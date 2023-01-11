Едем задавать нужный настрой на весь предстоящий год! Вас ждут яркие эмоции от скорости и места, недоступные летом из-за непроходимой тайги. Мы прокатимся по высоким хребтам, промчим сквозь поля, укутанные снежным пледом. Вы полюбуетесь бескрайними лесами и озёрами, скованными льдом. А вокруг не будет никого — только мы и завораживающие зимние пейзажи Алтая — настоящая сказка в окружении горных вершин.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.

Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.

Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:

Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).

Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви.

Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре).

Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.

Термобельё, можно пару комплектов.

Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка.

Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.

Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа.

Солнцезащитные очки.

Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки.

Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты.

Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.

Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге.

Зажигалка или спички.

Складной карманный нож.

Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане.

Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки.

Термос для чая (желательно, но необязательно).