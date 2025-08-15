Мои заказы

Геленджикские фонтаны – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Геленджикские фонтаны» в Геленджике, цены от 7650 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Геленджик
На машине
3 часа
20 отзывов
Водная прогулка
Добро пожаловать в Геленджик
Погрузитесь в атмосферу Геленджика: набережная, бульвары, парки и легендарный маяк. Узнайте городские мифы и истории, насладитесь уникальными видами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
12 дек в 14:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
5.5 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Секретные места Большого Геленджика
В дружеском автопутешествии по Геленджику вы посетите древние мегалиты и бирюзовую лагуну, наслаждаясь чистым воздухом и атмосферой мест силы
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.
Променад по Геленджику
Пешая
3.5 часа
-
10%
21 отзыв
Водная прогулка
Прогулка по вечернему Геленджику
Погрузитесь в атмосферу южного города на вечернем променаде по Геленджику, наслаждаясь морскими пейзажами и узнавая историю этого курортного уголка
Начало: Смотровая площадка у пляжа «Кавказ»
Сегодня в 09:30
12 дек в 14:30
7650 ₽8500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    15 августа 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Спокойная, продуманная экскурсия — удобно для семьи с детьми. Проходит на микроавтобусе с кондиционером, в жару это особенно выручает.

    Мы посетили
    читать дальше

    Андреевский парк: от собора Андрея Первозванного открывается спокойный вид на бухту и Маркотхский хребет. Произвели фурор среди черепашек в пруду. Заехали в виноградники Шато де Талю. Затем вышли на Толстом мысе («Круча»): белая набережная, «Дама с собачкой», музыкальный фонтан, стела «Я люблю Геленджик». Побывали на центральной площади — краткая история курорта и «Белая невеста». По дороге узнали много нового о пицундской сосне.

    Темп без суеты. Светлана рассказывает очень интересно и по делу, даёт практичные советы. Детям было понятно и не скучно. Для первого знакомства с Геленджиком это максимально удачный выбор.

  • Д
    Дмитрий
    3 июля 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Супер! Спасибо!
  • Б
    Богдан
    1 июля 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Отлично, очень понравилось! Всем рекомендую!
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Огромная благодарность Светлане за экскурсию! Первое знакомство с прекрасным городом прошло отлично. Интересный рассказ, красивые виды и полезные советы.
  • Е
    Елена
    14 июня 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Замечательная экскурсия со Светланой на комфортном автомобиле, удобно выстроенный маршрут, охватывающий все основные локации города почти на всем его протяжении. Все это сопровождается интересной информацией, полезными советами и очень приятным общением. Рекомендую!
  • Т
    Таня
    4 июня 2025
    Добро пожаловать в Геленджик
    Большое спасибо за экскурсию Светлане! Спасибо за настроение,рассказ и прогулку! Рекомендую всем 💓
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    От всей нашей семьи хотим выразить Светлане огромную благодарность за такие интересные экскурсии. У нас их было несколько. И начали
    читать дальше

    мы наше знакомство с экскурсии по г. Геленджик. Мы впервые в этом городе. И нам было очень интересно погрузиться в историю Геленжика, которую Светлана нам рассказала легко, понятно и очень увлеченно. Побывали в разных локациях, увидели город с разных сторон. Светлана прекрасный рассказчик, именно с глубоким знанием истории. Таких интересных экскурсий, за время путешествий по различным городам, у нас ещё не было. Также хочется отметить очень комфортный автомобиль, за рулём которого грамотный, аккуратный водитель. И приятное, непринужденное общение, на протяжении всего времени. Оно, кстати, пролетает незаметно! Спасибо огромное!!!

