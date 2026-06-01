1 день

Переезд из Горно-Алтайска в Чибит

Место встречи группы — аэропорт Горно-Алтайска.

Отмечаемся у инструктора и занимаем места в автобусе. Нам предстоит доехать до села Чибит. Дорога — это уже начало знакомства с Алтаем, ехать будем по знаменитому Чуйскому тракту. Нас сразу окружают горы, а рядом с шоссе течет бирюзовая Катунь.

На пути у нас сегодня Семинский перевал — самая высокая точка Чуйского тракта (1894 метров над уровнем моря). Место считалось священным у алтайцев, а теперь тут кафе и рынок.

Следующий перевал — Чике-Таман (1460 м) Хоть он и ниже, чем Семинский, зато более живописный – на него ведет крутой серпантин, настоящие «американские горки». Обязательно сделаем остановку на его вершине, чтобы полюбоваться на алтайские горы и немного размяться.

Еще одно знаковое место, которое мы будем проезжать сегодня — слияние рек Катунь и Чуя. Видно, какие это разные реки и по цвету, и по характеру. Продолжаем путь вдоль берегов Чуи. Река бурлит, пороги и шиверы покрыты белыми шапками пены. Дорога тянется между высоких гор, заросших кедрами и лиственницами. Приключения приближаются!

К вечеру мы добираемся до турбазы в Чибите, где первый раз ставим наши палатки. Готовим ужин, знакомимся, любуемся на звезды и ложимся спать. Надо отдохнуть от перелета, переезда и набраться сил перед походом.

Забираем из Горно-Алтайска.

Переезд до 4 часов.

Первая ночёвка в палатках.

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