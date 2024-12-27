Эта программа — для любителей красоты и эстетики. Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря. В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы их производства.

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Описание экскурсии

Дорога до виноградника

По пути мы посетим Андреевский парк — одну из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами и розами. На территории также есть собор Андрея Первозванного и храм Иоанна Златоуста — по желанию можем их посетить. В дороге гид расскажет о нашей местности, климате, упомянет историю Геленджика.

Усадьба Маркотх

На территории вы увидите пышные виноградники, познакомитесь с процессами производства и хранения вин. Полюбуетесь видом на гору Верблюд — самую низкую часть Маркхотского хребта. Именно здесь происходит концентрация ветров, которые устремляются на виноградник, обеспечивая круглогодичную продуваемость.

Вы узнаете:

О российском виноделии, его особенностях, терруаре и сортах винограда

Древних традициях местного виноделия

Популярных сортах винограда в советское время и сейчас

А по окончании экскурсии сможете приобрести понравившиеся вам вина.

Организационные детали