  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    С удовольствием провели 3 часа в компании Светланы, узнали массу интересного об истории Геленджика. Посетили много локаций. Так же получили много полезной информации о современном городе. Спасибо Светлане! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Во первых, сама Светлана очень приятный человек, и знающий гид, который любит свою работу и
    читать дальше

    свой город. А во вторых, экскурсия построена так, что вы сможете с комфортом увидеть весь Геленджик в разных локациях и получить избыточную информацию и прекрасные впечатления. Мы отлично провели время, даже не хотелось прощаться)

  • Е
    Елена
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Геленджик
    Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
    читать дальше

    нас провезли практически по всему городу. Были учтены все наши интересы и предоставлены ответы на все интересующие вопросы. Очень благодарны Светлане за потрясающий вечер

  • Ю
    Юлия
    14 июля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
    читать дальше

    ориентироваться и не потеряли лишнее время и силы на поиск интересных для нас мест. Светлана интересно и структурировано рассказывает. Экскурсия прошла частично пешком, частично в комфортабельном микроавтобусе. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с ее экскурсии.

  • Е
    Елена
    16 мая 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
    читать дальше

    не только о достопримечательностях и красивых местах города, но и о людях, которые здесь жили, живут и с любовью относятся к своему городу.

  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Люди, которые любят то, чем занимаются излучают свет. Светлана их таких, отмеченных Богом, людей. Экскурсия - душевная прогулка с разговорами
    читать дальше

    обо всем. Как со старым другом. Информации много, но структурирована очень грамотно и все легло и отозвалось. Она показала настоящий Геленджик, красивый, богатый историей и светской и военной, перспективный. Жалко. что всего один день, но. . С ней город стал лучше, чем мог бы быть.

  • M
    Margarita
    12 апреля 2021
    Добро пожаловать в Геленджик
    Экскурсия очень понравилась! Мы успели за 3 часа посмотреть ключевые точки города, услышать о его истории и современности. Светлана влюблена
    читать дальше

    в этот край и смогла донести его красоту до нас. Отдельная благодарность за построение маршрута и за мгновенную реакцию на изменения погодных условий, мы не успели замерзнуть или промокнуть. Было очень удобно передвигаться на машине с коляской. Мы смогли насладиться. Спасибо большое, Светлана!

  • И
    Ирина
    26 августа 2020
    Добро пожаловать в Геленджик
    Отличная получилась экскурсия. Светлана предложила правильное время начала экскурсии в 17:00. Начали с прогулки по набережной и закончили у подсвеченого огнями храма с видом на ночную набережную. А тропа здоровья придала бодрости после трёхчасовой прогулки!!! Рекомендую!
  • А
    Александра
    17 августа 2020
    Добро пожаловать в Геленджик
    Мне очень понравилась экскурсия Светланы!! Она очень приятный, стильный и профессиональный экскурсовод, с любовью рассказывающий о Геленджике, его истории и
    читать дальше

    жителях, о климате и растительности региона.
    Информация на экскурсии подаётся дозированно и связно, что помогает пройти её на одном дыхании. Кроме того Светлана с удовольствием помогает сделать красивые фотографии в живописных местах. А её сотрудничество с водителем делает экскурсию комфортабельной и позволяет побывать в удалённых друг от друга местах, которые точно следует посетить.

  • Д
    Дмитрий
    16 августа 2020
    Добро пожаловать в Геленджик
    Очень интересно и познавательно!) Несмотря на продолжительность, время пролетело незаметно.
  • А
    Анна
    7 июля 2020
    Добро пожаловать в Геленджик
    Огромное спасибо Светлане за очень интересную и познавательную экскурсию! Были учтены все наши пожелания. Мы услышали ответы на все наши вопросы. Маршрут экскурсии выстроен очень грамотно, совсем не было чувства усталости. После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции!
  • И
    Игорь
    4 января 2020
    Добро пожаловать в Геленджик
    Светлана - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! Со Светланой нам удалось почувствовать атмосферу города и узнать его историю! Спасибо огромное!
  • Т
    Татьяна
    5 октября 2019
    Добро пожаловать в Геленджик
    Отличная экскурсия Рекомендую!

