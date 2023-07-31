Попробуйте чистейшую горную воду на экскурсии к роднику «Наташа» из Геленджика
Приготовьтесь к незабываемому путешествию по окрестностям села Пшада, где каждый шаг будет наполнен волшебством и красотой природы. Эта экскурсия станет незабываемым приключением для всех любителей природы, истории и культуры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Чаша любви
- Родник Наташа (святая вода)
- Часовня Сергея Радонежского
- Парк отдыха «Инь-Янь» (Дендрарий, более 600 видов растений)
- Деревня Дольменов
- Парк Дивномедье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте волшебство Пшады.
- Ваше первое путешествие начнется на комфортабельном автобусе, который доставит нас к водопаду «Чаша любви» на речке Жане. Это впечатляющее природное чудо поразит вас своей изящной каскадной структурой и кристально чистой водой. Вы сможете насладиться прекрасными видами и даже побродить по окрестностям, наслаждаясь свежим воздухом и пением птиц.
- После этого мы отправимся к роднику «Наташа», где вы сможете попробовать чистейшую горную воду, обладающую уникальными целебными свойствами. Здесь вы сможете прочувствовать прикосновение природы и насладиться ее дарами.
- Следующая остановка — парк «Инь-Янь». В этом удивительном парке вы окунетесь в мир гармонии и баланса. Здесь вы сможете насладиться красотой живописных садов, прогуляться по живописным тропам и познакомиться с философией урегулирования противоположностей.
- После этого наш путь продолжится на легендарном ГАЗ 66 по руслу реки. Вы будете наслаждаться увлекательной поездкой, наслаждаясь потрясающими видами природы и чистотой реки. Мы доберемся до «Дивномедья», где вы сможете погрузиться в уникальный мир дикой природы и встретиться с удивительными животными, включая медведей.
- И, конечно же, для тех, кто желает больше приключений, есть возможность самостоятельно прогуляться до водопада «Борода Черномора». Этот потрясающий водопад окутан легендами и обладает неповторимой атмосферой.
Важная информация:Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду.
8.00,13.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Родник Наташа
- Водопады
- Деревня дольменов
- Дегустация меда
- Что не входит
- Лечебные грязевые ванны
- Пилинг рыбками
- Винная бочка
- Баня
- Кафе
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00,13.00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: наличные деньги
- Сменную одежду
- Купальные принадлежности
- Питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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