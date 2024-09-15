Туры на острова из Горно-Алтайска

Найдено 3 тура в категории «На острова» в Горно-Алтайске, цены от 32 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
На Алтай за чудесами, энергией и видами
На машине
2 отзыва
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:30
«Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и окажемся на острове Патмос»
21 дек в 08:00
24 дек в 08:00
74 900 за человека
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
На машине
2 отзыва
4 дня
Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
Побывать на острове Патмос, полюбоваться водопадами и покататься верхом или сплавиться по реке
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
8 мая в 08:00
22 мая в 08:00
32 000 за человека
Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
6 дней
Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
Побывать на острове Патмос, увидеть петроглифы и прогуляться к Куехтанарским озёрам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 12:00
20 дек в 12:00
27 дек в 12:00
10000090 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лисицына
    15 сентября 2024
    На Алтай за чудесами, энергией и видами
    Доброго дня🙌 С 8 по 13 сентября участвовала в Туре по Алтаю За 5 дней мы посетили такое количество локаций, что ощущение
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    что были не 5 дней а больше 😁 Гид Алексей отлично справился со своей работой, очень интересно и увлекательно погружал нас в историю Алтая, прекрасно справлялся с логистикой, был внимательным и отзывчивым ко всем участникам. Мне как энергопрактику очень важно было посетить 2 священных места и зарядиться этой энергией.. и это было невероятно. . потому что сейчас я чувствую себя наполненной и заряженной на 100% Бесконечна красивая природа Алтая все время радовала нас на протяжении всей дороги и это не описать одним словом. . Поездкой очень довольна и обязательно вернусь еще Благодарю всех кто участвовал в организации этого тура 🙏

    Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌Доброго дня🙌
  • Л
    Людмила
    28 августа 2024
    Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
    Всё было замечательно, интересно, удобно. Гид, Аркадий - просто чудо, обо всех заботился, и мы были первыми на всех достопримечательностях,"толпы"
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    набегали уже после нас. Транспорт комфортный, размещение на базе - супер, бассейн плюс красавица-Катунь с удобным спуском в двух шагах. Питание на базе - просто, но вкусно, все ресторанчики, в которых мы питались во время экскурсий - тоже неплохие. Сплав - это вообще то, что нельзя пропустить, куча эмоций и в то же время безопасность на высоте. Обязательно вернемся за более продолжительной экскурсией.

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
    Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
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    от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий, погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом. Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло.

  • М
    Марат
    13 июня 2024
    На Алтай за чудесами, энергией и видами
    Путешествие прошло замечательно. Гид был очень вежлив и отзывчив. Единственное что немного смутило - это Алтайский марс. Через чур распиаренное место. Но это не в адрес гида, а, в целом, в адрес туриндустрии в Алтае. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На острова»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. На Алтай за чудесами, энергией и видами
  2. Сакральные места Алтая и день с программой на выбор
  3. Знакомство с Алтаем в мини-группе: Каракольские озёра, Чуйский тракт и Катунь
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Каменные грибы
  6. Телецкое озеро
  7. Чемал
  8. Марсианские горы
  9. Петроглифы
  10. Каракольские озёра
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в декабре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На острова" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 90 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2025 год на острова, 4 ⭐ отзыва, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль