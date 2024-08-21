Приглашаем проехать по красивому природному маршруту на полноприводных двухместных квадроциклах! Большая часть пути пролегает по густому лесу — в тени его деревьев не жарко даже в зной. Дорога очень увлекательная: с множеством поворотов, спусков и подъёмов. С брызгами и преодолением горной реки. Заскучать не получится!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
После прохождения инструктажа вы отправитесь кататься по живописным местам. Сопровождать вас будет один из наших опытных инструкторов — он будет прокладывать дорогу и показывать интересные достопримечательности. По пути увидите:
- долину реки Адерба
- камень Джигит, напоминающий о Кавказской войне
- скалу Офицерская
- родник с «живой» и «мертвой» водой
И не только!
Организационные детали
- ВАЖНО: стоимость указана за двухместный квадроцикл. Если вас двое и вы хотите прокатиться вдвоём на одном квадроцикле — при бронировании нужно указать «1 человек»
- Самостоятельно управлять квадроциклом можно с 16 лет
- Место начала и окончания — село Адербиевка в 12 км от Геленджика. Добраться до него можно на автобусе, такси или личном авто
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Адербиевка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Роман, я представляю команду гидов-инструкторов в Геленджике. Мы работаем давно и с душой. Любим горы, туризм и путешествия. С радостью поделимся с вами живописными местами юга России.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
21 авг 2024
Очень понравилось, рекомендуем!!! 👏🏻
А
Алёна
10 авг 2024
Сафари на квадроциклах удался на славу ❤️ Маршрут очень живописный, грязенаполненный и речкоочистительный 😁 Окрестности села Адербиевка в 12 км от Геленджика я изучила в прошлый раз на своей машине.
Анна
9 авг 2024
Оооочень понравилось! Жалеем только о том, что не взяли маршрут длиною 3 часа) Положительные эмоции обеспечены! Трасса огонь! Живописно, мощно, с кочками и водой, как надо! Спуски, подъемы и веселый гид!
Получилась почти ночная поездка, чему мы были рады еще больше)
Душевная семья организаторов)) Рекомендосьен!! Езжайте не думайте)
Главное одежду которую не жалко иметь в ассортименте)
Получилась почти ночная поездка, чему мы были рады еще больше)
Душевная семья организаторов)) Рекомендосьен!! Езжайте не думайте)
Главное одежду которую не жалко иметь в ассортименте)
А
Александр
6 авг 2024
Хорошен место для катания, маршрут отличный, для первого раза огонь.
Но если вы уже опытный берите на 3 часа сразу
Но если вы уже опытный берите на 3 часа сразу
D
Denis
5 авг 2024
Очень понравилось, большое спасибо ребятам за организацию!))
Л
Лена
3 авг 2024
Супер! Очень понравилось, мы в восторге! Впечатлений и фотографий на целый год! Очень приятные организаторы - оперативно отвечают на все вопросы, идут навстречу во всех пожеланиях где это возможно. В сезон очень часто попадается посредственное отношение к отдыхающим и предоставляемым услугам, очень рады, что здесь дела обстоят по другому и люди работают на совесть! Большое спасибо!
Евгения
3 авг 2024
Брали маршрут на 1.5 часа. Все понравилось. Организатор очень приветливый, инструктор знает свое дело, ненавязчивый и тактичный☺️
Если в дальнейшем приедем отдыхать, непременно возьмем еще раз эту экскурсию)
Если в дальнейшем приедем отдыхать, непременно возьмем еще раз эту экскурсию)
С
Светлана
26 июл 2024
Муж с сыном очень довольны путешествием на квадроциклах. Спасибо, за полученное удовольствие!
И
Ирина
24 июл 2024
Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень вдохновила не только экскурсия, виды, маршруты, но и хотелось бы отметить отношение Лили, Романа
I
Igor
23 июл 2024
Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и скалы полу-паруса. Но самые потрясающие впечатления остались от маршрута. Сам маршрут проложен через лесные
М
Марина
23 июл 2024
Поездка очень понравилась! Были семьями с детьми - было классно как взрослым так и детям! Места чудесные, виды шикарные! Ну а веселые покатушки с брызгами через речки у детей вызвали полный восторг! Гиды - отличные ребята! Расставались как хорошие старые друзья!
Д
Денис
23 июл 2024
Ехал вдвоём с дочкой(8 лет). Дочке было комфортно сидеть и держаться, проблем с этим не было. На маршруте было много пересечений водоёма(узкая речушка), хочешь проезжаешь потихоньку и сухо, хочешь -
Входит в следующие категории Геленджика
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