Малый Иерусалим — сердце Евпатории

Погулять по Старому городу, увидеть храмы разных религий и узнать их историю

5
1 отзыв
Малый Иерусалим — это уголок Евпатории, где на небольшой площади мирно соседствуют различные культуры и религии.

Я покажу вам мечеть Джума-Джами, Караимские кенасы, собор Николая Чудотворца, синагоги и Текие дервишей.

Расскажу, когда и кем они были построены, как изначально выглядели и для чего служили.
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории
Малый Иерусалим — сердце Евпатории

Что вас ожидает

Караимские кенасы, мечеть и турецкие бани

Вы увидите главную мечеть в городе — Джума-Джами. Узнаете, кому приписывают ее авторство и каким образом здесь проходил обряд посвящения в крымские ханы. А также оцените Турецкие бани XVI века, древние Гезлевские ворота и Караимские кенасы — храмовый комплекс, куда несколько столетий назад караимы переселились из пещерного города Чуфут-Кале.

Текие дервишей, синагога и православный храм

Одна из самых интересных построек Малого Иерусалима — Текие дервишей. Вы узнаете, что было на этом месте в советские годы, кто такие дервиши, чем они занимались и почему им было запрещено просить милостыню. Кроме того, я покажу доходный дом Дувана, собор Святителя Николая Чудотворца, Главную купеческую синагогу и синагогу Егия Капай. Раскрою, почему иудеи не считают синагогу храмом и где тогда их храм.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
центральный вход в мечеть Джума-Джами
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Всем привет! Меня зовут Ольга, я живу в Евпатории с рождения. Много путешествую по Крыму и знаю все его самые интересные места. С радостью покажу главные достопримечательности и тайные уголки нашего волшебного полуострова.
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1 реальный отзыв

Ксения
27 сен 2021
Большое спасибо! Было очень интересно. Ольга вовлекла нас в мир Евпатории, подробно и интересно поведала о важных исторических моментах. высочайший уровень эрудиции. Бонусом были выданы секретные места с вкусным кофе и чебуреками;)

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