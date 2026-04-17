Этот день для тех, кто ценит не только вкус, но и контекст. Мы соединим два полюса черноморского виноделия: аутентичную «Криницу», куда нет свободного доступа, и публичное «Шато Де Талю» — эталон презентации вина. У вас будет возможность увидеть изнанку и парадную сторону одного региона, сравнить стратегии и попробовать напитки, которые не встретишь в магазине.

Описание экскурсии

Родник «Наташа». Короткая остановка у живописного горного источника. Чистейшая вода, свежий воздух и легенды этих мест помогут настроиться на предстоящую встречу с вином.

Винодельня «Криница». Закрытое частное хозяйство, работающее по предварительной договорённости.

Виноградники: Прогулка среди лоз в уникальном микроклимате долины. Разговор о терруаре, сортах и философии хозяйства

Производство: Экскурсия в цех, где рождается вино. Технологии, тонкости, ответы на ваши вопросы

Дегустация: Искренний разговор о вкусе. Вы продегустируете 5 образцов вин «Криницы», которые невозможно просто купить в магазине

Дольмен в Широкой Щели. Древний мегалит возрастом более 4000 лет на склоне горы. Место силы и тишины.

Первый водопад на реке Жане. Неспешная прогулка к каскаду и пауза между винными впечатлениями.

«Шато Де Талю». Без долгих прогулок — мы сделаем эффектную обзорную экскурсию на 30 минут во дворце, сфотографируемся на фоне кубанского Бордо и посетим фирменный магазин. Вы увидите идеальные виноградники и замковую архитектуру, вписанную в черноморский пейзаж, узнаете историю создания этого масштабного проекта.

Этот визит позволит вам наглядно сравнить две вселенные: камерную, бутлегерскую «Криницу» и безупречно презентованное миру «Шато».

При желании вы можете остаться на ужин (локация городская, такси обратно стоит в пределах 500 ₽) и продегустировать кухню лучшего ресторана в России.

Кому подойдёт экскурсия

Опытным ценителям вина, которые ищут не развлечение, а экспертный контент. Которым важно попасть за кулисы, куда нет массового доступа.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля

11:00–13:30 — винодельня «Криница»

15:00–16:00 — обед по желанию

16:15 — выезд к «Шато Де Талю»

16:15–17:30 — «Шато Де Талю»

18:00 — возвращение в отель

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер, экскурсионная программа на всех точках, дегустация 5 вин в «Кринице»

Дополнительные расходы: дегустации по желанию или питание, личные расходы

Программа не предназначена для детей. Если вы планируете взять их с собой, то несёте ответственность самостоятельно. Участие детей бесплатно, но их данные (ФИО, дата рождения) обязательно нужно подать для оформления пропусков

С вами будет один из наших увлечённых гидов. Каждый из нас глубоко разбирается в виноградарстве, технологиях производства и местных терруарах. Мы готовы говорить о вине на вашем языке — от тонкостей обрезки лозы до нюансов выдержки в дубе. Вопросы не останутся без детальных и компетентных ответов

Важные условия бронирования (обязательно к прочтению!)