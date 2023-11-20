Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места

Побывать в "деревне мастеров", прокатиться по Чуйскому тракту и посетить "Долину горных духов"

Описание
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О гиде
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Выбираемся из рутины в край живописных долин, уникальных озёр и просто потрясающих видов.

Едем на Алтай! За 5 дней успеем и погулять по Горно-Алтайскому ботаническому саду, и изучить наскальные рисунки в «Долине горных духов», и побывать в интересных локациях туристического комплекса «Бирюзовая Катунь».

Мы не будем ограничивать вас в выборе достопримечательностей: вы сможете выбрать развлечения по душе в свободное время от основных экскурсий.
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Отдыхаем на Алтае: природа и сакральные места
Ближайшие даты:
20
ноя
4
дек
18
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Питание: по туру предусмотрено 2-разовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.

К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.

Программа тура по дням

1 день

Село Камлак: Горно-Алтайский ботанический сад

Встречаемся в посёлке Усть-Сема и отправляемся в село Камлак, где заселимся в гостиницу. После небольшого отдыха направимся в Горно-Алтайский ботанический сад. Там собрана огромная коллекция растений из разных природно-климатических зон Алтая и других регионов России и мира. Вы сможете пройтись по экотропе вдоль реки Семы, насладиться моментом в беседках и изучить экспозиции.

Сегодня также желающим предлагаем посетить маральник или покататься в упряжке с хаски (за дополнительную плату).

Село Камлак: Горно-Алтайский ботанический садСело Камлак: Горно-Алтайский ботанический садСело Камлак: Горно-Алтайский ботанический садСело Камлак: Горно-Алтайский ботанический садСело Камлак: Горно-Алтайский ботанический сад
2 день

Патмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-Чкыш

В этот день первым делом отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы «Зубы дракона». С этой природной достопримечательностью связана одна интересная легенда о богатыре Сартакпае.

После этого доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные.

Патмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-ЧкышПатмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-ЧкышПатмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-ЧкышПатмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-ЧкышПатмос, Чемальская ГЭС и урочище Че-Чкыш
3 день

Камышлинский водопад (или Голубые озёра), и «деревня мастеров» Аскат

Программа сегодняшнего дня варьируется в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий. Мы сможем посетить живописный Камышлинский водопад. Зимой предлагаем отдать предпочтение уникальным Голубым озёрам, которые также именуют «глазами Катуни». В холода они не покрываются льдом.

Затем посетим Аскат — местечко, получившее звание «деревни мастеров». Здесь живут очень творческие люди. За дополнительную плату у вас будет возможность посетить местные галереи «Каури» и «Стрела Сартакпая», музей-усадьбу семьи Головань или центр «Лукоморье». Они откроют вам мир алтайских ремёсел. Самое время закупаться сувенирами!

Завершим насыщенный день походом в баню. Попаримся с берёзовыми вениками и скрабами, изготовленными самостоятельно из натуральных продуктов.

Камышлинский водопад (или Голубые озёра), и «деревня мастеров» АскатКамышлинский водопад (или Голубые озёра), и «деревня мастеров» АскатКамышлинский водопад (или Голубые озёра), и «деревня мастеров» АскатКамышлинский водопад (или Голубые озёра), и «деревня мастеров» Аскат
4 день

Окрестности Чуйского тракта

Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой.

Окрестности Чуйского трактаОкрестности Чуйского трактаОкрестности Чуйского трактаОкрестности Чуйского тракта
5 день

Комплекс «Бирюзовая Катунь» и семейная пасека

В последний день путешествия посетим комплекс экстремального и природного туризма «Бирюзовая Катунь». На его территории находятся Тавдинские пещеры, через которые проходит маршрут «Долина гротов». Также вы сможете зайти в Парк деревянных скульптур и полюбоваться творениями мастеров разных стран.

Заглянем на семейную пасеку «Мёдом в ухо» и узнаем особенности работы с пчёлами и целебных свойствах продуктов пчеловодства. После этого вас ждёт трансфер до Усть-Семы. Тур подошёл к концу, но мы надеемся на скорую встречу!

Комплекс «Бирюзовая Катунь» и семейная пасекаКомплекс «Бирюзовая Катунь» и семейная пасекаКомплекс «Бирюзовая Катунь» и семейная пасекаКомплекс «Бирюзовая Катунь» и семейная пасека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска / п. Усть-Сема, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Усть-Сема, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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