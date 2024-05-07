С Светлана От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком читать дальше добрались. Рассказала историю города, показала современные постройки, Было время и для фотопауз. Экскурсию рекомендую, но свои силы нужно рассчитать, т к ходили 3 часа. Вчера гуляли по набережной с Екатериной. Очень понравилось. Екатерина показала нам такие места, до которых мы сами никогда бы не

П Полина От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Экскурсия была очень интересной, не смотря на длительность маршрута понравилось и детям и главное собаке.

Z Zaitseva От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком Посетили данную экскурсию в конце апреля, остались очень довольны- Екатерина рассказала много интересного о городе, показала несколько очень милых мест, три часа пролетели незаметно. Рекомендую!

Е Елена Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно Путешествие с Аликом по Геленджику и окрестностям потрясающе. Хорошо спланированное перемещение по отличным точкам локации комфортно и неутомительно, информация воспринимается легко. Рекомендую к посещению. Алик, спасибо большое за прекрасное начало нашего отпуска.

Е Екатерина Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно читать дальше и его окрестностях. Даже слегка пасмурная погода не смогла испортить прекрасное впечатление от увиденного и услышанного. Спасибо. Оценка отлично. Рекомендуем к посещению. Экскурсия очень хорошая. Проводил экскурсию Алик. Маршрут продуман до мелочей. Информация изложена грамотно и доступно. Получили полное представление о городе

И Ирина Геленджик и «Голубая бездна» - душевно и увлекательно Потрясающая экскурсия с Аликом, однозначно рекомендую всем. Алик грамотно спланировал весь маршрут и завершился день потрясающим закатом

Е Елена Добро пожаловать в Геленджик читать дальше нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле

П Павел Геленджик и винодельня Шато де Талю Большое спасибо Яне за предоставленную возможность познакомиться с Шато де Талю, интересную обзорную экскурсию по Геленджику и присланные памятные видеоматериалы о хорошо проведённом времени.

С Светлана Геленджик и винодельня Шато де Талю Замечательная экскурсия на виноградники Шато де ТаЛю. Многое восхитила и порадовало. Благодаря нашему гиду экскурсия превратилась в день радости и положительных эмоций.