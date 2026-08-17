Эта поездка создана для тех, кто хочет подарить себе день красоты, вдохновения и эстетического наслаждения. Мы отправимся туда, где можно замедлиться и наполниться новыми впечатлениями.
Вас ждут два знаковых винных пространства Таманского полуострова — Golubitskoe Estate и Villa Romanov, где пейзажи, гастрономия и продуманные детали создают особую атмосферу.
Вас ждут два знаковых винных пространства Таманского полуострова — Golubitskoe Estate и Villa Romanov, где пейзажи, гастрономия и продуманные детали создают особую атмосферу.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Геленджика
По дороге сделаем небольшую остановку на смотровой площадке с видом на Цемесскую бухту.
10:30–13:00 — Golubitskoe Estate
Вы познакомитесь с одной из самых известных виноделен Таманского полуострова. Узнаете, как близость двух морей и почвы, сформированные грязевыми вулканами, влияют на характер вин. Посетите производство и подземные винные хранилища, продегустируете вина, сможете прогуляться по территории и заглянуть в фирменный бутик.
13:30–17:00 — Villa Romanov
Здесь вас ждёт совсем другое настроение — элегантная усадьба, красивое пространство и размеренный отдых. При желании вы пообедаете в ресторане, а затем прогуляетесь по парку, отдохнёте с видом на виноградники и сделать атмосферные фотографии.
17:00 — выезд в Геленджик
19:00 — возвращение
Тайминг ориентировочный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле GAC GS8
- Дополнительно оплачивается обед в ресторане Villa Romanov (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Геленджике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1803 туристов
Мой профессиональный подход и профильное образование в винном мире определили мою особую страсть — винные путешествия. Лично провожу программы с организацией от логистики до атмосферы, чтобы вы ни о чём
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