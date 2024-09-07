50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю

Проехать по Чуйскому тракту, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть петроглифы
Инопланетные пейзажи, лазурные озёра с причудливыми узорами и неприступные горные хребты — нет, мы не покинули Землю.

Мы на Алтае! Отправляемся гулять по окрашенным в жёлто-оранжевый лесам и ущельям, исследовать святой
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остров Патмос и загадывать желания, путешествовать по Чуйскому тракту и дегустировать местные сыр и мёд.

Мы увидим, как сливаются реки, прогуляемся по дну бывшего моря в долине Кызыл-Чин и навсегда влюбимся в алтайскую осень.

50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю
50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю
50 оттенков золота: путешествие по осеннему Алтаю
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отеле парк-отель «Манжерок» / отеле «На Шумах» / турбазе «Путник Алтая» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort или других отелях по согласованию. 2-местные номера с удобствами. 1 ночь проведём в селе Акташ в тёплом номере с удобствами.

Питание. В программу включены 5 завтраков и 1 ужин. На обеды и ужины, не входящие в стоимость, будем заезжать в кафе по маршруту.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём знакомство с Алтаем в Национальном музее им. А. В. Анохина. Вы узнаете, как проходили раскопки курганов Ак-Алаха и полюбуетесь на горные пейзажи первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

По желанию, пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся на курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге мы поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и золотые полотна леса.

Вечером заселимся в отель.

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху
2 день

Остров Патмос и урочище Че-Чкыш

Позавтракаем и, если погода позволит, поедем к Камышлинскому водопаду. Прогуляемся до него по лесной тропинке, насладимся умиротворяющим шумом воды и вернёмся на надувной моторной лодке (моторафт оплачивается по желанию, дополнительно). Дальше отправимся в село Чемал у подножия хребта Иолго.

Пройдём по подвесному мосту над лазурного цвета горной речкой и окажемся на острове Патмос. Здесь находится женский скит Иоанна Богослова, воссозданный миссионерами по подобию разрушенного в советские годы. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.

По желанию, можем посетить пасеку, узнать, зачем люди спят на пчёлах, и попробовать разные сорта мёда.

Если проход на частную территорию будет открыт, мы пройдём к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда полюбуемся на реку Катунь, устремлённую к горным хребтам.

В финале сегодняшнего дня посмотрим на ряд острых скал — Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь, и вернемся в наш отель.

Остров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-ЧкышОстров Патмос и урочище Че-Чкыш
3 день

Красоты Чуйского тракта

Выселимся из отеля и отправимся в поездку по Чуйскому тракту. Из окна машины вам откроется удивительный вид на горные перевалы Семинский и Чике-Таман. Остановимся в месте слияние рек и увидим, как бирюзовая Катунь смешивается с молочного цвета водами Чуи.

Следующая остановка в урочище Калбак-Таш. Вы рассмотрите петроглифы, изображающие животных и быт древних людей. Самые первые наскальные рисунки относятся к 5 тысячелетию до н. э.

Поужинаем и на туристическую базу прибудем поздно вечером. Вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Красоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского трактаКрасоты Чуйского тракта
4 день

Голубое озеро и «алтайский Марс»

Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.

Полюбуемся озером и следом поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Покажется, будто мы оказались на Марсе: горы здесь имеют необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды. По желанию группы, мы можем доехать до Марса-2 — заброска сюда оплачивается участниками тура дополнительно на месте.

Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.
Вечером вернёмся в отель около Горно-Алтайска.

Голубое озеро и «алтайский Марс»Голубое озеро и «алтайский Марс»Голубое озеро и «алтайский Марс»Голубое озеро и «алтайский Марс»Голубое озеро и «алтайский Марс»
5 день

Телецкое озеро

Сегодня мы отправимся на катере в путешествие по Телецкому озеру — «алтайскому Байкалу», насладимся его водопадами. Озеро — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Алтын-Кёль — так его называют коренные алтайцы, что переводе означает «золотое озеро». Прогулка будет групповая, катер вмещает примерно до 12 человек.

При желании и наличию времени, можем посетить ГЛК Телецкий и подняться на канатной дороге на гору Кокуя.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
6 день

Отъезд

Завтракаем и отправляемся в аэропорт к любым удобным вам рейсам.

Отъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе: 5 завтраков, 1 ужин
  • Проживание в стандартных номерах с удобствами в парк-отель "Манжерок" / отель "На Шумах" / турбаза "Путник Алтая" + 1 ночь в "Расуле" / "Зеленый мох" / "Хуторок" (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели (цена дана за одного человека при 2-местном размещении)
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты, кроме канатных дорог, моторафта на Камышлинском водопаде, водопадов Телецкого озера (нужны наличные)
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
  • Остальное питание
  • Канатная дорога в Манжероке и на ГЛК «Телецкий»
  • Моторафт на Камышлинском водопаде - около 700-800 руб. /чел. /в одну сторону
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб. /водопад (только наличные)
  • Страховка от клеща
  • Баня, другие личные расходы
  • Заброска на Марс-2
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или Горно-Алтайск - до 10:30
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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