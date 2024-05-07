Створный маяк – экскурсии в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Створный маяк» в Геленджике, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
13 отзывов
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Геленджик
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000 за всё до 5 чел.
Геленджик и винодельня Шато де Талю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
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    добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа.

  • П
    Полина
    5 мая 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
  • Z
    Zaitseva
    29 апреля 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
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    и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению.

    Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. ПолучилиЭкскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
    Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатомПотрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
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    нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер

  • П
    Павел
    8 сентября 2022
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
  • С
    Светлана
    5 сентября 2021
    Геленджик и винодельня Шато де Талю
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
    Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратиласьЗамечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
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    ориентироваться и не потеряли лишнее время и силы на поиск интересных для нас мест. Светлана интересно и структурировано рассказывает. Экскурсия прошла частично пешком, частично в комфортабельном микроавтобусе. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с ее экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Створный маяк»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  2. Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно
  3. Добро пожаловать в Геленджик
  4. Геленджик и винодельня Шато де Талю
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Створный маяк" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 8 100. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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