Долина Катуни – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Долина Катуни» в Горно-Алтайске, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Мини-тур на Алтай с этнообедом: Чуйский тракт, Марсианские горы и Гейзерное озеро
На машине
3 дня
Мини-тур на Алтай с этнообедом: Чуйский тракт, Марсианские горы и Гейзерное озеро
Увидеть перевалы Семинский и Чике-Таман, полюбоваться Курайской степью и водопадом Ширлак
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или курорт Белокуриха, 9:0...
1 мая в 09:00
8 мая в 09:00
36 000 ₽ за человека
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера
На машине
10 дней
Всё многообразие Алтая: этнотур от высокогорья до степей с границей Монголии и Телецкого озера
Отправиться в насыщенное путешествие по значимым местам с комфортом и погрузиться в традиции
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 9:00-10:00 или до 9:00 в ...
31 мая в 08:00
21 июн в 08:00
149 500 ₽ за человека
Комфорт-тур на Алтай: главные локации и места силы, дегустации и знакомство с культурой
На машине
6 дней
Комфорт-тур на Алтай: главные локации и места силы, дегустации и знакомство с культурой
Проплыть по Телецкому озеру, послушать горловое пение, побывать на острове Патмос и у травницы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 17:00
20 июл в 10:00
175 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Марсианские горы;
  4. Остров Патмос;
  5. Телецкое озеро;
  6. Петроглифы;
  7. Алтайский Марс;
  8. Чемал;
  9. Зубы дракона;
  10. Каменные грибы.
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в феврале 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Долина Катуни" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 175 000.
