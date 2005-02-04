Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес

Севастополь - портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ...

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1 отзыв
Севастополь — портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ России.

«Город-Герой», название которого переводится как «город славы» или «город, достойный поклонения».

В рамках нашей экскурсии вы узнаете много новой и интересной информации о городе, его богатой истории и героических личностях, которые так или иначе связаны с ним.

Мы побываем у знаменитых памятников архитектуры, которые имеют ценное историческое значение и совершим морскую прогулку по бухтам Севастополя.
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес
Севастополь: Панорама, «Малахов Курган» , Херсонес

Что вы увидите 🤩

  • Севастополь
  • Исторический центр города
  • Памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань»
  • Херсонес
  • «Малахов Курган»
  • Балаклава
  • Балаклавская бухта
  • Бухты Севастополя
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. »
В программе
  • Херсонес — древнегреческий город, колыбель христианства
  • Малахов Курган — самая высокая точка Севастополя и одна из главных достопримечательностей города. На Кургане вы узнаете, какие героические события происходили во время Крымской войны.
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. » — музей, посвящённый первой обороне Севастополя, который хранит монументальное произведение искусства, созданное русским художником-баталистом Ф. А. Рубо. Художник увековечил подвиг защитников Севастополя во время Крымской войны. Само здание является единственным образцом панорамных сооружений начала ХХ столетия на всей территории бывшего Советского Союза, построено в стиле модернизированного классицизма.
  • В центре Севастополя вы увидите знаменитые памятники «Затопленным кораблям», Нахимову, Казарскому и «Графскую пристань». У вас будет свободное время, чтобы прогуляться, сделать фотографии, пообедать.
  • Во время морской прогулки по бухтам Севастополя вам откроется потрясающая панорама города с катера, вы увидите боевые корабли и подводные лодки.
Краткая программа
  • Херсонес;
  • Малахов Курган;
  • Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг. »;
  • Обзорная экскурсия по центру города;
  • Прогулка по историческому центру Севастополя и обзор памятников;
  • Морская прогулка по бухтам Севастополя.
Рекомендации
Взять с собой: купальники (в теплое время года).
Последовательность посещения объектов может быть изменена

Цены на экскурсию

Для группы 1-50 человек
Взрослый
1 300 ₽
Детский
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение.
Что не входит
  • Херсонес (200 руб. /взрослый 100 руб. /детский)
  • Малахов Курган (100 руб. /взрослый 50 руб. /детский)
  • Морская прогулка по бухтам города (500 руб. /взрослый 300 руб. /детский)
  • Панорама (500 руб. /взрослый 250 руб. /детский).
Место начала и завершения
Евпатория, Интернациональная улица, 145
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 5:55
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По субботам в 5:55

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