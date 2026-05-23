Мои заказы

Дыхание Чемала: горы, реки и тайны

Экскурсия о силе природы, древних верованиях и особой энергетике Алтая - из Горно-Алтайска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по самым живописным местам Чемальского района! Вы увидите загадочные скалы Зубы Дракона, почувствуете мощь Катуни у Чемальской ГЭС, пройдёте по подвесному мосту на священный остров Патмос. И завершите маршрут у таинственного водопада Че-Чкыш, скрытого в горном ущелье.
4
1 отзыв
Дыхание Чемала: горы, реки и тайны
Дыхание Чемала: горы, реки и тайны
Дыхание Чемала: горы, реки и тайны

Описание экскурсии

Зубы Дракона

Местные жители верят, что это окаменевший дракон, побеждённый богатырями. Отсюда открывается потрясающий вид на долину Катуни — идеальное место для первых фотографий!

Чемальская ГЭС

Первая гидроэлектростанция Горного Алтая, построенная ещё в 1935 году. Здесь можно прогуляться по подвесному мосту, ощутить мощь водного потока и узнать, как маленькая ГЭС когда-то освещала весь район.

Остров Патмос

Священное место с удивительной энергетикой. Чтобы попасть на него, нужно преодолеть шаткий подвесной мост над бурной Катунью. Здесь вас ждёт храм Иоанна Богослова и высеченный в скале образ Богородицы.

Водопад Че-Чкыш

Завершение маршрута – таинственный водопад, скрытый в скальном ущелье. Его название переводится как «разбрызгивающий воду», и это полностью оправдано! Окружённый кедрами, он дарит прохладу и умиротворение.

Примерный тайминг

10:00 — начало экскурсии (можно перенести по договорённости)
11:00 — Зубы Дракона
11:30 — остров Патмос
12:00 — Чемальская ГЭС
13:00 — обед (по желанию)
14:00 — водопад Че-Чкыш
15:00 — дорога обратно
16:00 — конец экскурсии

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне Тoyota Ipsum
  • Отдельно по желанию оплачивается обед
  • Маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает пешие прогулки
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родился и вырос среди этих гор, знаю здесь каждую тропинку и самые живописные места. С 2018 года я провожу экскурсии и помогаю путешественникам увидеть Алтай во всей его красоте. Готов показать вам удивительные пейзажи — от уютных окрестностей до загадочных Марсовых полей, где кажется, будто вы попали на другую планету! Работаю с командой. Хотите настоящее приключение? Тогда в путь!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Н
Отлично провели день - нас сопровождал Игорь, доставил до всех оговоренных точек, показал что и где, на что обратить внимание и дал возможность спокойно гулять в своем темпе. Увидели все знаковые точки Чемальского района, и, так как погода благоприятствовала, получили фотографий как на заставку)))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие экскурсии на «Дыхание Чемала: горы, реки и тайны»

Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
На машине
7 часов
75 отзывов
Индивидуальная
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
от 18 000 ₽ за человека
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Пешая
3 часа
60 отзывов
Индивидуальная
Город + горы. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Исследовать многовековую историю Горного Алтая, сплетение культур и природу края
Начало: Возле музея имени Анохина
Завтра в 09:00
30 мая в 13:00
от 9600 ₽ за человека
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
На машине
7.5 часов
276 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
Начало: В селе Манжерок
5 июн в 10:00
17 июн в 10:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Горно-Алтайска)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
30 мая в 08:30
31 мая в 08:30
от 33 000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Горно-Алтайске
от 19 000 ₽ за экскурсию