От секретного терруара к винной короне: "Криница" и "Шато Де Талю" из Геленджика
Понять философию частного хозяйства и оценить европейский размах «замка на склоне»
Этот день для тех, кто ценит не только вкус, но и контекст.
Мы соединим два полюса черноморского виноделия: аутентичную «Криницу», куда нет свободного доступа, и публичное «Шато Де Талю» — эталон презентации вина.
У вас будет возможность увидеть изнанку и парадную сторону одного региона, сравнить стратегии и попробовать напитки, которые не встретишь в магазине.
Описание экскурсии
Родник «Наташа». Короткая остановка у живописного горного источника. Чистейшая вода, свежий воздух и легенды этих мест помогут настроиться на предстоящую встречу с вином.
Винодельня «Криница». Закрытое частное хозяйство, работающее по предварительной договорённости.
Виноградники: Прогулка среди лоз в уникальном микроклимате долины. Разговор о терруаре, сортах и философии хозяйства
Производство: Экскурсия в цех, где рождается вино. Технологии, тонкости, ответы на ваши вопросы
Дегустация: Искренний разговор о вкусе. Вы продегустируете 5 образцов вин «Криницы», которые невозможно просто купить в магазине
Дольмен в Широкой Щели. Древний мегалит возрастом более 4000 лет на склоне горы. Место силы и тишины.
Первый водопад на реке Жане. Неспешная прогулка к каскаду и пауза между винными впечатлениями.
«Шато Де Талю». Без долгих прогулок — мы сделаем эффектную обзорную экскурсию на 30 минут во дворце, сфотографируемся на фоне кубанского Бордо и посетим фирменный магазин. Вы увидите идеальные виноградники и замковую архитектуру, вписанную в черноморский пейзаж, узнаете историю создания этого масштабного проекта.
Этот визит позволит вам наглядно сравнить две вселенные: камерную, бутлегерскую «Криницу» и безупречно презентованное миру «Шато».
При желании вы можете остаться на ужин (локация городская, такси обратно стоит в пределах 500 ₽) и продегустировать кухню лучшего ресторана в России.
Кому подойдёт экскурсия
Опытным ценителям вина, которые ищут не развлечение, а экспертный контент. Которым важно попасть за кулисы, куда нет массового доступа.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля 11:00–13:30 — винодельня «Криница» 15:00–16:00 — обед по желанию 16:15 — выезд к «Шато Де Талю» 16:15–17:30 — «Шато Де Талю» 18:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер, экскурсионная программа на всех точках, дегустация 5 вин в «Кринице»
Дополнительные расходы: дегустации по желанию или питание, личные расходы
Программа не предназначена для детей. Если вы планируете взять их с собой, то несёте ответственность самостоятельно. Участие детей бесплатно, но их данные (ФИО, дата рождения) обязательно нужно подать для оформления пропусков
С вами будет один из наших увлечённых гидов. Каждый из нас глубоко разбирается в виноградарстве, технологиях производства и местных терруарах. Мы готовы говорить о вине на вашем языке — от тонкостей обрезки лозы до нюансов выдержки в дубе. Вопросы не останутся без детальных и компетентных ответов
Важные условия бронирования (обязательно к прочтению!)
Посещение «Криницы» требует предварительной записи и согласования списка гостей (минимум за 7–10 дней). Без этого попасть на объект невозможно
После подтверждения даты посещения вы получите официальный счёт-оферту. Ваше место бронируется после 100% предоплаты по этому счёту. Если вы отказываетесь от посещения минимум за 5 дней до экскурсии, мы вернём деньги, в ином случае возврата не будет
Данные для пропуска (для каждого участника, включая детей): ФИО (полностью, как в паспорте), дата рождения, адрес электронной почты
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1550 туристов
Мы — команда местных энтузиастов, превращающих ваш отпуск в настоящее приключение. Наш секрет — в уникальном сочетании опыта и профессионализма. В команде работают не просто гиды, а виртуозы своего дела: читать дальше
от гидов-водителей и экстремалов до профессионального фотографа, который сохранит ваши лучшие моменты. Гиды с высшим образованием в сфере туризма обеспечивают безупречную организацию и глубокие знания.
Особое направление нашей работы — винные путешествия, которые мы проводим с особым знанием дела и вдохновением. Мы родились и выросли здесь, знаем каждый уголок нашего прекрасного города и его окрестностей.
Наша миссия — глубокое погружение. Мы создаём продуманные серии программ, раскрывающих характер региона с разных сторон. И наше гостеприимство не знает сезонов — мы работаем круглый год!
