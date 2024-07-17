Добраться до знаменитой скалы по берегу сложно и порой небезопасно. А вот доплыть до неё на сапах — небольшое приятное приключение. Причём подойдёт оно всем саперам — и начинающим, и опытным. Инструктор обучит основам гребли и будет рядом на всём маршруте.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 16:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Мы встретим вас в Геленджике и довезём до точки старта — в Прасковеевку.
- По прибытии вы пройдёте инструктаж на берегу.
- Затем на воде в бухте центрального пляжа инструктор научит, как держаться на сапе и управлять им.
- После вы отправитесь в путешествие вдоль отвесных скал и диких пляжей Чёрного моря. Проплывёте 1,5 км. в одну сторону.
- Сфотографируетесь на сапах у скалы. При желании выйдете на берег и сделаете снимки в загадочном отверстии скалы. А ещё узнаете о происхождении самой каменной гряды.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Kia Ceed, услуги инструктора, фото- и видеосъёмка, гермомешки для личных вещей.
- Предоставляем спасательные жилеты.
- Дорога на автомобиле в одну сторону займёт около часа. Водная прогулка длится около 2 часов.
- При неблагоприятных погодных условиях мы не выходим на воду — перенесём путешествие на другой день или время.
- Дети с 7 лет могут плыть на сапе самостоятельно, с 3 лет — вместе со взрослыми.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из нашей команды.
в среду в 08:00 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У верхнего автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 35 туристов
Малые группы, индивидуальный подход к каждому во время прогулки на сапборде. Проводим прогулки четыре сезона. У нас семейный прокат, работаем сами. Поэтому у нас только малые группы, что обеспечивает индивидуальный подход инструктора к каждому участнику во время прогулки на сапборде. Работаем в самых интересных и красивых локациях вдали от многолюдных пляжей. Наши прогулки нацелены на качество предоставления услуги, делаем с душой.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Геленджика
скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 13:00
15 июля в 14:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Лучший выборНа сапах - к отвесным скалам хутора Джанхот
Отправьтесь в незабываемое путешествие на сапах к скалам хутора Джанхот. Откройте для себя дикие пляжи и девственную природу Чёрного моря
Начало: На улице Кирова
Расписание: в понедельник, пятницу и воскресенье в 16:30, во вторник, четверг и субботу в 08:30 и 16:30
16 июля в 08:30
18 июля в 08:00
3 500₽ за человека