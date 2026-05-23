Экскурсия о силе природы, древних верованиях и особой энергетике Алтая - из Горно-Алтайска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по самым живописным местам Чемальского района! Вы увидите загадочные скалы Зубы Дракона, почувствуете мощь Катуни у Чемальской ГЭС, пройдёте по подвесному мосту на священный остров Патмос. И завершите маршрут у таинственного водопада Че-Чкыш, скрытого в горном ущелье.
Местные жители верят, что это окаменевший дракон, побеждённый богатырями. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Катуни — идеальное место для первых фотографий!
Чемальская ГЭС
Первая гидроэлектростанция Горного Алтая, построенная ещё в 1935 году. Здесь можно прогуляться по подвесному мосту, ощутить мощь водного потока и узнать, как маленькая ГЭС когда-то освещала весь район.
Остров Патмос
Священное место с удивительной энергетикой. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть шаткий подвесной мост над бурной Катунью. Здесь вас ждёт храм Иоанна Богослова и высеченный в скале образ Богородицы.
Водопад Че-Чкыш
Завершение маршрута – таинственный водопад, скрытый в скальном ущелье. Его название переводится как «разбрызгивающий воду», и это полностью оправдано! Окружённый кедрами, он дарит прохладу и умиротворение.
Примерный тайминг
10:00 — начало экскурсии (можно перенести по договорённости) 11:00 — Зубы Дракона 11:30 — остров Патмос 12:00 — Чемальская ГЭС 13:00 — обед (по желанию) 14:00 — водопад Че-Чкыш 15:00 — дорога обратно 16:00 — конец экскурсии
Организационные детали
Поедем на комфортабельном минивэне Тoyota Ipsum
Отдельно по желанию оплачивается обед
Маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает пешие прогулки
С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Я родился и вырос среди этих гор, знаю здесь каждую тропинку и самые живописные места. С 2018 года я провожу экскурсии и помогаю путешественникам увидеть Алтай во всей его красоте.
Готов показать вам удивительные пейзажи — от уютных окрестностей до загадочных Марсовых полей, где кажется, будто вы попали на другую планету! Работаю с командой.
Хотите настоящее приключение? Тогда в путь!
Отзывы и рейтинг
Н
Наталья
Отлично провели день - нас сопровождал Игорь, доставил до всех оговоренных точек, показал что и где, на что обратить внимание и дал возможность спокойно гулять в своем темпе. Увидели все знаковые точки Чемальского района, и, так как погода благоприятствовала, получили фотографий как на заставку)))
