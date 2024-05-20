1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Геленджик: путешествие на Грозовые ворота - водопады, дольмены
Приглашаем в путешествие по горным вершинам Геленджика, где вас ждут водопады, дольмены и крепость
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тайны дольменов Геленджика: путешествие в мир древности
Загадочные дольмены и живописные водопады ждут вас на экскурсии «Тайны дольменов Геленджика»
Начало: У места вашего проживания
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие к природным сокровищам Геленджика для всей семьи
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дольменов
Начало: Трансфер из Геленджика и Дивноморского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
26 670₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна20 мая 2024Очень красивый пейзажный маршрут для любителей пеших прогулок. Чисто, есть где посидеть передохнуть, но нет туалетов.
- ИИрина7 января 2024Очень интересный маршрут, даже не смотря на декабрь месяц. Конечно машина нуждается в улучшении, но Александр приложил максимум усилий для создания потрясающего настроения от увиденного
- ССветлана7 мая 2023Давно хотели попасть к Дольменам. Были семьей - 4 человека. Замечательная экскурсия. Прекрасные виды, свежий воздух. Очень доброжелательный гид. Рекомендую!
- ВВасилевская13 марта 2023Замечательно прошла экскурсия. Узнали много нового и интересного. Посмотреть успели очень много. Не помешал даже дождик,на который мы перестали обращать
- OOxana7 августа 2022Клёвый маршрут. Очень понравились виды и главное наш водитель Александр немного пропускал вперёд группы и тем самым у нас была
- ВВера8 мая 2022Начну с хорошего: маршрут у нас получился индивидуальный, т. е. мы проговорили с водителем, где мы уже были и он
- ААлена27 апреля 202214 Апреля были на экскурсии Джиппинг на Грозовые ворота. Водитель прекрасно справился со своей задачей, мы все посмотрели по маршруту, а дождь и туман придали этой поездки определенную загадочность! Рекомендую!
- ДДарья25 августа 2018Потрясающая экскурсия! Водитель опытный и с юмором, поездка была полная драйва! Эмоции через край!!! Мокрые и довольные мы возвращались домой) Не хватило времени - до водопада прям бежали, тоже своего рода экстрим)))
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Река Жане»
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