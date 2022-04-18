Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко

5
1 отзыв
Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко
Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко
Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко
Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко
Три в Одном! Чегемское ущелье, Замок Шато Эркен и Термальные источники Гедуко

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье с исчезающими водопадами
  • Замок Шато Эркен
  • Термальных источниках Гедуко
  • А так же будем проезжать мимо знаменитого озера Тамбукан
Чегемское ущелье с исчезающими водопадами.
Вы Посетите Жемчужину Кабардино-Балкарии - Чегемское ущелье (Чегемская теснина), где располагаются знаменитая достопримечательность- Чегемские водопады со своими потрясающими пейзажами, пробуждающие свободу, восторг и изумление. Чегемские водопады - это визитная карточка Кабардино-Балкарии и всего Кавказа. Чегемское ущелье, с одной стороны, потрясает и завораживает, но с другой стороны, и пугает. Кажется, что ты находишься в большом каменном мешке с открытым верхом. Ширина ущелья в самом узком месте составляет 25 метров. Высота скал составляет до 300 м. В Чегемском ущелье с одной стороны течет с огромной скоростью горная река Чегем, с другой стороны над тобой нависают огромные скалы, по которым стекают маленькие струйки воды.
Успейте насладиться исчезающим памятником природы и чудом света. По пути к ним будем проезжать знаменитое озеро Тамбукан, лечебная грязь которого используется во многих здравницах.
Это место рекомендуется посетить тем, кто желает ощутить прохладу неповторимой природы и ощутить могущество скал.

Следующая остановка Замок Шато Эркен

Это Архитектурный шедевр Романовского стиля XI-XII века, не уступающий лучшим Европейским замкам. Расположен замок неподалеку от г. Нальчик возле села Черная Речка. Стоит замок посреди лазурного озера, удачно гармонируя со спокойной водой, по которой грациозно плавают лебеди и утки на фоне окружающих виноградников. Владелец замка был признанным виноделом не только в России, но и в Европе. Только здесь можно приобрести настоящее вино с местных виноградников. Шато-Эркен считается самой новой достопримечательностью Кавказа.
Данное место рекомендуется посетить тем, кто желает почувствовать умиротворяющую эпоху рыцарских времен, сочетающуюся с красотой природы.
Дальше вы расслабитесь в Термальных источниках Гедуко
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Термальная вода в "ГЕДУКО" помогает при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы. Термальный горячий и Контрастный холодный плавательные бассейны. Отличная возможность поправить здоровье для любителей активного отдыха. Температура +30 и +25
Данное место рекомендуется тем, кто хочет приятно расслабиться с пользой для здоровья.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит: посещение смотровой площадки Чегемские водопады
  • Вход на территорию замка Шато Эркен
Что не входит
  • Питание и напитки, а так же Экскурсия в самом замке Шато Эркен (индивидуальная 30-40 минут 3000р)
  • Вход на термальные бассейны(от 200 р)
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Дети только от 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По договорённости

Отзывы от туристов

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