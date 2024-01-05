1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 12:30
10 июня в 14:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по набережной Геленджика с историческими рассказами
Откройте вечерний Геленджик в уютной атмосфере променада, наслаждаясь историческими рассказами и морским бризом
Начало: В районе Толстого Мыса
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Геленджик: экскурсионное путешествие с персональным гидом
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Геленджику с экспертом, знающим каждый уголок города
Начало: Из места проживания гостя
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 января 2024Первый раз в Геленджике. Очень рады, что воспользовались возможностью начать свое пребывание здесь с этой экскурсии. Экскурсия очень понравилась! Николай - отличный гид, знающий и любящий Геленджик! После увлекательной прогулки у нас остались только положительные эмоции! Рекомендуем.
- ЕЕлена5 января 2024Великолепно организованное знакомство с городом! Проведён мастерски! Пешеходный маршрут выстроен по самым видовым и интересным местам, и на комфортабельном автомобиле
- ССергей29 октября 2023Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось!
- ЕЕлена25 сентября 2023Всем рекомендую данную экскурсию! Гид Николай - профессионал и очень душевный человек! Время пролетело незаметно! Николай сразу расположил и настроил
- ВВиталий17 сентября 2023Отличная экскурсия, всем рекомендуем
- ММария21 апреля 2023Замечательная экскурсия: Светлана очень интересный рассказчик, знающий гид и просто приятный собеседник, - время пролетело незаметно. Выбор мест для прогулки
- ООксана14 сентября 2022Светлане огромное спасибо!! Очень интересно, познавательно! Отличный гид!
- ЮЮлия14 июля 2021Светлана провела для нас обзорную экскурсию по Геленжджику буквально в наш первый день в городе. Благодаря ей мы стали неплохо
- ЕЕлена16 мая 2021Спасибо Светлане. Интересно, содержательно и комфортно провели время. После экскурсии хочется ещё неоднократно приехать в Геленджик. При чем мы узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Белая невеста»
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