Река Жане – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Жане» в Геленджике, цены от 8 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Геленджика на Грозовые ворота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.
Тайны дольменов Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
11 отзывов
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Путешествие к природным сокровищам Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    20 мая 2024
    Тайны дольменов Геленджика
    Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Из Геленджика на Грозовые ворота
    Очень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но Александр приложил максимум усилий для создания потрясающего настроения от увиденного
    Очень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но АлександрОчень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но АлександрОчень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но Александр
  • С
    Светлана
    7 мая 2023
    Тайны дольменов Геленджика
    Давно хотели попасть к Дольменам. Были семьей - 4 человека. Замечательная экскурсия. Прекрасные виды, свежий воздух. Очень доброжелательный гид. Рекомендую!
  • В
    Василевская
    13 марта 2023
    Тайны дольменов Геленджика
    Замечательно прошла экскурсия. Узнали много нового и интересного. Посмотреть успели очень много. Не помешал даже дождик,на который мы перестали обращать
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    внимание уже через пол часа, т. к, общение с природой и историей поглотило нас полностью. Благодаря удачно составленному маршруту, справились с походом все без проблем. Спасибо за хорошую экскурсию,

  • O
    Oxana
    7 августа 2022
    Из Геленджика на Грозовые ворота
    Клёвый маршрут. Очень понравились виды и главное наш водитель Александр немного пропускал вперёд группы и тем самым у нас была
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    возможность фотографироваться, когда группы уже уехали. Очень ценно, когда никто не лезет в кадр! Особо нам ничего не рассказывали, но мы и ехали в основном за красивыми видами.

    Клёвый маршрут. Очень понравились виды и главное наш водитель Александр немного пропускал вперёд группы и темКлёвый маршрут. Очень понравились виды и главное наш водитель Александр немного пропускал вперёд группы и тем
  • В
    Вера
    8 мая 2022
    Путешествие к природным сокровищам Геленджика
    Начну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мы уже были и он
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    скорректировал маршрут, чтобы мы смогли посмотреть то, что нам интересно. В частности новые дольмены. За это отдельное спасибо. Но это не экскурсия, никакого рассказа материала не было: ни про водопады, ни про историю края, ни про дольмены. Нас сопровождал не экскурсовод, а водитель. Если Вам нужно самим без лишней информации поездить по интересным местам, то это как раз прекрасный вариант, хотя и далеко не бюджетный.

    Начну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мыНачну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мыНачну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мыНачну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мы
  • А
    Алена
    27 апреля 2022
    Из Геленджика на Грозовые ворота
    14 Апреля были на экскурсии Джиппинг на Грозовые ворота. Водитель прекрасно справился со своей задачей, мы все посмотрели по маршруту, а дождь и туман придали этой поездки определенную загадочность! Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    25 августа 2018
    Путешествие к природным сокровищам Геленджика
    Потрясающая экскурсия! Водитель опытный и с юмором, поездка была полная драйва! Эмоции через край!!! Мокрые и довольные мы возвращались домой) Не хватило времени - до водопада прям бежали, тоже своего рода экстрим)))

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Река Жане»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Геленджика на Грозовые ворота
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  3. Путешествие к природным сокровищам Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Река Жане" можно забронировать 3 экскурсии от 8 100 до 26 670. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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