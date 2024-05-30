Урочище Че-Чкыш – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 6 экскурсий в категории «Урочище Че-Чкыш» в Горно-Алтайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер
Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений
Начало: Может быть в удобной для вас точке
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
20 000 за всё до 2 чел.
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
Джип-тур «Фантастический Алтай»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по Алтаю: остров Патмос, водопады и горы
Погрузитесь в атмосферу Алтая: остров Патмос, Камышлинский водопад и висячий мост над Катунью. Узнайте о местных традициях и обычаях
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
39 000 за человека
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
Чемальские окрестности - самые теплые и солнечные места Сибири. Узнайте больше о культуре алтайцев и насладитесь потрясающими видами
Начало: В районе Национального драмтеатра П.В. Кучияк
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
10 500 за всё до 6 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий. Экскурсия была насыщенная, но
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    не перегружена. Экскурсию проводил гид Алексей, ему отдельное спасибо за подход к проведению экскурсии, очень легко и комфортно. Подробно отвечал на все наши вопросы, узнали много интересных фактов об истории Алтая и его жителях. Алтай прекрасен, спасибо!

    Благодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланийБлагодарю Александра за индивидуальный подход к планированию экскурсии! Программа была организована с учётом всех наших пожеланий
  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид, комфортный автомобиль и самое
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    главное-индивидуальный подход к каждому туристу! За один день мы посетили множество красивейших мест, при этом могли менять какие-то детали и не спешить. Это очень Важно и классно, когда тебе говорят что этот день именно для тебя и все будет так, как ты этого хочешь и не надо бежать в выделенные 20 минут что-то срочно смотреть или фоткать, а это твой день, твой ритм и люди, которые тебе это организовывают действительно хотят и могут сделать его незабываемым! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, успехов Вам, хорошей погоды и благодарных туристов!

    Огромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гидОгромная благодарность гиду и всей команде за то что сделали этот день просто замечательным! Отличный гид
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Сокровища Чемала - в путешествии с этнографом
    Я в полнейшем восторге от экскурсии с Марией!!! 😍😍😍очень живой диалог на протяжении всей поездки,много интересных историй про традиции,жизнь,историю региона,я
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    под огромным впечатлением, вовлечение 100%,до сих обдумываю всю услышанную информацию🤩🤩рекомендация на 100000%,надеюсь,что в будущем еще не раз побываю у Марии на экскурсиях❤️Алтай -это космос❤️❤️❤️

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Великая долина Катуни: тур-конструктор
    Очень понравилась экскурсия, которую провел нам Алексей. За один день получили впечатлений на полгода вперёд ☺️ прекрасные виды, захватывающий подъем на уазике на Чертов палец вообще 🔝
  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Урочище Че-Чкыш»

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  4. Джип-тур «Фантастический Алтай»
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  2. Чуйский тракт
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  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
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