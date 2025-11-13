Мои заказы

Цветущий май - пора на Алтай: Марс и перевалы, водопад Куркуре, Гейзерное озеро и загадочные курганы

Пофотографироваться на фоне фиолетовых гор, полюбоваться пейзажами и исследовать древности
Алтай — место, где природа создала настоящие чудеса! Вас ждут захватывающие виды перевала Кату-Ярык — дорога здесь буквально вырезана в отвесной скале до долины реки Чулышман.

Мы побываем у Гейзерного озера
читать дальше

и прогуляемся по Алтайскому Марсу, где ландшафты напоминают инопланетные, а глинистые холмы переливаются всеми оттенками красного, жёлтого и оранжевого. Насладимся пикником среди этих фантастических пейзажей.

Посмотрим на водопад Куркуре, мощные потоки которого низвергаются с высоты, создавая завораживающий гул.

По пути увидим панорамы Чуйского тракта, древние курганы пазырыкской культуры, живописные смотровые площадки и остановки у слияния рек. Мы также заглянем на пасеку, чтобы вы смогли попробовать настоящий алтайский мёд.

А вечерами будем устраивать душевные посиделки у костра под звёздным небом и погружаться в атмосферу нетронутой природы. И всё это — в период цветения маральника, что добавит путешествию ярких красок!

Цветущий май - пора на Алтай: Марс и перевалы, водопад Куркуре, Гейзерное озеро и загадочные курганы
Цветущий май - пора на Алтай: Марс и перевалы, водопад Куркуре, Гейзерное озеро и загадочные курганы
Ближайшие даты:
1
мая2
мая3
мая4
мая5
мая6
мая7
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В путешествие необходимо взять наличные, так как эквайринг часто не работает, подходящую обувь (треккинговые ботинки или кроссовки) и одежду, способную защитить от непогоды.
Рекомендуется брать с собой индивидуальные лекарственные препараты и защитные средства от солнца (крем, головной убор).
В том числе мы рекомендуем сделать прививку от клеща и оформить медицинскую страховку.

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт - живописная дорога в сердце Алтая

Наше путешествие начинается в Новосибирске и ведёт нас через Барнаул и Горно-Алтайск по легендарному Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Мы сделаем несколько остановок в самых живописных местах: у слияния рек Чуи и Катуни, на перевалах Семинский и Чике-Таман, у Катунских террас и гор, ставших на время цветения маральника фиолетовыми. Прогуляемся и пофотографируем.

Вечером разместимся на базе отдыха в селе Акташ и, по желанию, соберёмся у костра, чтобы поделиться первыми впечатлениями.

Всего за день проедем 790/580/340 км в зависимости от города старта, пройдём пешком 1-2 км.

Чуйский тракт - живописная дорога в сердце АлтаяЧуйский тракт - живописная дорога в сердце АлтаяЧуйский тракт - живописная дорога в сердце Алтая
2 день

Гейзерное озеро и Алтайский Марс

Начнём день с посещения уникального Гейзерного озера с ярко-бирюзовой водой и узорами на дне. Далее вас ждут потрясающие виды Курайской степи с панорамами Северо-Чуйского хребта и извилистые Чуйские меандры.

Затем побываем на Алтайской Марсе! Насладимся пейзажами с разноцветными горами, сделаем несколько остановок для фотографий, прогуляемся по инопланетному ландшафту. Обед-пикник устроим здесь же. Вечером вернёмся на базу, а после ужина, приготовленного на углях, желающие смогут отправиться на дополнительную экскурсию на внедорожнике до смотровой площадки, откуда открываются заснеженные горные вершины, или попариться в бане (за доплату).

Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 7-8 км.

Гейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский МарсГейзерное озеро и Алтайский Марс
3 день

Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык и древние курганы

Сегодня вас ждут захватывающие эмоции! Утром на внедорожниках отправимся к перевалу Кату-Ярык — впечатляющему ущелью с серпантином, ведущим в глубины долины реки Чулышман.

Затем побываем у водопада Куркуре, чей стремительный поток срывается со скал, создавая завораживающий гул. Здесь устроим обед-пикник. По пути познакомимся с загадочными курганами пазырыкской культуры, хранящими тайны древних кочевых цивилизаций. После насыщенного дня вернёмся в Акташ.

Всего за день проедем 210 км, пройдём пешком 8-10 км.

Водопад Куркуре, перевал Кату-Ярык и древние курганыВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык и древние курганыВодопад Куркуре, перевал Кату-Ярык и древние курганы
4 день

Обратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасеки

Чуйский тракт при движении в обратном направлении раскрывает нам новые ракурсы! Сделаем остановки на смотровых площадках, сохранившихся участках старой дороги и в живописных местах для фотосессий. Посетим пасеку и лавки местных фермеров, где можно приобрести натуральный мёд, сувениры и деликатесы.

Пообедаем в кафе национальной кухни. Прибудем в аэропорт Горно-Алтайска к 18:00, в Барнаул (ПГК Облепиха) к 21:00, в Новосибирск (площадь Ленина) к 23:59. Путешествие завершается, но Алтай остаётся в сердце навсегда!

Обратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасекиОбратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасекиОбратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасекиОбратный путь по Чуйскому тракту, посещение пасеки

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 обеда-пикника
  • Переезды по программе
  • Трансфер на Алтайский Марс на высокопроходимом транспорте (УАЗ)
  • Входные билеты на территорию природных парков и экскурсии в них
  • Посещение пасеки
Что не входит в цену
  • Проезд до места встречи и обратно
  • Обеды вне программы и ужины
  • Дополнительные внедорожные экскурсии
  • Баня и спа
  • Сувениры и прочие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск, 6:00/Барнаул, 9:30/аэропорт Горно-Алтайска, 13:30. Также можем забрать вас в любой точке на Чуйском тракте
Завершение: Горно-Алтайск, 18:00/Барнаул, 21:00/Новосибирск, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 42 туристов
Привет, путешественник! Наша команда приглашает вас в настоящее приключение по Алтаю — туда, где горы шепчут древние легенды, а воздух наполнен магией природы. С нами вы услышите живые истории — саги о
читать дальше

казахах-кочевниках, тайны шаманов и былины о богатырях. Попробуете настоящие алтайские угощения — чак-чак с мёдом, ароматный чай. Услышите горловое пение под открытым небом и почувствуете его вибрации всем телом. Путешествие будет и комфортным, и насыщенным — мы знаем, как найти баланс между уютом и настоящим драйвом.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
На машине
2 дня
3 отзыва
Тур-перезагрузка на Алтае только для вас: «Марс-2», Гейзерное озеро и другие природные чудеса
Отыскать петроглифы, полюбоваться слиянием Чуи и Катуни и пройтись по дну бывшего моря
Начало: Горно-Алтайск, место по договорённости, 8:00
13 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
29 800 ₽ за человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
6 дней
1 отзыв
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30
15 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
64 900 ₽ за человека
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
На машине
На теплоходе
На микроавтобусе
6 дней
2 отзыва
Топовые места Алтая в мини-группе: Гейзерное озеро, Чуйский тракт, долина Горных духов и Патмос
Посетить Алтайский Марс, разгадать тайну местного Стоунхенджа и прокатиться по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00. По запросу можем в...
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
74 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска