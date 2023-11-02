Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов

Сказочное путешествие

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наш путь к Эльбрусу будет полон живописных видов и природных красот — он пролегает вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье».

По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Сказочное путешествие: озеро Гижгит, Эльбрус и Поляна Нарзанов
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Гижгит
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа.
Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 м. над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом.
Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.

Каждый день в 7.00 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Обед, с собой можно взять перекус и воду
  • Подъем по канатной дороге — 1400 руб. /чел
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 7.00 утра
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Индивидуальные
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Кавказ
Выездные
Кабардино-Балкария
Гижгит

Похожие туры из Ессентуков

Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
81 отзыв
Популярное предложение
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
в районе ж/д вокзала
Завтра
3 ноя
4 ноя
5 ноя
34002 890 за человека
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Эльбрус, Гижгит, Чегет и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
по вашему адресу в Ессентуках
Завтра
3 ноя
4 ноя
5 ноя
2 900 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
42 отзыва
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Горное озеро, музей Высоцкого, лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
3 ноя
6 ноя
7 ноя
8 ноя
от 13 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🧭
ТАМ