К скале Парус - на сапах (в мини-группе)

Насладиться видами и тишиной вдали от многолюдных пляжей
Добраться до знаменитой скалы по берегу сложно и порой небезопасно. А вот доплыть до неё на сапах — небольшое приятное приключение. Причём подойдёт оно всем саперам — и начинающим, и опытным. Инструктор обучит основам гребли и будет рядом на всём маршруте.
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
К скале Парус - на сапах (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 16:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Мы встретим вас в Геленджике и довезём до точки старта — в Прасковеевку.
  • По прибытии вы пройдёте инструктаж на берегу.
  • Затем на воде в бухте центрального пляжа инструктор научит, как держаться на сапе и управлять им.
  • После вы отправитесь в путешествие вдоль отвесных скал и диких пляжей Чёрного моря. Проплывёте 1,5 км. в одну сторону.
  • Сфотографируетесь на сапах у скалы. При желании выйдете на берег и сделаете снимки в загадочном отверстии скалы. А ещё узнаете о происхождении самой каменной гряды.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Ceed, услуги инструктора, фото- и видеосъёмка, гермомешки для личных вещей.
  • Предоставляем спасательные жилеты.
  • Дорога на автомобиле в одну сторону займёт около часа. Водная прогулка длится около 2 часов.
  • При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду — перенесём путешествие на другой день или время.
  • Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3 лет — вместе со взрослыми.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды.

в среду в 08:00 и 16:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У верхнего автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Геленджика

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеАктивный отдыхВыездныеСкала ПарусПопулярные местаВодные развлеченияДля студентовАктивностиSUP-прогулки

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