Отправьтесь в захватывающее путешествие по самым живописным местам Чемальского района! Вы увидите загадочные скалы Зубы Дракона, почувствуете мощь Катуни у Чемальской ГЭС, пройдёте по подвесному мосту на священный остров Патмос. И завершите маршрут у таинственного водопада Че-Чкыш, скрытого в горном ущелье.

Описание экскурсии

Зубы Дракона

Местные жители верят, что это окаменевший дракон, побеждённый богатырями. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Катуни — идеальное место для первых фотографий!

Чемальская ГЭС

Первая гидроэлектростанция Горного Алтая, построенная ещё в 1935 году. Здесь можно прогуляться по подвесному мосту, ощутить мощь водного потока и узнать, как маленькая ГЭС когда-то освещала весь район.

Остров Патмос

Священное место с удивительной энергетикой. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть шаткий подвесной мост над бурной Катунью. Здесь вас ждёт храм Иоанна Богослова и высеченный в скале образ Богородицы.

Водопад Че-Чкыш

Завершение маршрута – таинственный водопад, скрытый в скальном ущелье. Его название переводится как «разбрызгивающий воду», и это полностью оправдано! Окружённый кедрами, он дарит прохладу и умиротворение.

Примерный тайминг

10:00 — начало экскурсии (можно перенести по договорённости)

11:00 — Зубы Дракона

11:30 — остров Патмос

12:00 — Чемальская ГЭС

13:00 — обед (по желанию)

14:00 — водопад Че-Чкыш

15:00 — дорога обратно

16:00 — конец экскурсии

Организационные детали