Об «Абрау-Дюрсо» слышали многие, но мало кто — о современной винодельне «Шато Дюрсо» вблизи Чёрного моря. Предлагаю совершить путешествие по винным хозяйствам из 19 века в век 21-й. Вы узнаете о винных традициях Кубани, терруарах региона и о том, как в России появилось игристое. По желанию продегустируете вина.
Описание экскурсии
- Из Геленджика едем в село «Абрау-Дюрсо». По пути я расскажу о виноделии Краснодарского края и историю винодельни «Абрау-Дюрсо». Желающие смогут посетить винодельни «Абрау-Дюрсо» и «Шато Дюрсо» с экскурсией.
- В Абрау-Дюрсо мы побываем на трёх обзорных площадках. Погуляем по набережной озера, зайдём на рыночную площадь, арт-базар и площадь Александра II.
Вы узнаете:
- о российских винных терруарах и терруарах Кубани.
- историю озера Абрау и местные легенды.
- как и благодаря кому в Российской империи и СССР внедрялось производство шампанского.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле.
- Трансфер из Геленджика или Кабардинки (кроме села Дивноморское), вода, конфеты, дегустация 6 вин и пиццы из дровяной печи входят в стоимость.
- питание вне программы,
- экскурсия на винодельню «Абрау-Дюрсо» с дегустацией — от 2500 ₽ (игристые вина, портвейн, сырная тарелка).
- индивидуальная экскурсия на винодельню «Шато Дюрсо» с дегустацией — 8000 ₽ за Вашу группу (6 вин, пицца из дровяной печи).
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Геленджике или Кабардинке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваш гид в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 943 туристов
Я аттестованный гид, давно живу в Геленджике и очень его люблю. Познакомлю вас с городом, его окрестностями и ближайшими локациями. Могу провести треккинги, винные дегустации и экскурсии по винодельням Краснодарского края. Я объездил весь Краснодарский край и веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью.
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