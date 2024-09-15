6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
«Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос»
21 дек в 08:00
24 дек в 08:00
74 900₽ за человека
4 дня
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
Побывать на острове Патмос, полюбоваться водопадами и покататься верхом или сплавиться по реке
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
8 мая в 08:00
22 мая в 08:00
32 000₽ за человека
скидка
10%
6 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
Побывать на острове Патмос, увидеть петроглифы и прогуляться к Куехтанарским озёрам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
20 дек в 12:00
27 дек в 12:00
10000090 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛисицына15 сентября 2024Доброго дня🙌 С 8 по 13 сентября участвовала в Туре по Алтаю За 5 дней мы посетили такое количество локаций, что ощущение
- ЛЛюдмила28 августа 2024Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы"
- ТТатьяна16 июня 2024Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
- ММарат13 июня 2024Путешествие прошло замечательно. Гид был очень вежлив и отзывчив. Единственное что немного смутило - это Алтайский марс. Через чур распиаренное место. Но это не в адрес гида, а, в целом, в адрес туриндустрии в Алтае. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На острова»
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