Что вас ожидает

Экскурсия по винодельне

Дорогу до винодельни я заполню рассказами о нашем крае, расскажу самое любопытное о Геленджике и Новороссийске и, конечно, о виноделии краснодарского региона.

По винодельне вы прогуляетесь в компании местного гида: пройдете среди виноградников и трюфельных плантаций, отдохнете в тени платановой аллеи и вдохнете ароматы лавандовых полей. Заглянете в питомник декоративных культур и подниметесь на мост, соединяющий берег и остров озера Гечепсин.

Во время дегустации вы отведаете вина и сыры собственного производства. Особенности местных сортов и традиции виноградарства, секреты технологий и нюансы управления винодельней — обо всем об этом расскажет эксперт Долины Лефкадии.

Ресторанный комплекс

Здесь же предлагаю отобедать: повара приготовят для вас блюда из свежих местных продуктов. Особо рекомендуют пиццу, приготовленную в печи на живом огне — вкусно, как в Италии! Ассортимент винной карты тоже порадует — вы сможете выбрать то, что понравилось на дегустации, или попробовать другие напитки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы поедем на Фольксваген Поло или Ауди Q3

В стоимость входит фотосессия на профессиональный фотоаппарат. В течение 10 дней после экскурсии вы получите до 50 снимков ссылкой на Яндекс. диск или почтой.

Дополнительные расходы