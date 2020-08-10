4 отзыва оставили туристы

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Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая

Узнать об иконописи, искусстве колокольного звона и непростой судьбе старинной святыни

5
4 отзыва
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Я расскажу о постройке Евпаторийского храма и предшествовавших ему сооружениях, неовизантийском стиле и Стамбульском прототипе.

Мы вспомним события Крымской и Второй мировой войны и поговорим о выдающихся личностях, а ещё осмотрим росписи и иконы.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 0.5 час
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 200 ₽ за человека

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Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая

Что вас ожидает

Свято-Никольский Собор
Я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма: расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения, подойдете к престолу Александра Невского и познакомитесь с местными святыми. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории.

Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая
Духовный центр Евпатории — собор Святого Николая

Экскурсия проводится ежедневно в 17:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва оставили туристы

10 авг 2020
Экскурсия по Свято-Никольскому собору была очень интересная и познавательная. Время прошло незаметно. Спасибо большое, творческих успехов!
6 авг 2020
Экскурсия рассчитана на людей, которым интересна история сохранения духовного наследия. Игорь отличный эрудированный рассказчик, внимателен к вопросам и пожеланиям клиентов, много знает историй, связанных с развитием религии в Крыму. Всегда готов ответить на вопросы по истории Крыма и религиозных конфессий. Рекомендую.
14 июл 2020
Очень хорошая и познавательная экскурсия. Рассказ Игоря содержательный, со множеством интересных фактов о самом храме, житии святых и Крыме. В ходе экскурсии узнала для себя много нового. Сам собор величественный и торжественный, поражает своей архитектурой и внутренним убранством. С колокольни открываются чудесные виды на старый город и море.
5 июл 2020
Посетили экскурсию в собор Святого Николая. Очень понравилось, экскурсовод Игорь сразу погрузил нас в историю! Мы удивились, что без лишней "раскачки" были вовлечены в описание градиозных церковных сюжетов, историй икон и жизни собора! Не пожалели, что пошли. Познавательно и интересно! Экскурсия подойдет как взрослым с точки зрения истории, так и детям (истории святых полны чудес). Пятерка!

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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