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Путешествие к Эльбрусу - сердцу Кавказа (из Кисловодска или Ессентуков)

Увидеть главные локации Приэльбрусья и познакомиться с культурой Кабардино-Балкарии
Едем по одной из самых красивых дорог региона: через Баксанское ущелье мимо бирюзового озера Гижгит к подножию великой вершины. Здесь дух захватывает от величия горных пейзажей, а нарзан бьёт прямо из-под земли.

Вы услышите о природе, истории и традициях народов Кабардино-Балкарии и при желании в свободное время подниметесь на канатке на Эльбрус.
Путешествие к Эльбрусу - сердцу Кавказа (из Кисловодска или Ессентуков)
Путешествие к Эльбрусу - сердцу Кавказа (из Кисловодска или Ессентуков)
Путешествие к Эльбрусу - сердцу Кавказа (из Кисловодска или Ессентуков)

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — по пути мы будем останавливаться на панорамных площадках и любоваться заснеженными вершинами.

Тырныауз — самый высокогорный город России. Здесь сделаем остановку на завтрак и поговорим об истории горнодобывающей промышленности в регионе.

Озеро Гижгит — его отличает изумительного цвета бирюзовая вода.

Поляна Азау — мы окажемся у самого подножия Эльбруса. У вас будет около 3 часов, чтобы подняться по канатной дороге, погулять по поляне, полюбоваться ледниками и горными вершинами.

Поляна Нарзанов — при желании вы попробуете знаменитую минеральную воду прямо из природных источников и узнаете, как местные нарзаны отличаются по вкусу и составу.

Ущелье Адыр-Су — мы посетим знаменитое ущелье Приэльбрусья и увидим уникальный автомобильный подъёмник.

При согласии группы и при наличии времени дополним программу посещением термальных источников.

Примерный тайминг

7:00 — выезд из Кисловодска или Ессентуков
9:30 — остановка на завтрак в Тырныаузе
11:00 — озеро Гижгит
12:00–15:00 — поляна Азау и свободное время
15:30 — поляна Нарзанов
16:00 — ущелье Адыр-Су
17:00 — ужин в кафе (по желанию)
19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • Едем на минивэне Hyundai Grand Starex. Детские кресла — по запросу
  • При заболеваниях сердечно-сосудистой системы и плохой переносимости высоты рекомендуем заранее проконсультироваться с врачом
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Канатная дорога на Эльбрус (Азау–Гарабаши) — 2300–2700 ₽ за взрослого, детские билеты дешевле. Точный тариф зависит от сезона и действующих цен оператора
  • Завтрак и ужин в кафе
  • Посещение термальных источников — по действующему тарифу

ежедневно в 07:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4199 ₽
Детский3990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 31% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий
Алий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15303 туристов
Мы команда гидов. Работаем на Кавказе с 2016 года. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу. Счастье не за горами, оно в горах!

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