Выезд на Алтай в мини-группе: главные локации, места силы, погружение в культуру и спа

Пройти по Телецкому озеру на катере, послушать горловое пение и посетить остров Патмос
Это путешествие по Горному Алтаю объединяет знаковые ландшафты региона, сакральные места и этническую культуру с комфортным отдыхом. Вас ждут река Катунь, деревня Аскат, остров Патмос, Ороктойский мост и панорамные обзорные
площадки.

Осмотрим Чуйский тракт с перевалами Семинский и Чике-Таман, слиянием Чуи и Катуни, Гейзерным озером и знаменитым Марсом.

Дополним поездку дегустацией алтайского мёда на пасеке и национальным ужином в юрте с горловым пением. Отправимся в прогулку на катере по Телецкому озеру и посетим водопады. Будет свободное время, чтобы вы смогли в своём ритме насладиться спа-процедурами и атмосферой края.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и приветственный ужин

По прибытии в Горно-Алтайск — трансфер и свободное время для отдыха.

При желании вы сможете посетить банный комплекс, спа-центр или открытый подогреваемый бассейн.

Вечером состоится общая встреча группы за приветственным ужином в ресторане с живописным видом на лазурные воды Катуни.

2 день

Деревня мастеров Аскат, остров Патмос, дегустация мёда на пасеке и Зубы Дракона

После завтрака отправимся в особенное место — деревню Аскат, известную своими художниками, ремесленниками и мастерами. Устроим обед-пикник, а затем продолжим путь.

Следующая остановка — скалистый остров Патмос на реке Катунь. К нему ведёт подвесной мост. Здесь вы увидите образ Богородицы, выступающий из скалы и, по преданию, благословляющий всех путников. На самом острове возвышается деревянная церковь, а в окружении зелени скрыт грот с Вифлеемской звездой.

Далее направимся к смотровой площадке Толгоек. С этого места открывается захватывающий вид на Катунь, её панорамные изгибы, величественные хребты, бескрайние поля и уходящий вдаль автомобильный серпантин.

После обеда-пикника посетим знаменитый Ороктойский мост, который считается самым узким и глубоким на Катуни.

Заедем на пасеку № 13. Там сможем попробовать настоящий алтайский мёд и ароматный домашний напиток — медовуху. Нам расскажут, как устроен улей, зачем нужен сон на пчёлах и многое другое.

На обратном пути проедем мимо Зубов Дракона — гряды острых скал, выглядывающих из воды.

3 день

Чике-Таман, Гейзерное озеро, Марс и ужин в юрте

Ранним утром выезжаем на Чуйский тракт — одну из самых живописных дорог мира. Наш путь ведёт к Семинскому перевалу высотой 1717 метров: здесь лиственно-сосновые леса постепенно уступают место кедровой тайге, а среди зелени появляются островки можжевельника. На вершине перевала установлен обелиск, напоминающий о вхождении алтайских племён в состав Российской империи.

Затем поднимемся на Чике-Таман — один из самых выразительных перевалов Чуйского тракта. На смотровой площадке сделаем остановку, чтобы полюбоваться панорамой горных отрогов и извилистых речных долин. Далее нас ждёт впечатляющее зрелище — слияние кремовой Чуи и нежно-бирюзовой Катуни: их воды не смешиваются сразу и некоторое время текут параллельными потоками.

Завершит день знакомство с Гейзерным озером — кристально чистым водоёмом с бьющими со дна источниками и узорами из голубой глины, которые видны сквозь воду в любое время года.

Следующей точкой маршрута станет Марс. Здесь нет привычной растительности, а склоны окрашены в насыщенные красные, оранжевые и жёлтые оттенки, из-за чего местность напоминает кадры из научно-фантастических фильмов.

Вечером — национальный ужин в юрте алтайского сказителя и мастера горлового пения Кай — Мергена Тельденова. Знакомство с культурой региона продолжится через музыку, голос и живое общение.

4 день

Калбак-Таш и Каракол

После неспешного завтрака мы выезжаем обратно по Чуйскому тракту. Первую остановку делаем у порога «Бегемот» на реке Чуя — название он получил благодаря выступающим камням, которые при низком уровне воды напоминают мордочки бегемотов.

Далее маршрут ведёт в горное урочище Калбак-Таш — один из крупнейших комплексов петроглифов Алтая. На скалах сохранились изображения животных, сцен охоты, танцев и загадочных символов, оставленных древними цивилизациями.

В живописном месте у устья реки Урсул для нас накроют стол: профессиональный повар приготовит обед на костре.

Ещё одной точкой дня станет Каракол — долина скифских царей с крупнейшими курганами своей эпохи. Осматривая курганы, петроглифы и ритуальные алтари, вы прикоснётесь к духовному наследию этих мест и почувствуете особую энергетику долины, возникшую на стыке природных аномалий и ранних форм верований.

Когда Алтай окрасится закатными багряными оттенками, возвращаемся, чтобы отдохнуть и набраться сил перед следующим насыщенным днём.

5 день

Прогулка на катере по Телецкому озеру, водопады Корбу, Киште и Чоодор

Телецкое озеро — одна из главных достопримечательностей Алтая, которую нередко называют его «голубой жемчужиной». Этот день мы посвятим водной прогулке по озеру на катере, наслаждаясь видами его берегов и отвесных скал.

Во время путешествия откроем для себя одну из тайн Алтайского заповедника — посетим зрелищный водопад Корбу, с воды увидим небольшой, но живописный водопад Киште, а у водопада Чоодор прогуляемся по смотровым площадкам среди величественных каменных стен.

Впечатления дня дополнятся обедом на веранде кафе с видом на Телецкое озеро.

6 день

Свободный день

При желании вы можете: отправиться в Национальный музей имени А. В. Анохина, посетить банный комплекс с горячим чаном и еловой качелей или выбрать сеанс массажа для полного расслабления.

7 день

Окончание поездки

После завтрака поедем в аэропорт. До новых встреч на Алтае!

Стоимость тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки, 4 обеда-пикника и 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Все экскурсии по программе, входные билеты и парковые сборы
  • Посещение пасеки с дегустацией
  • Концерт горлового пения
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Ежедневное сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 15:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
У меня за плечами 15 лет работы в лучших ресторанах Москвы и не только. Для меня кормить людей = делать их счастливыми. Несколько лет назад я совместила свою любовь к еде
и путешествиям и получила любимое дело в виде организации авторских программ. Большое внимание уделяю гастрономии и качественному сервису, ведь в этом я настоящий эксперт! Уже более 350 счастливых гостей побывали в моих поездках. Организую групповые, индивидуальные и корпоративные выезды. Активно развиваю такие направления, как Армения, Узбекистан, Беларусь и некоторые регионы нашей огромной страны: Байкал, Северная Осетия, Чечня, Владивосток, Камчатка и другие.

