествие в Ессентуки подарит встречу с альпаками и Медовыми водопадами. Это идеальный вариант для семейного отдыха и фотосессий
Начало: По договорённости
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
28 апр в 09:00
30 апр в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
27 апр в 08:00
23 000 ₽ за экскурсию
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
27 апр в 07:00
28 апр в 07:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На ферму»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
  2. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
  3. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Плато Бермамыт
  8. Медовые водопады
  9. Долина Нарзанов
  10. Грязелечебница им. Семашко
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в апреле 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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