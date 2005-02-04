Севастополь — портовый город на юго-западе Крымского полуострова и главная черноморская база ВМФ России.



«Город-Герой», название которого переводится как «город славы» или «город, достойный поклонения».



В рамках нашей экскурсии вы узнаете много новой и интересной информации о городе, его богатой истории и героических личностях, которые так или иначе связаны с ним.



Мы побываем у знаменитых памятников архитектуры, которые имеют ценное историческое значение и совершим морскую прогулку по бухтам Севастополя.