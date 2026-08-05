С сомелье на винодельню «Скалистый берег» - из Геленджика
Не просто дегустация, а эстетичное свидание с современным искусством виноделия
Мы попадём в мир, где вино становится искусством. Вы увидите шедевр современной архитектуры, пройдёте по виноградникам и всем этапам производства.
Узнаете, как передовые технологии применяются на терруаре, освоенном ещё древними греками, и познакомитесь с гравитационным виноделием. И, конечно, попробуете премиальные вина, созданные особенно бережно.
Описание экскурсии
Винодельня
Лаконичное здание в форме белоснежной гальки — финалист и номинант архитектурных премий. Это настоящий арт-объект, который не строили, а «выращивали» из бетона на вершине холма и вписывали в скалистый рельеф. Пройдём по стеклянным залам и полюбуемся морем на горизонте.
Вы узнаете:
как в 6 веке до н. э. греки делали здесь вино, а адыги сохранили эти навыки даже в эпоху мусульманства
как после Кавказской войны появилось промышленное виноделие
как в начале 20 века кубанские вина гремели по всей Европе
как после революции 1917 года хозяйства национализировали, в годы «сухого закона» и перестройки многие виноградники вырубили и в 2000-х возродили отрасль
Виноградники
Прогуляемся по склонам, где растут 7 международных сортов винограда и 1 российский автохтон. Урожай собирают вручную — это важно для качества. Расскажем, как близость моря, известняковые почвы и перепады высот формируют уникальный терруар и диктуют вкус каждого сорта. И почему шардоне с этого холма звучит иначе, чем с соседнего.
Производство
Проследуем по уровням винодельни и раскроем «физику вкуса». Осмотрим гравитационную систему, где сусло течёт вниз само, без единого насоса. Вы увидите, как сила тяжести сохраняет чистоту ягоды, и поймёте, почему «Скалистый берег» — это целая философия.
Спустимся от верхнего к нижнему уровню, следуя за вином:
приёмка винограда, куда ягоды поступают после ручного сбора. Отсюда начинается гравитационный путь — никаких насосов, только сила тяжести
цеха и лаборатория. Вы увидите, как сусло самотёком перемещается для ферментации
бочкохранилище, углублённое в скалу. В погребах температура круглый год держится +15°C — идеальные условия для выдержки
Дегустация и смотровая площадка
Поднимемся в дегустационный зал, из которого открывается панорама виноградников и моря. Попробуем вина премиальной линейки, включая ассамбляжные купажи и лимитированные партии, которые не продают в магазинах.
Организационные детали
Едем на кроссовере GAC GS8. Есть детское кресло
Путь в одну сторону занимает 1–2 часа в зависимости от ситуации на дорогах
Экскурсия с дегустацией 5 образцов (18+) оплачивается отдельно — 3500 ₽
Участие детей и стоимость билетов для них оговаривается индивидуально с администрацией винодельни
Можно взять с собой перекус. По желанию сделаем кофе-паузу
Если захотите, можем также посетить винодельню «Гай-Кодзор» или Дом ароматных трав (вход 500–800 ₽)
Доплата за каждого следующего участника — 2000 ₽. Максимальное количество гостей — 6 чел.
С вами будет сомелье из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1776 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём читать дальшеуменьшить
не заботились. Также выступаю в медиа о крае — делюсь историями, местами и винами, которые стоит попробовать.
Вместе со мной работает команда, в которую входят не просто гиды, а настоящие виртуозы своего дела: гиды-водители, экстремалы, профессиональный фотограф, который сохранит ваши лучшие моменты, а также гиды с высшим образованием в сфере туризма — с глубокими знаниями и вниманием к каждой детали. Проводим поездки на новых авто GAC GS8, Toyota Land Cruiser Prado, Haval Jolion.
Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего города и окрестностей. Наша миссия — глубокое погружение: создаём продуманные серии программ, которые раскрывают характер региона с разных сторон.
А наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!
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