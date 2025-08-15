читать дальше

мы наше знакомство с экскурсии по г. Геленджик. Мы впервые в этом городе. И нам было очень интересно погрузиться в историю Геленжика, которую Светлана нам рассказала легко, понятно и очень увлеченно. Побывали в разных локациях, увидели город с разных сторон. Светлана прекрасный рассказчик, именно с глубоким знанием истории. Таких интересных экскурсий, за время путешествий по различным городам, у нас ещё не было. Также хочется отметить очень комфортный автомобиль, за рулём которого грамотный, аккуратный водитель. И приятное, непринужденное общение, на протяжении всего времени. Оно, кстати, пролетает незаметно! Спасибо огромное!!!