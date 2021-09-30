Вина и вкусы Долины Лефкадия

Прогуляться по виноградникам, попробовать местные сорта и раскрыть секреты виноделия

4.7
3 отзыва
Из Геленджика мы отправимся в винный гастротур на знаменитую винодельню: не важно, эксперт вы или любитель — Долина Лефкадии оставит приятное послевкусие.

Вы увидите, как растет виноград, и услышите об особенностях местного производства.

Продегустируете краснодарские сорта, а после в ресторане отведаете блюда, приготовленные с любовью — как и все в этом крае.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Вина и вкусы Долины Лефкадия
Вина и вкусы Долины Лефкадия

Что вас ожидает

Экскурсия по винодельне

Дорогу до винодельни я заполню рассказами о нашем крае, расскажу самое любопытное о Геленджике и Новороссийске и, конечно, о виноделии краснодарского региона.
По винодельне вы прогуляетесь в компании местного гида: пройдете среди виноградников и трюфельных плантаций, отдохнете в тени платановой аллеи и вдохнете ароматы лавандовых полей. Заглянете в питомник декоративных культур и подниметесь на мост, соединяющий берег и остров озера Гечепсин.

Во время дегустации вы отведаете вина и сыры собственного производства. Особенности местных сортов и традиции виноградарства, секреты технологий и нюансы управления винодельней — обо всем об этом расскажет эксперт Долины Лефкадии.

Ресторанный комплекс

Здесь же предлагаю отобедать: повара приготовят для вас блюда из свежих местных продуктов. Особо рекомендуют пиццу, приготовленную в печи на живом огне — вкусно, как в Италии! Ассортимент винной карты тоже порадует — вы сможете выбрать то, что понравилось на дегустации, или попробовать другие напитки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3
  • В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Дополнительные расходы

  • Билет на винодельню с дегустацией и экскурсией от местного гида и дегустацией — 1250 рублей
  • Обед в ресторане, средний чек — 1500-2000 рублей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Алик
Алик
Всем привет! Меня зовут Алик, я сертифицированный гид. Живу в Геленджике несколько лет и очень его люблю. Изучил город «от и до», объездил все его окрестности. Веду блог о путешествиях по Черноморскому побережью. Вместе с командой гидов с радостью покажем наш чудесный край!
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3 настоящих отзыва от туристов

Ирина
30 сен 2021
Прекрасная экскурсия с чудесными гастрономическими впечатлениями и видами!

Очень профессиональные экскурсоводы и милые сотрудники на самой винодельне.

Атмосферно, интересно и познавательно в дегустационном зале. Отличные вина и домашние сыры.

Впечатляют местные ресторан и пиццерия. Обязательно перекусите там и Вам порекомендуют подходящее вино к блюдам.

Всё это в окружении лаванды и виноградников, фонтанов, греческих скульптур и красиво высаженных деревьев редких пород.
Место для гордости и радости)
Г
26 июля 2021
Изумительно, поездка чудесная.
С
10 июля 2021
Благодарим нашего гида Алика за интересно проведённое время в поездке и прогулке по долине Лефкадия. Приятным бонусом стала мини-фотосессия. Алик - человек, располагающий к себе с первой минуты, интересный собеседник, увлечённый своим делом. Желаем ему и его супруге успехов, новых творческих идей и их безусловного исполнения. Минус одна звезда не Алику, а экскурсии по территории долины, проведённой сотрудниками комплекса, так как показалось скомканной и не очень познавательной, кроме того проведённой на автобусе без кондиционера(((. В целом все очень понравилось, открыли для себя много нового и вкусно отобедали в ресторанном комплексе))). Ещё раз спасибо Алику за такое увлекательное путешествие и искренний интерес к нам!

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