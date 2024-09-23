Е Евгений Ночной Олимп Красивый вид, Пивная вечеринка с веселыми конкурсами, Веселая атмосфера. Мне и моей Жене очень понравилось.

И Ирина Ночной Олимп Все организовано достаточно хорошо, во время забрали, довезли, все объяснили, погода подвела конечно, а так все понравилось. Спасибо организаторам

Н Наталия Геленджик: экскурсия-конструктор Анна прекрасный экскурсовод! Человек, который любит свой город, знает его историю. Экскурсия была продумана от и до и специально для нас! Всем рекомендую!

Н Никита Автомобильная обзорная экскурсия по Геленджику: знакомство с городом Интересная экскурсия. Отличный гид. Посетили главные достопримечательности, насладились красивой природой и видами на город.

А Александр Геленджик: экскурсия-конструктор Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!