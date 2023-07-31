Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот

Попробуйте чистейшую горную воду на экскурсии к роднику «Наташа» из Геленджика

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Приготовьтесь к незабываемому путешествию по окрестностям села Пшада, где каждый шаг будет наполнен волшебством и красотой природы. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей природы, истории и культуры.
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Пшадские водопады: Исследование Пшады и ее природных красот
Ближайшие даты:
31
июл
1
авг
2
авг
3
авг
4
авг
5
авг
6
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад Чаша любви
  • Родник Наташа (святая вода)
  • Часовня Сергея Радонежского
  • Парк отдыха «Инь-Янь» (Дендрарий, более 600 видов растений)
  • Деревня Дольменов
  • Парк Дивномедье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте волшебство Пшады.
  • Ваше первое путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на речке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц.
  • После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами.
  • Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей.
  • После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться увлекательной поездкой, наслаждаясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей.
  • И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой.

Важная информация:

Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду.

8.00,13.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Родник Наташа
  • Водопады
  • Деревня дольменов
  • Дегустация меда
Что не входит
  • Лечебные грязевые ванны
  • Пилинг рыбками
  • Винная бочка
  • Баня
  • Кафе
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00,13.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Необходимо взять с собой: наличные деньги
  • Сменную одежду
  • Купальные принадлежности
  • Питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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