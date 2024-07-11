Приглашаем вас провести замечательное время в поездке на внедорожнике в живописную и гостеприимную Кабардино-Балкарию. Мы вам покажем природные памятники, которые обязательно нужно увидеть, чтобы потом было с чем сравнить.

Замок Шато-Эркен

Внешне он выглядит как французский замок XI-XII веков в романском стиле. Это — высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Главной особенностью является расположение замка на воде, а подвальной его части — на глубине 20 метров ниже уровня воды искусственного озера. Здесь расположен огромный винный погреб, с шикарным сортиментом вин. Хранятся они в идеальных условиях, в затемненных помещениях, с температурой от 11 до 18 градусов С и оптимальной влажностью воздуха — 75-85%.

Черекская теснина и Язык дракона

Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезем вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Башни и древние поселения

Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с XVII века, и с ее подножия взглянете на окрестные аулы. Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати. Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалеку находится система укреплений X-XI вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озера

Мы доберемся до знаменитых древних озер, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет! Горячие источники «Аушигер» в КБРАушигерские термальные источники — один из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики, уникальный объект, подаренный природой, который несет в себе красоту и здоровье. Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Он также является неким обогревателем вод, которые идут из недр земли.