Зимой здесь сверкает белый снег, хрустальный воздух, бирюзовые горные реки пробиваются сквозь чистейший лед, а седые мудрые горные вершины по-настоящему впечатляют.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия «Деревенский разгуляй»
Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время, поэтому первая экскурсия в вечернее время.
По приезду на курорт Белокуриха размещаемся в выбранном отеле (расчетный час 14:00, если номер свободный, то заселят по прибытию), отдых.
В 16:00 экскурсия “Деревенский разгуляй”.
Вас встретятс хлебом – солью, как принято было в старину.
Экскурсия по крестьянской старинной избе, которая отражает крестьянский быт 19 века.
“Праздник деревенский разгуляй” в старинной избе.
Гостей ждет накрытый стол – вкусное угощение с деревенским разносолом, любимого с детства (Борщ с мясом, картошечка по-деревенски, деревенский разносол (огурчики соленые, капуста квашеная, грибочки маринованные), чай на травах с домашними пирожками.
Развлекательная программа – “Деревенские забавы”, старинные игры, конкурсы, испытательные сюрпризы.
Лебединый заказник. Свободное время
В этот день очень интересная легкая экскурсия – Лебединое озеро!
Недалеко от курорта есть такое озеро – Светлое, на которое собираются лебеди в зимнее время.
Озеро не замерзает, здесь следят за этими прекрасными птицами, подкармливают, оберегают.
Фото получаются красивыми и экскурсия всем очень нравится!
На эту экскурсию мы отведем первую половину дня.
После экскурсии свободное время для самостоятельных прогулок – знакомство с курортом, прогулки по терренкурам, приобретения подарков и сувениров.
Наши гости обычно любят посетить СПА-процедуры (панто и фитобочки), сходить в баньку или покататься на лошадках, горных лыжах.
Варианты есть, мы обязательно подскажем варианты под Ваши пожелания.
Свободный день на курорте Белокуриха
Курорт Белокуриха славится уникальной природой и чистейшим воздухом, который обогащен фитонцидами и аэроионами – это крошечные частицы и вещества укрепляют иммунитет гостей.
Провести на воздухе свободное время – не только полезно, но и очень интересно!
Практически каждый санаторий на своей территории организует катки, горки.
Курорт полон развлекательными и спортивными объектами.
Горнолыжные трассы, есть беговая трасса по сосновому бору, снегоходы, лошадки, – выбор огромный!
Новогодний курорт припорошен пушистым светом, залит светом гирлянд, украшен снежными и ледяными скульптурами.
Вернуться с прогулки без десятка фотографий просто невозможно.
На курорте также много предложений, где можно вкусно покушать – рестораны, кафе.
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю “Многолик и Чудесен Алтай”.
Экскурсия на целый день, начало в 9:00 и вернемся на курорт примерно в 21:00, а проедем почти 380 км.
Кульминация программы – с. Чемал, где ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.
В этот день еще и познакомимся с голубыми озерами.
Обычно самые смелые купаются в живительных водах озера, есть банька согревающая на берегу (поэтому кто не боится прохладной воды, смело берите купальные принадлежности и полотенца).
Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).
По приезду поздний ужин в ресторане отеля (не входит в стоимость).
Вход на экскурсионные объекты оплачивается отдельно.
Знакомство с Шаманом
В этот день мы познакомим Вас с Шаманом.
Приезжаем в этнопарк “Алтай”, знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия "Золотая баба".
Увидите единственный в России пантеон славянских богов!
Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.
Вам точно понравится!
Вход в музей оплачивается отдельно (350 руб.).
Конечно же, Вас и удивит встреча с хозяином парка, который проведет обряд огня, расскажет как правильно загадать желание в такое волшебное время, да еще и на Алтае.
Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.
Отъезд
День выезда.
Если есть желание продлить отдых на курорте, то мы подберем варианты или продлим этот отель, в котором будете находиться.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Отель "Нео"
|45 000
|69 000
|24 500
|Отель “Беловодье” 4*
|55 700
|87 000
|29 300
Бонус при размещении в отеле “Беловодье”: аквапарк с термокомплексом (1час) + соляная пещера + тренажерный зал.
Варианты проживания
Отель «Нео»
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска – 70 км.
Отель «Беловодье» 4
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание - завтраки, вкусный обед на экскурсии «Деревенский разгуляй»
- Проживание на курорте Белокуриха
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска/г. Барнаула и обратно
- Трансфер до курорта и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Доп. экскурсии, баня
- Новогодний банкет - 14 900 руб. /чел
- Отдых вне программы (конные прогулки, снегоходы, бассейны, рестораны, горнолыжные трассы есть в Белокурихе)
- Курортный сбор
- Входы на экскурсионные объекты (лебединое озеро, этнопарк Легенда, т. п., итого примерно 700 руб.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько стоит услуга трансфера?
Стоимость зависит от многих факторов и колеблется от 1500 руб. до 4 500 руб.
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска. Из других городов возможен индивидуальный трансфер.
Точную стоимость для Вас уточняйте у менеджера.
Стоимость трансфера из Барнаула 2 500 руб. в одну сторону.
Для этого сообщите Вашему личному менеджеру до какого города Вы приобрели билет и Вам подберут варианты трансфера. Обычно мы организуем групповые трансферы.
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
Как добраться?
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.