Сказочное путешествие
Наш путь к Эльбрусу будет полон живописных видов и природных красот — он пролегает вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье».
По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.
По дороге я расскажу вам о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделюсь легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа.
Ближайшие даты:
2
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даты
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дотянуться до ЭльбрусаМы проедем вдоль завораживающего Баксанского ущелья, доберемся до селения Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». Вы узнаете о покорении Эльбруса, обычаях местных жителей, услышите легенды и стихи, посвящённые великану Кавказа.
Мы поднимемся по канатной дороге до станции «Мир» (3500 метров над уровнем моря) и лагеря альпинистов (3900 м. над у. м.). Здесь легкие наполняются опьяняющим горным воздухом, а сердце замирает от ощущения свободы. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом.
Вы погрузитесь в природу Приэльбрусья с неприступными стенами гор, вечными снегами, альпийскими лугами и уютными долинами. Побываете на озере Гижгит, которое овеяно легендами, и Поляне Нарзанов в заповеднике «Приэльбрусье». Земля здесь окрашена в цвет ржавчины — вы узнаете секрет этого явления и попробуете местную воду.
Каждый день в 7.00 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Обед, с собой можно взять перекус и воду
- Подъем по канатной дороге — 1400 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 7.00 утраЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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