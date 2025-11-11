Откройте для себя одну из самых живописных локаций в окрестностях Геленджика! В сопровождении гида-водителя отправляйтесь в увлекательное путешествие.
Сначала пешком прогуляйтесь до знаменитой смотровой площадки над морем, а затем прокатитесь верхом
5 причин купить эту экскурсию
- 🐎 Уникальная конная прогулка
- 🌄 Захватывающие виды на море
- 👨🏫 Опытный инструктор
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🏞️ Посещение впадины Сердце дракона
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Смотровая площадка
- Впадина Сердце дракона
Описание экскурсии
- Через полчаса после выезда из Геленджика вы прибудете в ущелье рядом с пляжем «Скала Парус», мысом Идокопас и Голубой бездной.
- 20 минут пешком — и вы достигнете смотровой площадки с захватывающим видом на бескрайнее море.
- На месте вас встретит опытный инструктор и предложит выбрать маршрут конной прогулки.
- Перед стартом — подробный инструктаж по безопасности. Тренеры расскажут, как общаться с лошадьми и чего не стоит делать рядом с ними.
- Пора отправляться в путь! Прогулочные маршруты пролегают в тенистой части ущелья, где вы сможете любоваться красотой природы на каждом шагу.
- По пути вы также посетите один из сказочных уголков, который местные жители называют впадиной Сердце дракона.
Организационные детали
- В стоимость, указанную на сайте, включён трансфер в обе стороны и сопровождение одного из гидов-водителей нашей команды.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле.
- Конная прогулка оплачивается отдельно: от 1500 ₽ в зависимости от продолжительности выбранного маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аннушка — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 1403 туристов
Мы — команда местных энтузиастов, превращающих ваш отпуск в настоящее приключение. Наш секрет — в уникальном сочетании опыта и профессионализма. В команде работают не просто гиды, а виртуозы своего дела:
Входит в следующие категории Геленджика
