Цветущий май - пора на Алтай: Марс и перевалы, водопад Куркуре, Гейзерное озеро и загадочные курганы
Пофотографироваться на фоне фиолетовых гор, полюбоваться пейзажами и исследовать древности
Алтай — место, где природа создала настоящие чудеса! Вас ждут захватывающие виды перевала Кату-Ярык — дорога здесь буквально вырезана в отвесной скале до долины реки Чулышман.
Мы побываем у Гейзерного озера
и прогуляемся по Алтайскому Марсу, где ландшафты напоминают инопланетные, а глинистые холмы переливаются всеми оттенками красного, жёлтого и оранжевого. Насладимся пикником среди этих фантастических пейзажей.
Посмотрим на водопад Куркуре, мощные потоки которого низвергаются с высоты, создавая завораживающий гул.
По пути увидим панорамы Чуйского тракта, древние курганы пазырыкской культуры, живописные смотровые площадки и остановки у слияния рек. Мы также заглянем на пасеку, чтобы вы смогли попробовать настоящий алтайский мёд.
А вечерами будем устраивать душевные посиделки у костра под звёздным небом и погружаться в атмосферу нетронутой природы. И всё это — в период цветения маральника, что добавит путешествию ярких красок!
В путешествие необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды. Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор). В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.
Программа тура по дням
1 день
Чуйский тракт - живописная дорога в сердце Алтая
Наше путешествие начинается в Новосибирске и ведёт нас через Барнаул и Горно-Алтайск по легендарному Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Мы сделаем несколько остановок в самых живописных местах: у слияния рек Чуи и Катуни, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас и гор, ставших на время цветения маральника фиолетовыми. Прогуляемся и пофотографируем.
Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ и, по желанию, соберёмся у костра, чтобы поделиться первыми впечатлениями.
Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1-2 км.
2 день
Гейзерное озеро и Алтайский Марс
Начнём день с посещения уникального Гейзерного озера с ярко-бирюзовой водой и узорами на дне. Далее вас ждут потрясающие виды Курайской степи с панорамами Северо-Чуйского хребта и извилистые Чуйские меандры.
Затем побываем на Алтайской Марсе! Насладимся пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий, прогуляемся по инопланетному ландшафту. Обед-пикник устроим здесь же. Вечером вернёмся на базу, а после ужина, приготовленного на углях, желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию на внедорожнике до смотровой площадки, откуда открываются заснеженные горные вершины, или попариться в бане (за доплату).
Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 7-8 км.
3 день
Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык и древние курганы
Сегодня вас ждут захватывающие эмоции! Утром на внедорожниках отправимся к перевалу Кату-Ярык — впечатляющему ущелью с серпантином, ведущим в глубины долины реки Чулышман.
Затем побываем у водопада Куркуре, чей стремительный поток срывается со скал, создавая завораживающий гул. Здесь устроим обед-пикник. По пути познакомимся с загадочными курганами пазырыкской культуры, хранящими тайны древних кочевых цивилизаций. После насыщенного дня вернёмся в Акташ.
Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 8-10 км.
4 день
Обратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасеки
Чуйский тракт при движении в обратном направлении раскрывает нам новые ракурсы! Сделаем остановки на смотровых площадках, сохранившихся участках старой дороги и в живописных местах для фотосессий. Посетим пасеку и лавки местных фермеров, где можно приобрести натуральный мёд, сувениры и деликатесы.
Пообедаем в кафе национальной кухни. Прибудем в аэропорт Горно-Алтайска к 18:00, в Барнаул (ПГК Облепиха) к 21:00, в Новосибирск (площадь Ленина) к 23:59. Путешествие завершается, но Алтай остаётся в сердце навсегда!
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник!
Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы.
С нами вы услышите живые истории — саги о
казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом.
Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.