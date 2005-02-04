Памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань»
Херсонес
«Малахов Курган»
Балаклава
Балаклавская бухта
Бухты Севастополя
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. »
В программе
Херсонес — древнегреческий город, колыбель христианства
Малахов Курган — самая высокая точка Севастополя и одна из главных достопримечательностей города. На Кургане вы узнаете, какие героические события происходили во время Крымской войны.
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. » — музей, посвящённый первой обороне Севастополя, который хранит монументальное произведение искусства, созданное русским художником-баталистом Ф. А. Рубо. Художник увековечил подвиг защитников Севастополя во время Крымской войны. Само здание является единственным образцом панорамных сооружений начала ХХ столетия на всей территории бывшего Советского Союза, построено в стиле модернизированного классицизма.
В центре Севастополя вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань». У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, сделать фотографии, пообедать.
Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера, вы увидите боевые корабли и подводные лодки.
Краткая программа
Херсонес;
Малахов Курган;
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. »;
Обзорная экскурсия по центру города;
Прогулка по историческому центру Севастополя и обзор памятников;
Морская прогулка по бухтам Севастополя.
Рекомендации
Взять с собой: купальники (в теплое время года).
Последовательность посещения объектов может быть изменена
Цены на экскурсию
Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
Херсонес (200 руб. /взрослый 100 руб. /детский)
Малахов Курган (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
Морская прогулка по бухтам города (500 руб. /взрослый 300 руб. /детский)
Панорама (500 руб. /взрослый 250 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 5:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.