В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах

Нескучно провести новогодние праздники и погонять на снегоходах вдали от цивилизации
Едем задавать нужный настрой на весь предстоящий год! Вас ждут яркие эмоции от скорости и места, недоступные летом из-за непроходимой тайги. Мы прокатимся по высоким хребтам, промчим сквозь поля, укутанные снежным пледом. Вы полюбуетесь бескрайними лесами и озёрами, скованными льдом.

А вокруг не будет никого — только мы и завораживающие зимние пейзажи Алтая — настоящая сказка в окружении горных вершин.
4
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.
Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.
Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:

Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви.
Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре).
Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
Термобельё, можно пару комплектов.
Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка.
Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа.
Солнцезащитные очки.
Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты.
Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге.
Зажигалка или спички.
Складной карманный нож.
Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане.
Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки.
Термос для чая (желательно, но необязательно).

Проживание. В 1-ю и 3-ю ночи — на тёплой базе на Каракольских озёрах, 2-я ночь — в таёжных домиках (туалет на улице, помыться можно в баньке, отопление печное). Размещение, в зависимости от состава группы, от 3 до 6 человек.

Питание. 3-разовое, в день заезда — обед-перекус и ужин, в день отъезда — завтрак и обед-перекус.

Дети. Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.

Программа тура по дням

1 день

Подъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёра

Встретимся, заедем в наш офис, чтобы переодеться в необходимую экипировку, и поедем к месту старта. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, упакуем вещи и вперёд — покорять снежные просторы Алтая.

Сначала преодолеем подъём на гору Кылайская грива, высота которой около 1700 метров. По дороге вы полюбуетесь завораживающим рельефом холмов и гор, покрытых белоснежным покрывалом, густыми пихтовыми лесами, вершинами скал, стремящимися в небо.

К вечеру прибудем на уютную базу на Каракольских озёрах, погреемся, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.

Подъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёраПодъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёраПодъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёраПодъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёра
2 день

Перевал Аккая, урочище Айрык

Сегодня проснёмся рано, чтобы скорее отправиться в дорогу. Уже через несколько минут после выезда вы окажетесь в окружении живописных гор и сверкающих на солнце вершин. Преодолеем перевалы, проедем по лугам, пушистым и мягким от нападавшего снега, через озёра, скованные льдом и словно присыпанные мукой.

Поднимемся на одну самых высоких точек хребта Иолго — перевал Аккая (2385 м). Покорим ещё один перевал и спустимся в урочище Айрык, по сторонам которого растёт густой кедр. Пересечём широкое плато и снова поднимемся в горы, откуда увидим другую часть хребта Иолго.

Полюбуемся картиной, смешанной из камней, скал, лесов и снежного одеяла, которое кажется бесконечным, и по заброшенной лесной дороге доедем до таёжных домиков, где останемся на ночь.

Перевал Аккая, урочище АйрыкПеревал Аккая, урочище АйрыкПеревал Аккая, урочище АйрыкПеревал Аккая, урочище Айрык
3 день

Программа на выбор

В этот день выберем курс по погодным условиям. Поедем к горе Альбаган, главной вершине Иолго, и небольшим озёрам, похожим на колодец внутри холмов, или к необычной двухэтажной пещере и озёрам в широкой котловине, где кроме большого озера есть ещё девять водоёмов поменьше.

На ночь вернёмся на уютную базу в кедровый дом, где останавливались в первый день путешествия.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
4 день

Обратный путь

Сегодня после завтрака соберём вещи и спустимся в село Каракокша, откуда на автобусе вернёмся в Горно-Алтайск.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от Горно-Алтайска к месту старта и обратно
  • Аренда снегохода (по 2 человека на снегоходе), бензин
  • Услуги гидов
  • Проживание
  • Питание
  • Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников - за доплату)
  • Прокат снаряжения, предусмотренного программой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты от вашего города до Горно-Алтайска и обратно
  • При 1-местном размещении на снегоходе стоимость тура составит 81 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск. Прибыть нужно утренними рейсами в день заезда либо накануне
Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00. Если вы вылетаете в Москву, обратные билеты нужно приобретать на утро следующего дня. Ночёвка перед вылетом в стоимость не включена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Горно-Алтайске
С самого детства я восхищаюсь красотой нашего края. Именно эта любовь привела меня на тропу профессиональных путешествий. Я объездил, обходил, обползал Горный Алтай вдоль и поперек, и уже 15 лет
читать дальше

делюсь своими находками с путешественниками как организатор активных туров. А в свободное время снова отправляюсь на поиски приключений по многоликому Алтаю. Он — главное увлечение в моей жизни. В каждом путешествии я открываю для себя неизведанные и прекрасные места.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Арсений
Арсений
11 янв 2023
Отличные инструктора — с ними не пропадёшь, даже если будет непогода или другой форс-мажор.
Питание не сильно разнообразное, но вкусное. Лучше взять с собой еды для разнообразия или если будет не
читать дальше

хватать.
Маршрут не самый простой, нужна хоть какая-то физподготовка. Опыт управления снегоходом, хотя бы минимальный, желателен, иначе экстрима будет больше.
Организаторам лучше устраивать предварительные созвоны с инструктажом: что взять, к чему быть готовыми и тд.

Отличные инструктора — с ними не пропадёшь, даже если будет непогода или другой форс-мажор.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

