Индивидуальная
до 4 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады
Путешествие в Ессентуки подарит встречу с альпаками и Медовыми водопадами. Это идеальный вариант для семейного отдыха и фотосессий
Начало: По договорённости
«Затем мы отвезём вас к водопадам, что расположены неподалёку от фермы»
28 апр в 09:00
30 апр в 09:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
27 апр в 08:00
23 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды, ферма Альпак
Начало: Ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
27 апр в 07:00
28 апр в 07:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия1 января 2025Замечательная поездка! Чудесные места, с ребенком отлично!
- ЛЛариса6 ноября 2024Спасибо Дмитрию за экскурсию. Все очень понравилось. Дети были в восторге от встречи с альпаками, кроликами, пони. Понравились и водопады и кольцо- гора. Интересные легенды. Хорошо проведенное время.
- ЕЕкатерина25 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Много активности. Виды очень красивые. Минус был в погоде, дождь, туман, не получилось побывать на двух смотровых площадках из-за тумана. Но зато были очень необычные виды и шикарные фото
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «На ферму»
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Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в апреле 2025
Сейчас в Ессентуках в категории "На ферму" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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