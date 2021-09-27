Что вас ожидает

Караимские кенасы, мечеть и турецкие бани

Вы увидите главную мечеть в городе — Джума-Джами. Узнаете, кому приписывают ее авторство и каким образом здесь проходил обряд посвящения в крымские ханы. А также оцените Турецкие бани XVI века, древние Гезлевские ворота и Караимские кенасы — храмовый комплекс, куда несколько столетий назад караимы переселились из пещерного города Чуфут-Кале.

Текие дервишей, синагога и православный храм

Одна из самых интересных построек Малого Иерусалима — Текие дервишей. Вы узнаете, что было на этом месте в советские годы, кто такие дервиши, чем они занимались и почему им было запрещено просить милостыню. Кроме того, я покажу доходный дом Дувана, собор Святителя Николая Чудотворца, Главную купеческую синагогу и синагогу Егия Капай. Раскрою, почему иудеи не считают синагогу храмом и где тогда их храм.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.