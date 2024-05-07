1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Геленджик и винодельня Шато де Талю: индивидуальная экскурсия
Прокатитесь по Геленджикской бухте, полюбуйтесь видами с Толстого и Тонкого мысов, посетите винодельню Шато де Талю и продегустируйте местное вино
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 мая 2024Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не
- ППолина5 мая 2024Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.
- ZZaitseva29 апреля 2024Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!
- ЕЕлена16 апреля 2024Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе
- ИИрина7 января 2024Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ППавел8 сентября 2022Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.
- ССветлана5 сентября 2021Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.
- ЮЮлия14 июля 2021Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Створный маяк»
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