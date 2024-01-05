читать дальше ориентироваться и не потеряли лишнее время и силы на поиск интересных для нас мест. Светлана интересно и структурировано рассказывает. Экскурсия прошла частично пешком, частично в комфортабельном микроавтобусе. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с ее экскурсии.

Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо