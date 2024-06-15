Экскурсия в Цей стартует в Пятигорске, маршрут проходит через Нальчик, затем мы проезжаем города Северной Осетии — Ардон и Алагир. В самом начале ущелья нас встретит большое количество целебных источников, преимущественно сероводородных. Там, где склоны первый раз близко подходят к дороге, из скалы летит на своем коне Уастырджи — покровитель воинов и путников, Георгий-небожитель. Наше путешествие начинается!

Описание экскурсии