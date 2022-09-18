Вы откроете лучшие ракурсы Катуни и окружающих ее скальных силуэтов. Проедете через перевалы и надышитесь ароматами сибирского кедра. В сезон цветения увидите лиловые и оранжевые ковры на местных полянах. Услышите о быте тубаларов, алтайских ГЭС и благородных маралах. А в конце оцените панорамы с вершины Кабарги и прикоснетесь к тайнам высокогорного озера.

Описание экскурсии

Идиллические пейзажи Алтая

Вы увидите Зубы дракона, или Стрелы Сартакпая — останцы в форме пирамид, будто выныривающие из бирюзовой глади Катуни. На Ороктойском мосту постоите над тектоническим разломом между двумя горными хребтами: Семинским и Куминским. Это место известно как самая глубокая точка Катуни. И на протяжении всего пути вам будут открываться новые живописные ракурсы — дорога состоит из подъемов в перевалы, в их числе Алёс и Таманёл.

Яркая флора и фауна края

Большая часть маршрута пройдёт по кедровой тайге. Во время остановок вы почувствуете, как легко и свободно здесь дышится. Узнаете, сколько лет живёт кедр. Увидите заросли маральника, а в сезон цветения (весна/осень) сделаете яркие фотографии лиловых ковров на скалистых склонах. В середине июня на лесных полянах можно наблюдать оранжевые жарки, или огоньки. А если повезёт, вам повстречается алтайский марал — исчезающий подвид благородных оленей.

Алтайские ГЭС и аутентичные деревни

Вы познакомитесь с историей и тайнами Чемальской ГЭС 1935 г. — первой гидроэлектростанции на Алтае. В Еландинском створе на Катуни я покажу место, где в 1991 году планировали строить Катунскую ГЭС, и объясню, почему планам не суждено было сбыться. Здесь же вы погуляете по застывшей вулканической лаве. А проезжая через деревню Эдиган, услышите о быте одного из малочисленных народов Алтая — тубаларов.

Гора Кабарга и озеро Манас

В финале путешествия вы взглянете на горные хребты Алтая с самой высокой точки в округе. В ясную погоду будет хорошо видна красавица Белуха (4509 м). В удобном месте устроим чайный привал, чтобы отдохнуть и ощутить величественный дух Алтая. И конечно, у отрога Кабарги вы рассмотрите панорамы высокогорного озера, где мы поговорим об особом месте силы и древних традициях почитания водоёма как места прародины алтайцев.

Организационные детали