Наш путь к Эльбрусу будет полон живописных видов и природных красот — он пролегает вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье».
По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.
По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.
Описание экскурсии
Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 м. над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду. Экскурсию можем провести так же для компании до 10 чел, доплата за каждого 2.500 руб
Каждый день в 7.00 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Ущелье Адыр - суу
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Обед, с собой можно взять перекус и воду
- Подъем по канатной дороге: взрослый - 2900 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1600 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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