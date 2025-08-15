Водная прогулка
Добро пожаловать в Геленджик
Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
12 дек в 14:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборСекретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
10%
Водная прогулка
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел15 августа 2025Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает.
Мы посетили
- ДДмитрий3 июля 2025Супер! Спасибо!
- ББогдан1 июля 2025Отлично, очень понравилось! Всем рекомендую!
- ЕЕлена18 июня 2025Огромная благодарность Светлане за экскурсию! Первое знакомство с прекрасным городом прошло отлично. Интересный рассказ, красивые виды и полезные советы.
- ЕЕлена14 июня 2025Замечательная экскурсия со Светланой на комфортном автомобиле, удобно выстроенный маршрут, охватывающий все основные локации города почти на всем его протяжении. Все это сопровождается интересной информацией, полезными советами и очень приятным общением. Рекомендую!
- ТТаня4 июня 2025Большое спасибо за экскурсию Светлане! Спасибо за настроение,рассказ и прогулку! Рекомендую всем 💓
- ЕЕлена8 августа 2024От всей нашей семьи хотим выразить Светлане огромную благодарность за такие интересные экскурсии. У нас их было несколько. И начали
- ООльга24 июля 2024С удовольствием провели 3 часа в компании Светланы, узнали массу интересного об истории Геленджика. Посетили много локаций. Так же получили много полезной информации о современном городе. Спасибо Светлане! Рекомендую!
- ЕЕлена9 июля 2024Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Во первых, сама Светлана очень приятный человек, и знающий гид, который любит свою работу и
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ЮЮлия14 июля 2021Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
- ЕЕлена16 мая 2021Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
- ТТатьяна19 апреля 2021Люди, которые любят то, чем занимаются излучают свет. Светлана их таких, отмеченных Богом, людей. Экскурсия - душевная прогулка с разговорами
- MMargarita12 апреля 2021Экскурсия очень понравилась! Мы успели за 3 часа посмотреть ключевые точки города, услышать о его истории и современности. Светлана влюблена
- ИИрина26 августа 2020Отличная получилась экскурсия. Светлана предложила правильное время начала экскурсии в 17:00. Начали с прогулки по набережной и закончили у подсвеченого огнями храма с видом на ночную набережную. А тропа здоровья придала бодрости после трёхчасовой прогулки!!! Рекомендую!
- ААлександра17 августа 2020Мне очень понравилась экскурсия Светланы!! Она очень приятный, стильный и профессиональный экскурсовод, с любовью рассказывающий о Геленджике, его истории и
- ДДмитрий16 августа 2020Очень интересно и познавательно!) Несмотря на продолжительность, время пролетело незаметно.
- ААнна7 июля 2020Огромное спасибо Светлане за очень интересную и познавательную экскурсию! Были учтены все наши пожелания. Мы услышали ответы на все наши вопросы. Маршрут экскурсии выстроен очень грамотно, совсем не было чувства усталости. После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции!
- ИИгорь4 января 2020Светлана - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! Со Светланой нам удалось почувствовать атмосферу города и узнать его историю! Спасибо огромное!
- ТТатьяна5 октября 2019Отличная экскурсия Рекомендую!
