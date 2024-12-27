Эта программа — для любителей красоты и эстетики. Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря.
В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы их производства.
В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы их производства.
Описание экскурсии
Дорога до виноградника
По пути мы посетим Андреевский парк — одну из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами и розами. На территории также есть собор Андрея Первозванного и храм Иоанна Златоуста — по желанию можем их посетить. В дороге гид расскажет о нашей местности, климате, упомянет историю Геленджика.
Усадьба Маркотх
На территории вы увидите пышные виноградники, познакомитесь с процессами производства и хранения вин. Полюбуетесь видом на гору Верблюд — самую низкую часть Маркхотского хребта. Именно здесь происходит концентрация ветров, которые устремляются на виноградник, обеспечивая круглогодичную продуваемость.
Вы узнаете:
- О российском виноделии, его особенностях, терруаре и сортах винограда
- Древних традициях местного виноделия
- Популярных сортах винограда в советское время и сейчас
А по окончании экскурсии сможете приобрести понравившиеся вам вина.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, услуги гида, сет из шести вин и закуски (сыры, гриссини)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия с дегстацией
|6000 ₽
|Экскурсия без дегустации
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Геленджикском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 919 туристов
Мы успешно развиваемся в регионе в разных направлениях. В нашу команду входят профессионалы своего дела: гиды-водители, опытные водные инструкторы, водители-экстремалы, профессиональный фотограф, а также есть гиды с высшим образованием вЗадать вопрос
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