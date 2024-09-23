Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Геленджику
Узнайте историю Геленджика, его легенды и развитие как курорта. Посетите обзорную площадку, прогуляйтесь по набережной и насладитесь видами
Начало: Место жительства клиента
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Погрузитесь в мир древних дольменов, узнайте их историю и легенды. Прогулка по парку и лесу, купание в водопадах ждут вас
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Путешествие по Геленджику: дольмены, дикие пляжи и винодельни
Экскурсия-впечатление в Геленджике: дикие пляжи, винодельни Абрау-Дюрсо, сухогруз RIO и древние дольмены. Уникальный маршрут по вашему выбору
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 сентября 2024Ночной ОлимпКрасивый вид, Пивная вечеринка с веселыми конкурсами, Веселая атмосфера. Мне и моей Жене очень понравилось.
- ИИрина20 сентября 2024Ночной ОлимпВсе организовано достаточно хорошо, во время забрали, довезли, все объяснили, погода подвела конечно, а так все понравилось. Спасибо организаторам
- ННаталия24 августа 2024Анна прекрасный экскурсовод! Человек, который любит свой город, знает его историю. Экскурсия была продумана от и до и специально для нас! Всем рекомендую!
- ННикита21 июня 2024Интересная экскурсия. Отличный гид. Посетили главные достопримечательности, насладились красивой природой и видами на город.
- ААлександр10 июня 2024Шикарная экскурсия, очень понравилось, увидели все места которые хотели, покупались в водопаде, узнали много интересной информации, данную экскурсию рекомендую! Если едите в Геленджик, то только к этому гиду. Спасибо большое!
- ППотапова20 августа 2023Спасибо году Алику. Все очень понравилось:познакомились с дольменами,прогулялись по лесу,искупались в водопаде реки. Рекомендую именно частные экскурсии! Т. к. было
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Океанариум «Океан Парк»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в апреле 2025
Сейчас в Геленджике в категории "Океанариум «Океан Парк»" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 9000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Геленджике на 2025 год по теме «Океанариум «Океан Парк»», 8 ⭐ отзывов, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь