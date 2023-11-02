Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа.

Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 м. над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом.

Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.