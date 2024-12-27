Дегустация вина в усадьбе Маркотх

Отправиться к подножию Маркхотского хребта, погулять среди виноградников и попробовать южные вина
Эта программа — для любителей красоты и эстетики. Усадьба расположена у подножия Маркхотского хребта на высоте 150-180 метров над уровнем моря.

В этом живописном месте один из основателей винодельни Алексей Толстой совместно с братом Сергеем создают уникальные терруарные вина. На экскурсии вы не только попробуете лучшие сорта, но и окунётесь в нюансы их производства.
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
Дегустация вина в усадьбе Маркотх
Ближайшие даты:
27
дек3
янв10
янв17
янв24
янв31
янв7
фев
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Дорога до виноградника

По пути мы посетим Андреевский парк — одну из лучших смотровых в городе. Там же находится озеро с красноухими черепахами и розами. На территории также есть собор Андрея Первозванного и храм Иоанна Златоуста — по желанию можем их посетить. В дороге гид расскажет о нашей местности, климате, упомянет историю Геленджика.

Усадьба Маркотх

На территории вы увидите пышные виноградники, познакомитесь с процессами производства и хранения вин. Полюбуетесь видом на гору Верблюд — самую низкую часть Маркхотского хребта. Именно здесь происходит концентрация ветров, которые устремляются на виноградник, обеспечивая круглогодичную продуваемость.

Вы узнаете:

  • О российском виноделии, его особенностях, терруаре и сортах винограда
  • Древних традициях местного виноделия
  • Популярных сортах винограда в советское время и сейчас

А по окончании экскурсии сможете приобрести понравившиеся вам вина.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota, услуги гида, сет из шести вин и закуски (сыры, гриссини)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия с дегстацией6000 ₽
Экскурсия без дегустации3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Геленджикском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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