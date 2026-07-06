Путешествие к Эльбрусу - сердцу Кавказа (из Кисловодска или Ессентуков)
Увидеть главные локации Приэльбрусья и познакомиться с культурой Кабардино-Балкарии
Едем по одной из самых красивых дорог региона: через Баксанское ущелье мимо бирюзового озера Гижгит к подножию великой вершины. Здесь дух захватывает от величия горных пейзажей, а нарзан бьёт прямо из-под земли.
Вы услышите о природе, истории и традициях народов Кабардино-Балкарии и при желании в свободное время подниметесь на канатке на Эльбрус.
Описание экскурсии
Баксанское ущелье — по пути мы будем останавливаться на панорамных площадках и любоваться заснеженными вершинами.
Тырныауз — самый высокогорный город России. Здесь сделаем остановку на завтрак и поговорим об истории горнодобывающей промышленности в регионе.
Озеро Гижгит — его отличает изумительного цвета бирюзовая вода.
Поляна Азау — мы окажемся у самого подножия Эльбруса. У вас будет около 3 часов, чтобы подняться по канатной дороге, погулять по поляне, полюбоваться ледниками и горными вершинами.
Поляна Нарзанов — при желании вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из природных источников и узнаете, как местные нарзаны отличаются по вкусу и составу.
Ущелье Адыр-Су — мы посетим знаменитое ущелье Приэльбрусья и увидим уникальный автомобильный подъёмник.
При согласии группы и при наличии времени дополним программу посещением термальных источников.
Примерный тайминг
7:00 — выезд из Кисловодска или Ессентуков 9:30 — остановка на завтрак в Тырныаузе 11:00 — озеро Гижгит 12:00–15:00 — поляна Азау и свободное время 15:30 — поляна Нарзанов 16:00 — ущелье Адыр-Су 17:00 — ужин в кафе (по желанию) 19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
Едем на минивэне Hyundai Grand Starex. Детские кресла — по запросу
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы и плохой переносимости высоты рекомендуем заранее проконсультироваться с врачом
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Канатная дорога на Эльбрус (Азау–Гарабаши) — 2300–2700 ₽ за взрослого, детские билеты дешевле. Точный тариф зависит от сезона и действующих цен оператора
Завтрак и ужин в кафе
Посещение термальных источников — по действующему тарифу
ежедневно в 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4199 ₽
Детский
3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15303 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года.
С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу.
Счастье не за горами, оно в горах!
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