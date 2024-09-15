читать дальше

что были не 5 дней а больше 😁 Гид Алексей отлично справился со своей работой, очень интересно и увлекательно погружал нас в историю Алтая, прекрасно справлялся с логистикой, был внимательным и отзывчивым ко всем участникам. Мне как энергопрактику очень важно было посетить 2 священных места и зарядиться этой энергией.. и это было невероятно. . потому что сейчас я чувствую себя наполненной и заряженной на 100% Бесконечна красивая природа Алтая все время радовала нас на протяжении всей дороги и это не описать одним словом. . Поездкой очень довольна и обязательно вернусь еще Благодарю всех кто участвовал в организации этого тура 🙏