Еще несколько необычных экскурсий в Геленджике

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Экскурсии на квадроциклах к озеру

Руслан Б.
Руслан Б. – Гид из Геленджика
Экскурсии на квадроциклах к озеру
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Экскурсии на квадроциклах к озеру
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Старт маршрута — живописное озеро Грек. Время отправления 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00. Дорога пролегает через Пицундский сосновый лес 🌳, бор, а также рощу, в которой у каждого участника будет возможность увидеть множество реликтовых растений. Следующая остановка — село Дивноморское, здесь туристы смогут полюбоваться морскими видами на фоне горного хребта. Дк лалее дорога через персиковый сад к озеру "Церковное ", затем вдоль реки к водопаду и обратно.
Что входит
  • Трансфер к месту экскурсии и обратно
Что не входит
  • Фото и видео
  • сувениры.
Начало и место завершения
🚩 Геленджик, П. Светлый, озеро Грек.
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Экскурсии на квадроциклах к озеру
Экскурсии на квадроциклах к озеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Руслан Б.
Руслан Б.
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