Предлагаемый экскурсионный тур - это настоящая коллекция лучших
Предлагаемый экскурсионный тур — это настоящая коллекция лучших достопримечательностей осеннего Алтая! За 5 дней вы увидите все самое популярное на Алтае: с. Чемал, Чемальская ГЭС, о. Патмос, Телецкое озеро, а также познакомитесь с изделиями местных мастеров!
Ближайшие даты:
2
окт
окт
16
окт
окт
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Описание
Маршрут
Река Катунь — Камышлинский водопад — с. Чемал — урочище Чеч-Кыш- Чуйский тракт — Телецкое озеро
Об экскурсии
Река Катунь — царица и хозяйка Алтая. Жемчужно-изумрудная несет она свои воды по каменной дороге с горы Белуха до Северного ледовитого океана, объединяясь с Бией и образуя могучую Обь. То густозаселенные маленькими домиками, то пустынные на сотни километров берега с разнообразным ландшафтом и растительностью делают Катунь вечно меняющейся и неповторимой рекой времени и безвременья.
Телецкое озеро, называемое Алтын-Кёль или Золотое озеро, поразит не только своей красотой и величием, но и своими масштабами для такой маленькой горной страны. Узкой голубой лентой, стиснутое хребтами Корбу и Алтын-Туу, протянулось оно на 78 км. Ширина озера составляет 5 км. Площадь его относительно невелика — 223 кв. км, однако благодаря большой глубине (до 325 м) в нем содержится огромное количество (40 млрд. куб. м) отличной пресной воды, насыщенной кислородом.
Программа тура по дням:
- 1 день.
- 10:00 — Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайск. Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску. По желанию посещение фито аптеки, пчелоцентра. Одна из главных достопримечательностей Горно-Алтайска — краеведческий музей им. А. В. Анохина — самый большой музей за Уралом. Первый музей Республики, где представлены экспозиции природы Горного Алтая, его археологии и этнографии, истории и изобразительного искусства, содержащие более 50000 экспонатов. В музее хранятся уникальные коллекции по палеонтологии, археологии, минералогии, археологические экспонаты самой древней в Сибири (Улалинской) стоянки первобытного человека, экспонаты из курганов Ак-Алаха с плато Укок, памятники древнетюркской рунической письменности, этнографические предметы коренного алтайского населения и русских старообрядцев, а также основной фонд картин выдающегося алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина. Посещение музея.
- 13:00-14:00 — Самостоятельный обед за доп. плату. Экскурсия по Чуйскому тракту проходит вдоль одной из самых красивых горных рек Алтая — река Катунь. Во время экскурсии Вы узнаете о строительстве легендарного тракта, посетите Вы посетите памятник им. В. Я. Шишкову — знаменитому исследователю, писателю, проектировщику Чуйского тракта, а также увидите озеро Манжерок (уникальное озеро с реликтовыми растениями). По желанию подъем на г. Синюха на гондольном подъемнике (от 500-600 руб/чел.) (длина 2389м., перепад высот 600м., время в пути 8 мин., высота над уровнем моря 1012м.). Перед нами великолепная панорама параллельных хребтов, живописных долин и зеркала озера Манжерок (рассказ и легенды об озере), посещение алтайской юрты.
Размещение на туркомплексе «Манжерок» / «Любава»/ «Таежник»/ «Чыгыш»:
- 19:00 — Ужин. Авто 60 км.
- 2 день.
- 09.00 — Завтрак. Экскурсионный день по Нижней Катуни: при хорошей погоде (без дождя) посещение Тавдинских пещер — пещерные отверстия находятся в отвесных скалах и утесах, в прошлом они служили жильем для человека. Называются они так от названия деревни Тавда (или по-другому Талда), которая раньше находилась вблизи пещер. Протяженность скал почти пять километров – это целая система пещер, где они связаны друг с другом, и каждая имеет по несколько входов и выходов. Уникальна Тавдинская карстовая арка — представляет редкую форму — туннель, переходящий в мост. С 1996 арка имеет статус памятника природы краевого значения.
- 13:00-14:00 — Самостоятельный обед за доп. плату.
