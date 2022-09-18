Влюбиться в алтайские пейзажи в путешествии по кедровой тайге, горным перевалам и местам силы
Вы откроете лучшие ракурсы Катуни и окружающих ее скальных силуэтов. Проедете через перевалы и надышитесь ароматами сибирского кедра. В сезон цветения увидите лиловые и оранжевые ковры на местных полянах. Услышите о быте тубаларов, алтайских ГЭС и благородных маралах. А в конце оцените панорамы с вершины Кабарги и прикоснетесь к тайнам высокогорного озера.
Вы увидите Зубы дракона, или Стрелы Сартакпая — останцы в форме пирамид, будто выныривающие из бирюзовой глади Катуни. На Ороктойском мосту постоите над тектоническим разломом между двумя горными хребтами: Семинским и Куминским. Это место известно как самая глубокая точка Катуни. И на протяжении всего пути вам будут открываться новые живописные ракурсы — дорога состоит из подъемов в перевалы, в их числе Алёс и Таманёл.
Яркая флора и фауна края
Большая часть маршрута пройдёт по кедровой тайге. Во время остановок вы почувствуете, как легко и свободно здесь дышится. Узнаете, сколько лет живёт кедр. Увидите заросли маральника, а в сезон цветения (весна/осень) сделаете яркие фотографии лиловых ковров на скалистых склонах. В середине июня на лесных полянах можно наблюдать оранжевые жарки, или огоньки. А если повезёт, вам повстречается алтайский марал — исчезающий подвид благородных оленей.
Алтайские ГЭС и аутентичные деревни
Вы познакомитесь с историей и тайнами Чемальской ГЭС 1935 г. — первой гидроэлектростанции на Алтае. В Еландинском створе на Катуни я покажу место, где в 1991 году планировали строить Катунскую ГЭС, и объясню, почему планам не суждено было сбыться. Здесь же вы погуляете по застывшей вулканической лаве. А проезжая через деревню Эдиган, услышите о быте одного из малочисленных народов Алтая — тубаларов.
Гора Кабарга и озеро Манас
В финале путешествия вы взглянете на горные хребты Алтая с самой высокой точки в округе. В ясную погоду будет хорошо видна красавица Белуха (4509 м). В удобном месте устроим чайный привал, чтобы отдохнуть и ощутить величественный дух Алтая. И конечно, у отрога Кабарги вы рассмотрите панорамы высокогорного озера, где мы поговорим об особом месте силы и древних традициях почитания водоёма как места прародины алтайцев.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер из села Манжерок, за дополнительную плату я могу вас встретить в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт (цена трансфера от 1000 ₽)
Передвигаться будем на подготовленном полноприводном микроавтобусе MMC Delica
Нам предстоит небольшой пеший подъем на полочку горы Кабарга — учитывайте это при выборе обуви
Перекус возьмите с собой. У меня в машине будет газовая плитка, столик, стулья, посуда и чайник — устроим пикник
Поездка состоится только в сухую погоду
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно Алтайска от 1500 р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1570 туристов
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, ту читать дальшеуменьшить
самую, про которую пела Эдита Пьеха. С 2015 года своим увлечением и любовью к Алтаю я делюсь с путешественниками. А теперь и вместе с командой показываю и рассказываю то, что считаю важным и интересным. Владею двумя комфортными, полноприводными микроавтобусами MMC Delica. На них мы с гостями заезжаем туда, куда многие лишь мечтают попасть. Живу я недалеко от аэропорта, поэтому могу встретить вас не только в отеле, но и сразу по прибытию в Горно-Алтайск.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Наконец-то добралась до отзыва) в начале сентября мы ездили на экскурсию с Вячеславом, и это окончательный и бесповоротный рекомендасьен для тех, кто думает брать или не брать эксурсию) Вячеслав классный собеседник, интересный рассказчик) интересный маршрут, красивейшие пейзажи. Спасибо большое, мы до сих пор под впечатлением! Знакомство с Алтаем было замечательным!
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Т
Татьяна
Всё отлично! Гид, дорога, красивые виды. Очень всем рекомендую.
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Ю
Юлия
Прекрасное однодневное погружение в красоты Алтайского края. Пунктуальность, внимательность и четкость организации маршрута, несмотря на то что задача была обшая посмотреть сразу и все;) Вячеслав прекрасно знает регион и самые драматические и эстетические маршруты. А какой вкусный чай!!!! Рекоммендую.
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Олег
Очень увлекательно и интересный по содержанию маршрут. Спасибо Вячеславу -нашему гиду и водителю. Рекомендую всем! ☺
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И
Игорь
Все прошло отлично!!! Игорь, Наталия.
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