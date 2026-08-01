Храмы и соборы Горно-Алтайска с гидом

Найдено 4 тура в категории «Соборы и храмы» в Горно-Алтайске, цены от 44 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Алтай многоликий. Экскурсионный тур
Джиппинг
На машине
На автобусе
Конные прогулки
На катере
Сплавы и рафтинг
Аренда катера
8 дней
5 отзывов
Алтай многоликий. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«Здесь вы пройдёте по «Козьей тропке», заглянете в Ворота Сартакпая, а затем посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
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