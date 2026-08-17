Эта поездка создана для тех, кто хочет подарить себе день красоты, вдохновения и эстетического наслаждения. Мы отправимся туда, где можно замедлиться и наполниться новыми впечатлениями. Вас ждут два знаковых винных пространства Таманского полуострова — Golubitskoe Estate и Villa Romanov, где пейзажи, гастрономия и продуманные детали создают особую атмосферу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Геленджика

По дороге сделаем небольшую остановку на смотровой площадке с видом на Цемесскую бухту.

10:30–13:00 — Golubitskoe Estate

Вы познакомитесь с одной из самых известных виноделен Таманского полуострова. Узнаете, как близость двух морей и почвы, сформированные грязевыми вулканами, влияют на характер вин. Посетите производство и подземные винные хранилища, продегустируете вина, сможете прогуляться по территории и заглянуть в фирменный бутик.

13:30–17:00 — Villa Romanov

Здесь вас ждёт совсем другое настроение — элегантная усадьба, красивое пространство и размеренный отдых. При желании вы пообедаете в ресторане, а затем прогуляетесь по парку, отдохнёте с видом на виноградники и сделать атмосферные фотографии.

17:00 — выезд в Геленджик

19:00 — возвращение

Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации.

Организационные детали