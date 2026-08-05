Мы попадём в мир, где вино становится искусством. Вы увидите шедевр современной архитектуры, пройдёте по виноградникам и всем этапам производства. Узнаете, как передовые технологии применяются на терруаре, освоенном ещё древними греками, и познакомитесь с гравитационным виноделием. И, конечно, попробуете премиальные вина, созданные особенно бережно.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Винодельня

Лаконичное здание в форме белоснежной гальки — финалист и номинант архитектурных премий. Это настоящий арт-объект, который не строили, а «выращивали» из бетона на вершине холма и вписывали в скалистый рельеф. Пройдём по стеклянным залам и полюбуемся морем на горизонте.

Вы узнаете:

как в 6 веке до н. э. греки делали здесь вино, а адыги сохранили эти навыки даже в эпоху мусульманства

как после Кавказской войны появилось промышленное виноделие

как в начале 20 века кубанские вина гремели по всей Европе

как после революции 1917 года хозяйства национализировали, в годы «сухого закона» и перестройки многие виноградники вырубили и в 2000-х возродили отрасль

Виноградники

Прогуляемся по склонам, где растут 7 международных сортов винограда и 1 российский автохтон. Урожай собирают вручную — это важно для качества. Расскажем, как близость моря, известняковые почвы и перепады высот формируют уникальный терруар и диктуют вкус каждого сорта. И почему шардоне с этого холма звучит иначе, чем с соседнего.

Производство

Проследуем по уровням винодельни и раскроем «физику вкуса». Осмотрим гравитационную систему, где сусло течёт вниз само, без единого насоса. Вы увидите, как сила тяжести сохраняет чистоту ягоды, и поймёте, почему «Скалистый берег» — это целая философия.

Спустимся от верхнего к нижнему уровню, следуя за вином:

приёмка винограда, куда ягоды поступают после ручного сбора. Отсюда начинается гравитационный путь — никаких насосов, только сила тяжести

цеха и лаборатория. Вы увидите, как сусло самотёком перемещается для ферментации

бочкохранилище, углублённое в скалу. В погребах температура круглый год держится +15°C — идеальные условия для выдержки

Дегустация и смотровая площадка

Поднимемся в дегустационный зал, из которого открывается панорама виноградников и моря. Попробуем вина премиальной линейки, включая ассамбляжные купажи и лимитированные партии, которые не продают в магазинах.

Организационные детали