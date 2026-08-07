Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наш путь к Эльбрусу будет полон живописных видов и природных красот — он пролегает вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье».



По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.

Абрек Ваш гид в Ессентуках Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 26 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 10 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дотянуться до Эльбруса Мы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа. Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 м. над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду. Экскурсию можем провести так же для компании до 10 чел, доплата за каждого 2.500 руб

Каждый день в 7.00 утра Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик