Программа тура по дням
Переезд из Горно-Алтайска в Чибит
Место встречи группы — аэропорт Горно-Алтайска.
Отмечаемся у инструктора и занимаем места в автобусе. Нам предстоит доехать до села Чибит. Дорога — это уже начало знакомства с Алтаем, ехать будем по знаменитому Чуйскому тракту. Нас сразу окружают горы, а рядом с шоссе течет бирюзовая Катунь.
На пути у нас сегодня Семинский перевал — самая высокая точка Чуйского тракта (1894 метров над уровнем моря). Место считалось священным у алтайцев, а теперь тут кафе и рынок.
Следующий перевал — Чике-Таман (1460 м) Хоть он и ниже, чем Семинский, зато более живописный – на него ведет крутой серпантин, настоящие «американские горки». Обязательно сделаем остановку на его вершине, чтобы полюбоваться на алтайские горы и немного размяться.
Еще одно знаковое место, которое мы будем проезжать сегодня — слияние рек Катунь и Чуя. Видно, какие это разные реки и по цвету, и по характеру. Продолжаем путь вдоль берегов Чуи. Река бурлит, пороги и шиверы покрыты белыми шапками пены. Дорога тянется между высоких гор, заросших кедрами и лиственницами. Приключения приближаются!
К вечеру мы добираемся до турбазы в Чибите, где первый раз ставим наши палатки. Готовим ужин, знакомимся, любуемся на звезды и ложимся спать. Надо отдохнуть от перелета, переезда и набраться сил перед походом.
- Забираем из Горно-Алтайска.
- Переезд до 4 часов.
- Первая ночёвка в палатках.
- Связь пока есть.
Стоянка на ручье Орой
Наше первое утро в горах. Наслаждаемся завтраком и красотой окружающей природы. Сегодня у нас начинается активная часть похода, сделаем первые шаги по направлению к Шавлинским озерам.
Но прежде чем начать путь, нужно распределить вещи. То, что не понадобится в походе (чистая одежда для обратной дороги, например) можно оставить на базе. Вещи, которые берем с собой, а также модули с едой, грузим на наших новых четвероногих друзей — лошадей. Не будем их перегружать, ведь с нами их пойдет столько, сколько нужно.
Имейте в виду, что небольшой рюкзак нести все равно придется. В нем поедут вещи, которые вам могут пригодиться в течение дня: вода, запасная одежда, посуда, перекус. Достать вещи, которые погрузили на лошадей, получится только к концу дня, так что запаситесь всем необходимым на переходе. Одежду берите с собой на любую погоду, ведь в горах она меняется стремительно. Положите сверху и полотенце на случай, если вам захочется освежиться в одном из ручьев.
Выходим из Чибита и по хорошей тропе доходим до мостика через Чую. Под нами шумят пороги Мажойского каскада — культового места для опытных водных туристов, где проходит множество соревнований и походов. Непривычному человеку удивительно, как тут вообще можно сплавляться!
Аккуратно переходим узкий подвесной мост и начинаем подъем по тропе через лиственничный лес. Уже начинаем радоваться, что наш груз везут кони, а не мы. Кроме этой мысли, подъем скрашивают заросли черники — освежаемся вкусными ягодками.
Ночевка на берегу ручья Орой. Помогаем разгрузить лошадей и знакомимся поближе с ними и сопровождающими их алтайцами. Лошадок надо обязательно поблагодарить за помощь!
- Переход налегке 10 км.
- Грузим вещи на лошадок.
- Все лишние вещи оставим на хранение.
- Перепад высот 600 м.
Перевал Орой (2040 м), плато Ештыкель и стоянка на слиянии рек Шавла и Шабага
Завтракаем вкуснейшей походной кашей, которую приготовили дежурные, и под пение птиц собираем лагерь. Время двигаться дальше к Шавлинским озерам. Мы до них дойдем не сегодня, но по пути нас ждет тоже немало интересного.
Продолжаем подъем, к счастью, он стал уже более пологим. Так, не торопясь, выходим на перевал Орой (2040 м). Он не очень сложный, зато панорамный вид с него окупает все страдания на подъеме. Отдыхаем, отдаем дань уважения местным духам (недаром алтайцы ставят на перевалах обо — ритуальные пирамиды из камней).
Спускаемся на травянистое влажное плато Ештыкель. Здесь тропа может идти по заболоченным местам. Встретится на пути и небольшой брод. После него идем по сыпучему склону вдоль веселого ручья и поднимаемся в лес. С обрыва открывается вид на горы, возвышающимися над Шавлинскими озерами. До них еще день пути, но уже красиво!
На ночлег встаем у слияния ручьев. Ужинаем, общаемся, поем песни, играем.
- Переход налегке 12 км.
- Перевал Орой 2040 м над ур. моря.
- Перепад высот 500 м.
- Ночевка на высоте 1850 м над ур. моря.
Идем до Нижнего Шавлинского озера
Сегодня встаем пораньше, чтобы наконец дойти до Шавлинских озер.
Сперва идем через густую первозданную тайгу, вдоль берега реки Шавлы. Дорога поднимается вверх сначала постепенно, а потом круто набирает высоту — мы взбираемся на древний моренный вал. Еще миг, и перед нами открывается Нижнее Шавлинское озеро (1983 м над уровнем моря). В его водах отражаются пики Сказка, Мечта и Красавица — волшебное трио. Этим невероятным видом мы будем наслаждать ближайшие дни. Мало кто удержится от того, чтобы сделать тысячу фотографий!
Выбираем свободную стоянку, на которой нам предстоит провести две ночи. Многие поляны украшены идолами и другими интересными деревянными изображениями, есть и тарзанка над озером.
Вечером можно заказать баню, чтобы погреться, помыться и восстановиться после перехода. Из парилки с радостными криками бежим в озеро! После бани пьем чай с травами, ужинаем, делимся первыми впечатлениями.
- Переход налегке 10 км.
- Нижнее Шавлинское озеро 1983 м над ур. моря.
- Перепад высот 400 м.
- Возможна походная банька.
Дневка, радиальный выход к Верхнему Шавлинскому озеру
Утро начинаем с зарядки и вкусного завтрака. Пока едим кашку, любуемся, как рассвет меняет цвет воды в озере.
Этот день мы будем гулять без уже привычных нам лошадок, они останутся отдыхать в лагере. Собираем небольшие рюкзаки со всем необходимым на день. Сегодня мы идем к Верхнему озеру (2500 м), а если позволит время и силы, поднимемся до ледника и поиграем в снежки. Отсюда открывается замечательная панорама на горный цирк, ледники и озера. Пытаемся охватить взглядом и навечно запечатлеть эту неземную красоту.
Возвращаемся другим берегом озера. Вечером отдыхаем и набираемся сил перед обратной дорогой.
- Прогулка налегке около 5-6 часов.
- Лошадки отдыхают.
- Верхнее Шавлинское озеро 2500 м над ур. моря.
- Здесь очень звездные ночи.
Начинается обратный путь
Сегодня мы будем возвращаться. Немного грустно прощаться с озерами, горами и уже привычной стоянкой. Делаем прощальные фото и в путь!
Лошади успели отдохнуть, да и груз у них стал полегче. А мы, как обычно, несем с собой в рюкзачках все, что требуется в течение дня. На этот раз идем вниз, что приятней. Пейзажи открываются нам с новой стороны, и можно без спешки их рассмотреть. Скрашиваем дорогу играми, песнями и ягодами.
Стоянка в районе слияния рек Шавла и Шабага.
- Переход налегке 10 км.
- Идем до слияния рек Шавла и Шабага.
- Знакомая тропа, но лагерь в новом месте.
- Перепад высот 400 м.
Самый продолжительный переход
Продолжаем наш обратный путь. Теперь горы смотрят нам в спину. Все повторяется в обратном порядке: переправы, тропы, плато Ештыкель и перевал Орой. Кстати, на нем иногда можно поймать связь у некоторых операторов и отправить весточку домой.
Продолжаем спуск (не забываем про ягоды) и встаем на ночлег у ручья Орой. Все привычно: костер, ужин, лошади, которые нам так помогали наслаждаться походом. Не верится, что на следующий день нас уже ждут блага цивилизации.
- Переход налегке 17 км.
- Перепад высот 700 м.
- Выбираем новые места для лагеря.
- Можно поймать связь.
Приходим на базу в Чибит
Заключительный походный день! Последний раз грузим вещи на лошадей и начинаем спуск к реке Чуя. Переходим мостик, еще немного, и мы в поселке Чибит. Тут есть магазины, можно побаловать себя мороженым или еще чем-то вкусным после похода!
Доходим до базы, откуда мы стартовали. Разгружаем лошадок, с которыми мы успели подружиться за долгий путь, благодарим их за помощь и прощаемся. На базе можно сходить в баню, помыться и привести себя в порядок перед возвращением в цивилизацию.
Вечером у нас прощальная свечка, обмен впечатлениями, воспоминаниями и контактами. Немного грустно, что путешествие заканчивается, но уже можно начинать планировать следующее!
- Переход налегке всего 3 км.
- Возможность баньки.
- Связь уже будет.
- Есть кафе и магазин.
Гейзерное озеро и дорога домой
Продлим наше знакомство с Алтаем! После завтрака садимся в автобус, но не сразу едем домой, а сначала посетим Гейзерное озеро. Тем более что до него совсем недалеко.
Это озерцо совсем маленькое по сравнению с Шавлинскими, но очень примечательное! На дне действуют термальные источники, и вода не замерзает даже зимой. Поднимающиеся пузыри рисуют на голубой глине дна причудливые узоры, а в зеркальной глади воды отражаются деревья.
Не хочется прощаться с этой сказкой, но мы все-таки садимся в автобус и отправляемся обратно по Чуйскому тракту в Горно-Алтайск. Еще раз любуемся потрясающими видами окрестных гор, рек и степей.
По дороге обязательно заедем на один из местных рынков купить алтайского мёда, травяного чая и других сувениров. Наш путь заканчивается в Горно-Алтайске. Если вы задержитесь в этом городе, то очень рекомендуем посетить местный краеведческий музей — его богатая экспозиция, посвященная истории, культуре и природе Алтая, того стоит.
Надеемся, что Алтай запал вам в душу, и вы захотите вернуться сюда, чтобы посетить новые озера, пройти новыми тропами и попить чистой воды из новых ручьев.
- Прогулка налегке до озера 700 метров.
- Переезд до 4 часов.
- Переезд в Горно-Алтайск и дальше.
- Рекомендуем посетить национальный музей республики Алтай.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Рады сообщить, что аренда удобных и надежных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Варианты проживания
Палатка
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов:
- Normal Zero;
- Red Fox.
Давайте познакомимся с ними поближе.
Трехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 3 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 3;
- весит всего: 3,15-3,45 кг;
- просторный тент: 324×218×114 см;
- размеры внутренней палатки: 172×211×104 см.
Четырехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 4 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 4;
- весит всего: 4,09 кг;
- просторный тент: 380x236x140 см;
- размеры внутренней палатки: 225х235 см.
Как мы распределяем места?
Мы хотим, чтобы всем было комфортно:
- семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе;
- незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола.
Можно взять 3-местную палатку на двоих (без третьего соседа) — просто предупредите нас заранее. Но учтите, что нести её будет немного тяжелее.
Или возьмите специальную 2-местную палатку в прокат — она легче и удобнее именно для двоих!
Двухместные модели палаток:
- Normal Zero Z2 Pro;
- Red Fox Trekking fox 2;
- весит всего: 2,52-2,83 кг;
- просторный тент: 290х222х110 см;
- размеры внутренней палатки: 125x210x100 см.
Чтобы заказать, напишите нам после бронирования. Мы сами привезём на место старта похода палатку и заберём обратно — вам не о чем беспокоиться!
Важно знать:
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжения на место старта маршрута
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно по окончании похода
- Аренда лошадей и работа конюха
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня на маршруте
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Горно-Алтайска (или до Новосибирска + автобус)
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Горно-Алтайска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять со скидкой 10% в нашем прокате
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда — залог хорошего настроения и комфорта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды!
Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг (по крайней мере, стремимся к этому). Не забывайте, что лошадки также понесут общественное снаряжение и модули с едой. Помните, что и у них «грузоподъемность» не без ограничений.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- балаклава;
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
Какая будет погода? Что делать, если пойдет дождь?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно:
- защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце);
- тёплая одежда: флис, термобельё — вечера могут быть прохладными;
- головной убор: кепка от солнца + шапка/бафф для прохлады;
- купальные принадлежности (как минимум для бани, как максимум для горных рек и озер);
- удобная разношенная обувь + сменка для лагеря.
Что делать, если дождь? Не переживать! Дождь — это:
- уютные чаепития у костра, веселые истории, интересные игры и неповторимая атмосфера;
- надеть дождевик и продолжать путь — маршрут не прерывается!
В лагере:
- поставим общий тент;
- организуем сухую зону;
- приготовим горячую еду.
Важно знать
- Поход состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и т. п.). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
Прокат личного походного снаряжения выдается с 10% скидкой всем нашим участникам.
Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах.
Всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.
На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Также для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза и т. п.).
На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Вода на маршруте
- Питьевая вода — возьмите с собой бутылку 1–1,5 л на человека.
- Источники с чистой водой на маршруте: родники. Будем постоянно восполнять запасы воды.
- Для готовки используем воду из ручьев — кипятим.
Расскажите о переезде из Новосибирска до места встречи группы?
Группу забирают в Горно-Алтайске, но билеты, как правило, в этот город сильно дороже, чем в тот же Новосибирск или Барнаул. Можно рассмотреть вариант прилета в эти города, откуда можно доехать до Горно-Алтайска на междугороднем автобусе или даже долететь на локальном самолете. Между Новосибирском и Горно-Алтайском летает самолет и билеты часто на этот перелет очень даже бюджетные.
Мы поможем вам с организацией переезда из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно. При наличии достаточного количества желающих — закажем отдельный трансфер. В любом случае поможем с бронью билетов на рейсовый автобус и всей логистикой, подскажем варианты ночевок в Горно-Алтайске или Новосибирске. Все рейсовые автобусы отходят в 10-12 дня из Новосибирска.
Переезд из Новосибирска составляет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Путь пролегает по трассе, но время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 12 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Все лишнее можно будет оставить на базе в начале маршрута. Но мы рекомендуем рассмотреть вариант перелета до Горно-Алтайска, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Сделайте выбор в пользу комфорта.
Расскажите о переезде из Горно-Алтайска до места старта?
Переезды будут не более 6-8 часов в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий.
Какая обувь нужна (можно ли в кроссовках?)
Категорический нельзя идти в этот поход в кроссовках. Их можно взять для лагеря, когда мы на стоянке.
Только треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- новая, неразношенная обувь (может натереть)!
Почему это важно? На маршруте бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
- не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
- выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять:
- сменная обувь для лагеря — кроссовки (чтобы дать ногам отдохнуть и переобуться, если основная пара промокла);
- носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!
Будет ли связь и интернет?
Забудьте про электричество и запаситесь личными пауэрбанками. Ну или сразу же отключите свои телефоны и наслаждайтесь природой!
Связь будет только в поселке, это первый и последний дни нашего маршрута. Еще возможна на перевалах или других возвышенностях, если помахать телефоном, возможно духи гор окажутся к вам благосклонны, и вы сможете поймать сигнал, но это не точно.
Все остальное время мы без связи, что очень способствует единению с природой. Наслаждайтесь!