Наше путешествие начинается в Новосибирске и ведёт нас через Барнаул и Горно-Алтайск по легендарному Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Мы сделаем несколько остановок в самых живописных местах: у слияния рек Чуи и Катуни, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас и гор, ставших на время цветения маральника фиолетовыми. Прогуляемся и пофотографируем.

Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ и, по желанию, соберёмся у костра, чтобы поделиться первыми впечатлениями.

Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1-2 км.