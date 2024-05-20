читать дальше

скорректировал маршрут, чтобы мы смогли посмотреть то, что нам интересно. В частности новые дольмены. За это отдельное спасибо. Но это не экскурсия, никакого рассказа материала не было: ни про водопады, ни про историю края, ни про дольмены. Нас сопровождал не экскурсовод, а водитель. Если Вам нужно самим без лишней информации поездить по интересным местам, то это как раз прекрасный вариант, хотя и далеко не бюджетный.