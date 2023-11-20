Выбираемся из рутины в край живописных долин, уникальных озёр и просто потрясающих видов. Едем на Алтай! За 5 дней успеем и погулять по Горно-Алтайскому ботаническому саду, и изучить наскальные рисунки в «Долине горных духов», и побывать в интересных локациях туристического комплекса «Бирюзовая Катунь». Мы не будем ограничивать вас в выборе достопримечательностей: вы сможете выбрать развлечения по душе в свободное время от основных экскурсий.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);

Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Питание: по туру предусмотрено 2-разовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.

К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.