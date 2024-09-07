Мы на Алтае! Отправляемся гулять по окрашенным в жёлто-оранжевый лесам и ущельям, исследовать святой
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В отеле парк-отель «Манжерок» / отеле «На Шумах» / турбазе «Путник Алтая» (также возможны другие отели аналогичного уровня). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Altai Palace 4* / «Гранд Шале» 5* / «Манжерок» 5* / «Геометрика» / «Август» / Pinewood resort или других отелях по согласованию. 2-местные номера с удобствами. 1 ночь проведём в селе Акташ в тёплом номере с удобствами.
Питание. В программу включены 5 завтраков и 1 ужин. На обеды и ужины, не входящие в стоимость, будем заезжать в кафе по маршруту.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём знакомство с Алтаем в Национальном музее им. А. В. Анохина. Вы узнаете, как проходили раскопки курганов Ак-Алаха и полюбуетесь на горные пейзажи первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
По желанию, пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся на курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге мы поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и золотые полотна леса.
Вечером заселимся в отель.
Остров Патмос и урочище Че-Чкыш
Позавтракаем и, если погода позволит, поедем к Камышлинскому водопаду. Прогуляемся до него по лесной тропинке, насладимся умиротворяющим шумом воды и вернёмся на надувной моторной лодке (моторафт оплачивается по желанию, дополнительно). Дальше отправимся в село Чемал у подножия хребта Иолго.
Пройдём по подвесному мосту над лазурного цвета горной речкой и окажемся на острове Патмос. Здесь находится женский скит Иоанна Богослова, воссозданный миссионерами по подобию разрушенного в советские годы. Патмос — излюбленное место молодожёнов, которые верят в силу святыни и загадывают желания о счастливом будущем.
По желанию, можем посетить пасеку, узнать, зачем люди спят на пчёлах, и попробовать разные сорта мёда.
Если проход на частную территорию будет открыт, мы пройдём к урочищу Че-Чкыш, которое местные прозвали «Долиной горных духов». Поднимемся на обзорную площадку, откуда полюбуемся на реку Катунь, устремлённую к горным хребтам.
В финале сегодняшнего дня посмотрим на ряд острых скал — Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь, и вернемся в наш отель.
Красоты Чуйского тракта
Выселимся из отеля и отправимся в поездку по Чуйскому тракту. Из окна машины вам откроется удивительный вид на горные перевалы Семинский и Чике-Таман. Остановимся в месте слияние рек и увидим, как бирюзовая Катунь смешивается с молочного цвета водами Чуи.
Следующая остановка в урочище Калбак-Таш. Вы рассмотрите петроглифы, изображающие животных и быт древних людей. Самые первые наскальные рисунки относятся к 5 тысячелетию до н. э.
Поужинаем и на туристическую базу прибудем поздно вечером. Вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлке Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Голубое озеро и «алтайский Марс»
Сегодня посетим озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.
Полюбуемся озером и следом поедем в долину Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Покажется, будто мы оказались на Марсе: горы здесь имеют необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды. По желанию группы, мы можем доехать до Марса-2 — заброска сюда оплачивается участниками тура дополнительно на месте.
Если погода не позволит увидеть Кызыл-Чин, поедем в село Кош-Агач, Курайскую степь или Каракольскую долину.
Вечером вернёмся в отель около Горно-Алтайска.
Телецкое озеро
Сегодня мы отправимся на катере в путешествие по Телецкому озеру — «алтайскому Байкалу», насладимся его водопадами. Озеро — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Алтын-Кёль — так его называют коренные алтайцы, что переводе означает «золотое озеро». Прогулка будет групповая, катер вмещает примерно до 12 человек.
При желании и наличию времени, можем посетить ГЛК Телецкий и подняться на канатной дороге на гору Кокуя.
Отъезд
Завтракаем и отправляемся в аэропорт к любым удобным вам рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по программе: 5 завтраков, 1 ужин
- Проживание в стандартных номерах с удобствами в парк-отель "Манжерок" / отель "На Шумах" / турбаза "Путник Алтая" + 1 ночь в "Расуле" / "Зеленый мох" / "Хуторок" (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели (цена дана за одного человека при 2-местном размещении)
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе
- Входные билеты, кроме канатных дорог, моторафта на Камышлинском водопаде, водопадов Телецкого озера (нужны наличные)
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
- Остальное питание
- Канатная дорога в Манжероке и на ГЛК «Телецкий»
- Моторафт на Камышлинском водопаде - около 700-800 руб. /чел. /в одну сторону
- Входные билеты на водопады Телецкого озера - 180-250 руб. /водопад (только наличные)
- Страховка от клеща
- Баня, другие личные расходы
- Заброска на Марс-2
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу