Приглашаем вас в невероятное путешествие по «Русской Исландии». Гранд-Каньон по-русски, «Кривое колено», Уллу-Бурмабут — одно из самых впечатляющих мест России, место силы и вдохновения — плато Бермамыт (2591м над уровнем моря). Мы отправимся туда, где реальность выходит за рамки воображения! Туда, где повсюду пушистые облака и водопады-великаны, где под ногами бегают суслики, а на уровне глаз открывается потрясающий вид на величественный Эльбрус. Рассвет: выезд с 00.30-1.00, день с 7.00-7.30, закат 13.00-13.30.