Едем по одной из самых красивых дорог региона: через Баксанское ущелье мимо бирюзового озера Гижгит к подножию великой вершины. Здесь дух захватывает от величия горных пейзажей, а нарзан бьёт прямо из-под земли. Вы услышите о природе, истории и традициях народов Кабардино-Балкарии и при желании в свободное время подниметесь на канатке на Эльбрус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — по пути мы будем останавливаться на панорамных площадках и любоваться заснеженными вершинами.

Тырныауз — самый высокогорный город России. Здесь сделаем остановку на завтрак и поговорим об истории горнодобывающей промышленности в регионе.

Озеро Гижгит — его отличает изумительного цвета бирюзовая вода.

Поляна Азау — мы окажемся у самого подножия Эльбруса. У вас будет около 3 часов, чтобы подняться по канатной дороге, погулять по поляне, полюбоваться ледниками и горными вершинами.

Поляна Нарзанов — при желании вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из природных источников и узнаете, как местные нарзаны отличаются по вкусу и составу.

Ущелье Адыр-Су — мы посетим знаменитое ущелье Приэльбрусья и увидим уникальный автомобильный подъёмник.

При согласии группы и при наличии времени дополним программу посещением термальных источников.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Кисловодска или Ессентуков

9:30 — остановка на завтрак в Тырныаузе

11:00 — озеро Гижгит

12:00–15:00 — поляна Азау и свободное время

15:30 — поляна Нарзанов

16:00 — ущелье Адыр-Су

17:00 — ужин в кафе (по желанию)

19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

Едем на минивэне Hyundai Grand Starex. Детские кресла — по запросу

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы и плохой переносимости высоты рекомендуем заранее проконсультироваться с врачом

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)