Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

Старт маршрута — живописное озеро Грек. Время отправления 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00. Дорога пролегает через Пицундский сосновый лес 🌳, бор, а также рощу, в которой у каждого участника будет возможность увидеть множество реликтовых растений. Следующая остановка — село Дивноморское, здесь туристы смогут полюбоваться морскими видами на фоне горного хребта. Дк лалее дорога через персиковый сад к озеру "Церковное ", затем вдоль реки к водопаду и обратно.