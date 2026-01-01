Мини-тур на Алтай с этнообедом: Чуйский тракт, Марсианские горы и Гейзерное озеро
Увидеть перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбоваться Курайской степью и водопадом Ширлак
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или курорт Белокуриха, 9:0...
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
36 000 ₽ за человека
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера
Отправиться в насыщенное путешествие по значимым местам с комфортом и погрузиться в традиции
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 9:00-10:00 или до 9:00 в ...
31 мая в 08:00
21 июн в 08:00
149 500 ₽ за человека
Комфорт-тур на Алтай: главные локации и места силы, дегустации и знакомство с культурой
Проплыть по Телецкому озеру, послушать горловое пение, побывать на острове Патмос и у травницы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 17:00
20 июл в 10:00
175 000 ₽ за человека
