Археологические памятники и гейзерное озеро на экскурсии по Чуйскому тракту
Вас ждет поездка по Чуйскому тракту — гордость Горного Алтая, признанная одной из самых живописных трасс во всем мире.
Вы увидите перевалы, культурное наследие алтайского народа в виде наскальных рисунков и петроглифов, слияние бирюзовой Катуни с рекой Чуя, а также великолепное Гейзерное озеро.
Вы увидите перевалы, культурное наследие алтайского народа в виде наскальных рисунков и петроглифов, слияние бирюзовой Катуни с рекой Чуя, а также великолепное Гейзерное озеро.
Ближайшие даты:
17
июн
июн
24
июн
июн
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Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Перевал Чике-Таман
- Слияние рек Катунь и Чуя
- Катунские террасы
- Северо-Чуйский хребет и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Самая живописная трасса мира Большой экскурсионный день, в рамка которого вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта.
Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты:
- археологические памятники (наскальные рисунки);
- исторические объекты (памятники гражданской войны и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта);
- слияние горных рек, перевалы.
- Одним из самых впечатляющих объектов будет Гейзерное озеро — небольшое термальное озеро удивительной красоты и диаметром не более 30 м, которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит невероятно живописно. Важная информация • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- В связи с ранним выездом (7:00) на экскурсию, необходимо заказать ланчбокс.
- Экскурсия на целый день. Позднее прибытие на туркомплекс.
- Способ передвижения: авто — 600 км, пешком — 1,5 км.
- Продолжительность: 14-16 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Выездные
На весь день
Чуйский тракт
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