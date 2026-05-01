После завтрака отправимся в особенное место — деревню Аскат, известную своими художниками, ремесленниками и мастерами. Устроим обед-пикник, а затем продолжим путь.

Следующая остановка — скалистый остров Патмос на реке Катунь. К нему ведёт подвесной мост. Здесь вы увидите образ Богородицы, выступающий из скалы и, по преданию, благословляющий всех путников. На самом острове возвышается деревянная церковь, а в окружении зелени скрыт грот с Вифлеемской звездой.

Далее направимся к смотровой площадке Толгоек. С этого места открывается захватывающий вид на Катунь, её панорамные изгибы, величественные хребты, бескрайние поля и уходящий вдаль автомобильный серпантин.

После обеда-пикника посетим знаменитый Ороктойский мост, который считается самым узким и глубоким на Катуни.

Заедем на пасеку № 13. Там сможем попробовать настоящий алтайский мёд и ароматный домашний напиток — медовуху. Нам расскажут, как устроен улей, зачем нужен сон на пчёлах и многое другое.

На обратном пути проедем мимо Зубов Дракона — гряды острых скал, выглядывающих из воды.