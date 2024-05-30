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главное-индивидуальный подход к каждому туристу! За один день мы посетили множество красивейших мест, при этом могли менять какие-то детали и не спешить. Это очень Важно и классно, когда тебе говорят что этот день именно для тебя и все будет так, как ты этого хочешь и не надо бежать в выделенные 20 минут что-то срочно смотреть или фоткать, а это твой день, твой ритм и люди, которые тебе это организовывают действительно хотят и могут сделать его незабываемым! Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО, успехов Вам, хорошей погоды и благодарных туристов!