- Экскурсия на Камышлинский водопад — живописный водопад, на левом берегу р. Катунь, который состоит из двух каскадов общей высотой 12 метров. Чтобы до него добраться, необходимо перейти по пешеходному подвесному мосту через р. Катунь и подняться 2,5 км. по тропинке вверх по течению. Желающие могут воспользоваться услугами моторафтинга (оплата на месте, заброска на рафте с подвесным мотором в 1 сторону 500 руб. /чел).
- Возвращение на туркомплекс.
- 19.00 — Ужин. Авто 140.
- 3 день.
Завтрак. Свободный день. За дополнительную плату предлагаются экскурсии:
- Сентябрь: Экскурсия на Телецкое озеро — один из 5 объектов ЮНЕСКО «Алтай — Золотые горы» (4300 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел.). При хорошей погоде за доп. плату посещение ГЛК «Телецкий» (подъемник на г. Кокуя 500 руб/чел). Авто 460 км.
- Октябрь: Экскурсия по Чуйскому тракту «Сердце Азии» (4000 руб. /чел., минимальная группа — 7 чел.). Вы увидите большую часть знаменитого Чуйского тракта. Остановки запланированы так, чтобы посетить самые значимые объекты: археологические памятники, исторические объекты (памятники гражданской воины и строительства Чуйского тракта, остатки старого тракта); слияние горных рек, перевалы. Посещение Гейзерного озера — небольшое термальное озеро удивительной красоты диаметром не более 30 м., которое находится неподалеку от села Акташ, в Горном Алтае. Его основной изюминкой является бирюзовый оттенок посредине из-за голубой глины на дне. В центре бьют термальные источники, вынося на дно озера красивейший голубой ил, в результате чего озеро выглядит очень впечатляюще.
- Ранний выезд около 06:00, завтрак-ланч бокс.
- Позднее прибытие на туркомплекс.
- Авто 660 км.
- 13:00-14:00 — Самостоятельный обед за доп. плату.
- Ужин.
- 4 день.
- 09.00 — Завтрак. Экскурсия по окрестностям с. Чемал с посещением Чемальской ГЭС. ГЭС — первая ГЭС на Алтае, построенная в 1935 году. Недалеко находится место слияния рек Чемал и Катунь. По дороге посещаем удивительно красивое место на реке Катунь — «Зубы Дракона». Наилучшей обзорной точкой считается место, названное в честь героя алтайского эпоса богатыря Сартакпая — Ворота Сартакпая.
- Кроме того, вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии в Чемале. Далее наше путешествие продолжается экскурсией в урочище Чеч-Кыш — скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
- Обед перекус по пути следования / (ланч-бокс).
- Завершающей точкой путешествия будет посещение Ороктойского моста, где Вы ощутите всю силу реки Катунь ее энергетику, и насладитесь красотой природы Алтая! На обратном пути по возможности посетим гостеприимную пасеку в с. Чемал.
- Ужин.
- Авто 200 км.
- 5 день.
- Ранний завтрак (ланч-бокс).
07:30 трансфер до аэропорта г. Горно-Алтайск (прибытие к 08:00),
автовокзал в г. Горно-Алтайске (прибытие 08:30).
Авто 40 км.
Проживание:
- 2-местное размещение в гостиницах и на базах отдыха (удобства в номере), возможна замена указанных в программе средств размещения на равноценные.
- Размещение в номерах с двуспальными кроватями/ 2 односпальными (DBL-TWIN) не гарантировано.
Организационные моменты:
- В программе тура возможны несущественные изменения в зависимости от погодных и технических условий. Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией и т. п. Указанные расстояния являются приблизительными.
- Дополнительные экскурсии оплачиваются по желанию (от 10 чел.) Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость дополнительных.
- мероприятий будут представлены гидом в туре. Стоимость входных билетов может быть изменена.
- Доплата за SNGL – 7 800 руб.
- Важно!
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Проживание
- Экскурсии по программе
- Питание (полупансион: завтраки, ужины)
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается:
- Одноместное размещение (по запросу)
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу тура
- Самостоятельные обеды
- Самостоятельные переезды
- Спиртные напитки
- Баня
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-АлтайскЗавершение: Горно-Алтайск, автовокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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