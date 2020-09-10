1 отзыв оставили туристы

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Кезлев — средневековая мелодия Востока

Посетить самые важные крымско-татарские места Евпатории и представить ханский период в ярких штрихах

5
1 отзыв
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Экскурсия ⛳ посвящена восточной эпохе полуострова, когда город 🏙️ носил название Кезлев.

Вы услышите историю 📖 мечети Хан-Джами, знаковой для многих правителей.

Узнаете об основах суфизма в единственном мусульманском монастыре дервишей в Крыму.

А также вообразите, как выглядели в Средние века рыночные Гезлевские ворота, и исследуете прошлое турецких бань.
Задать вопросОбычно отвечает за 48 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока

Что вас ожидает

Ханская мечеть
Вы осмотрите главную мечеть города Хан-Джами, построенную в середине 16 века. Я расскажу об особом статусе этой важнейшей исторической постройки и объясню значение ее названия. Вы узнаете, в чем предназначение ниш в северной стене мечети. И с первого взгляда на мусульманские захоронения сможете определять — был ли погребённый при жизни в Мекке или нет.

Текие дервишей
Вы услышите рассказ о бывшем медресе, а также о старинной Пятничной мечети, сохранившейся в городе наравне с Ханской и Деревянной до наших дней. Кроме того, я расскажу о евпаторийской дервишеской обители, возведённой в 15 веке — таких старинных суфийских храмов в мире осталось всего три!

Гезлевские ворота и турецкие бани
Затем вы отправитесь к воротам дровяного рынка, где мы поговорим о том, почему они назывались именно так. Я продемонстрирую фрагмент оригинальных ворот, сохранившейся со Средних веков. А затем вы прогуляетесь 👣 по узким витиеватым улочкам к старинным турецким баням, возле которых я расскажу о своеобразном «женском клубе» в период Крымского ханства.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается экскурсия ⛳ по комплексу Текие дервишей — 150 руб. /взрослого, 100 руб. /ребенка
  • По желанию группы возможно дополнительное посещение крымско-татарского музея с макетом средневековой Евпатории с аудиозвуковыми эффектами — 150 руб. /взрослого, 100 руб. /ребенка
Начало и место завершения
🚩 в районе Ханской мечети
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока
Кезлев — средневековая мелодия Востока

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
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1 отзыв оставили туристы

10 сен 2020
Игорь - отличный экскурсовод. Человек явно занимается своим делом, находится на своем месте. Веселый, позитивный и интересный собеседник. Кажется, он способен удивить и очаровать любого слушателя. Видно, что Игорь любит свой город и хорошо знает его историю, а также то, что он делится своими знаниями увлеченно и с удовольствием (поэтому в строгий хронометраж укладываться сложно). Важно также, что он понимает - люди на отдыхе, а не на лекции в институте. Прогулка по городу с экскурсоводом открывает его в новом свете. Ведь обычный пешеход не знает, куда нужно обратить внимание, что примечательного в том или ином здании, какие события разворачивались на этом самом месте, какой маршрут живописнее и где самый интересный ракурс. Евпатория - город с богатой историей и культурой, 25 веков всё-таки. Тут действительно есть, что посмотреть во время прогулки. Ханская мечеть, Караимские кенассы, Текие дервишей, Гезлевские ворота, а также Синагога Егия-Капай, Собор Святого Николая (на звонницу которого Игорь может вас провести), и турецкие бани... да тут даже есть памятная табличка Николая Семеновича Самокиша! Приезжайте в Евпаторию, познакомьтесь с Игорем и его городом. Спасибо замечательному гиду.

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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