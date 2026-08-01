Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
«Мы поднимемся к Гейзерному озеру, затем по лесной тропе пройдём к смотровой Северо-Чуйского хребта, укутанного вечными ледниками»
24 авг в 09:30
1 сен в 09:30
87 060 ₽ за человека
В мини-группе по Уймонской долине, прогулки в горах, Мультинские озёра, Камышлинский водопад
Прокатиться на катере, попариться в баньке, увидеть озёра в кратерах вулкана и полюбоваться Катунью
Начало: Новосибирск: 4:00, ул. Коммунистическая, 13. Барна...
«По дороге будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамами»
23 авг в 10:00
3 сен в 10:00
60 000 ₽ за человека
Бороздим просторы Алтая верхом: активный тур для опытных всадников с фотосъёмкой
Расслабиться в бане, увидеть Мультинские озёра с катера и насладиться конными прогулками
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
«После обеда и небольшого отдыха отправимся на смотровую площадку: поднимемся на лошадях в горы, откуда открываются захватывающие виды, доступные только в этом уголке Алтая»
7 сен в 10:00
133 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Смотровые площадки»
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