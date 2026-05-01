Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие и приветственный ужин
По прибытии в Горно-Алтайск — трансфер и свободное время для отдыха.
При желании вы сможете посетить банный комплекс, спа-центр или открытый подогреваемый бассейн.
Вечером состоится общая встреча группы за приветственным ужином в ресторане с живописным видом на лазурные воды Катуни.
Деревня мастеров Аскат, остров Патмос, дегустация мёда на пасеке и Зубы Дракона
После завтрака отправимся в особенное место — деревню Аскат, известную своими художниками, ремесленниками и мастерами. Устроим обед-пикник, а затем продолжим путь.
Следующая остановка — скалистый остров Патмос на реке Катунь. К нему ведёт подвесной мост. Здесь вы увидите образ Богородицы, выступающий из скалы и, по преданию, благословляющий всех путников. На самом острове возвышается деревянная церковь, а в окружении зелени скрыт грот с Вифлеемской звездой.
Далее направимся к смотровой площадке Толгоек. С этого места открывается захватывающий вид на Катунь, её панорамные изгибы, величественные хребты, бескрайние поля и уходящий вдаль автомобильный серпантин.
После обеда-пикника посетим знаменитый Ороктойский мост, который считается самым узким и глубоким на Катуни.
Заедем на пасеку № 13. Там сможем попробовать настоящий алтайский мёд и ароматный домашний напиток — медовуху. Нам расскажут, как устроен улей, зачем нужен сон на пчёлах и многое другое.
На обратном пути проедем мимо Зубов Дракона — гряды острых скал, выглядывающих из воды.
Чике-Таман, Гейзерное озеро, Марс и ужин в юрте
Ранним утром выезжаем на Чуйский тракт — одну из самых живописных дорог мира. Наш путь ведёт к Семинскому перевалу высотой 1717 метров: здесь лиственно-сосновые леса постепенно уступают место кедровой тайге, а среди зелени появляются островки можжевельника. На вершине перевала установлен обелиск, напоминающий о вхождении алтайских племён в состав Российской империи.
Затем поднимемся на Чике-Таман — один из самых выразительных перевалов Чуйского тракта. На смотровой площадке сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой горных отрогов и извилистых речных долин. Далее нас ждёт впечатляющее зрелище — слияние кремовой Чуи и нежно-бирюзовой Катуни: их воды не смешиваются сразу и некоторое время текут параллельными потоками.
Завершит день знакомство с Гейзерным озером — кристально чистым водоёмом с бьющими со дна источниками и узорами из голубой глины, которые видны сквозь воду в любое время года.
Следующей точкой маршрута станет Марс. Здесь нет привычной растительности, а склоны окрашены в насыщенные красные, оранжевые и жёлтые оттенки, из-за чего местность напоминает кадры из научно-фантастических фильмов.
Вечером — национальный ужин в юрте алтайского сказителя и мастера горлового пения Кай — Мергена Тельденова. Знакомство с культурой региона продолжится через музыку, голос и живое общение.
Калбак-Таш и Каракол
После неспешного завтрака мы выезжаем обратно по Чуйскому тракту. Первую остановку делаем у порога «Бегемот» на реке Чуя — название он получил благодаря выступающим камням, которые при низком уровне воды напоминают мордочки бегемотов.
Далее маршрут ведёт в горное урочище Калбак-Таш — один из крупнейших комплексов петроглифов Алтая. На скалах сохранились изображения животных, сцен охоты, танцев и загадочных символов, оставленных древними цивилизациями.
В живописном месте у устья реки Урсул для нас накроют стол: профессиональный повар приготовит обед на костре.
Ещё одной точкой дня станет Каракол — долина скифских царей с крупнейшими курганами своей эпохи. Осматривая курганы, петроглифы и ритуальные алтари, вы прикоснётесь к духовному наследию этих мест и почувствуете особую энергетику долины, возникшую на стыке природных аномалий и ранних форм верований.
Когда Алтай окрасится закатными багряными оттенками, возвращаемся, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим насыщенным днём.
Прогулка на катере по Телецкому озеру, водопады Корбу, Киште и Чоодор
Телецкое озеро — одна из главных достопримечательностей Алтая, которую нередко называют его «голубой жемчужиной». Этот день мы посвятим водной прогулке по озеру на катере, наслаждаясь видами его берегов и отвесных скал.
Во время путешествия откроем для себя одну из тайн Алтайского заповедника — посетим зрелищный водопад Корбу, с воды увидим небольшой, но живописный водопад Киште, а у водопада Чоодор прогуляемся по смотровым площадкам среди величественных каменных стен.
Впечатления дня дополнятся обедом на веранде кафе с видом на Телецкое озеро.
Свободный день
При желании вы можете: отправиться в Национальный музей имени А. В. Анохина, посетить банный комплекс с горячим чаном и еловой качелей или выбрать сеанс массажа для полного расслабления.
Окончание поездки
После завтрака поедем в аэропорт. До новых встреч на Алтае!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки, 4 обеда-пикника и 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Все экскурсии по программе, входные билеты и парковые сборы
- Посещение пасеки с дегустацией
- Концерт горлового пения
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Ежедневное сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Медицинская страховка