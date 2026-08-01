Алтай многоликий. Экскурсионный тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
«Здесь вы пройдёте по «Козьей тропке», заглянете в Ворота Сартакпая, а затем посетите храм Иоанна Богослова на острове Патмос, соединённый с берегом подвесным мостом»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽ за человека
Уникальные туры по соборам и храмам Горно-Алтайска. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших турх и получите массу положительных эмоций!