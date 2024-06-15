Экскурсия в Цей стартует в Пятигорске, маршрут проходит через Нальчик, затем мы проезжаем города Северной Осетии — Ардон и Алагир.
В самом начале ущелья нас встретит большое количество целебных источников, преимущественно сероводородных.
Там, где склоны первый раз близко подходят к дороге, из скалы летит на своем коне Уастырджи — покровитель воинов и путников, Георгий-небожитель. Наше путешествие начинается!
В самом начале ущелья нас встретит большое количество целебных источников, преимущественно сероводородных.
Там, где склоны первый раз близко подходят к дороге, из скалы летит на своем коне Уастырджи — покровитель воинов и путников, Георгий-небожитель. Наше путешествие начинается!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Сказский ледник
- Святилище «Реком»
- Алагир
- Цейское ущелье
- Горячий источник Верхний Бирагзанг
Описание экскурсии
Что вас ждетДорога в Цейское ущелье начинается от селения Бурон, расположенного на 20-м километре Транскавказской автомагистрали от г. Алагир. Здесь поворачиваем направо, и, переехав по мосту на левый берег Ардона, начинаем подъем по дороге. На первом серпантине, слева, нас приветствует скульптура персонажа осетинского эпоса — Афсати, покровителя живых существ. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и покровительство для всего живущего в этом красивом уголке Кавказа. На 10 километре дорога приводит в курортную зону, где расположены гостиницы и базы отдыха. Слева, по ходу движения, сквозь сосновые заросли, просматривается Сказский ледник и горнолыжная трасса на его морене. В Цейском ущелье находится один из самых известных исторических памятников в Северной Осетии — святилище Реком. Святилище недавно реставрировалось и выглядит очень ухоженно. Комплекс состоит из мужского и женского святилищ, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, а также нескольких объектов культового назначения. Место святое, сакральное. Не всякого пустит, не всякому позволит. В старом святилище, которое сгорело несколько лет назад, хранились боевые доспехи и шлем Ос-Багатара — аланского царя времен Золотой Орды. С поляны, где находятся основные сооружения, открывается хороший обзор на Сказский ледник. Для туристов и альпинистов Цей привлекателен наличием лагерей, освоенностью района, разными по сложности маршрутами как для начинающих, так и для опытных альпинистов. В Цее есть база МЧС.
Суббота
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Детский
|2 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сказский ледник
- Святилище «Реком»
- Алагир
- Цейское ущелье
- Горячий источник Верхний Бирагзанг
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Подъем на канатной дороге (800 руб/чел)
- Источник Бирагзанг 500 рублей/час, всем, кто заходит в комплекс (не важно, купаются или нет)
- Дети до 5 лет бесплатно!!!
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Привокзальная Площадь, Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с Вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- Проверьте, чтобы Ваш телефон, указанный в заказе, был включен и был в зоне доступа. Если сообщение не было получено, то Вы должны позвонить по номеру указанный в Вашем ваучере с 21:00 до 22:00
- Телефон для связи доступен с 07:00 до 22:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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