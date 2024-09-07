Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отеле парк-отель «Манжерок» / отеле «На Шумах» / турбазе «Путник Алтая» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort или других отелях по согласованию. 2-местные номера с удобствами. 1 ночь проведём в селе Акташ в тёплом номере с удобствами.

Питание. В программу включены 5 завтраков и 1 ужин. На обеды и ужины, не входящие в стоимость, будем заезжать в кафе по маршруту.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.