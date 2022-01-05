1 день

Экскурсия «Деревенский разгуляй»

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, поэтому первая экскурсия в вечернее время.

По приезду на курорт Белокуриха размещаемся в выбранном отеле (расчетный час 14:00, если номер свободный, то заселят по прибытию), отдых.

В 16:00 экскурсия “Деревенский разгуляй”.

Вас встретятс хлебом – солью, как принято было в старину.

Экскурсия по крестьянской старинной избе, которая отражает крестьянский быт 19 века.

“Праздник деревенский разгуляй” в старинной избе.

Гостей ждет накрытый стол – вкусное угощение с деревенским разносолом, любимого с детства (Борщ с мясом, картошечка по-деревенски, деревенский разносол (огурчики соленые, капуста квашеная, грибочки маринованные), чай на травах с домашними пирожками.

Развлекательная программа – “Деревенские забавы”, старинные игры, конкурсы, испытательные сюрпризы.