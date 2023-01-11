А вокруг не будет никого — только мы и завораживающие зимние пейзажи Алтая — настоящая сказка в окружении горных вершин.
Описание тура
Организационные детали
Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.
Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.
Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Необходимое личное снаряжение:
Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви.
Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре).
Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
Термобельё, можно пару комплектов.
Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка.
Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа.
Солнцезащитные очки.
Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты.
Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге.
Зажигалка или спички.
Складной карманный нож.
Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане.
Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки.
Термос для чая (желательно, но необязательно).
Проживание. В 1-ю и 3-ю ночи — на тёплой базе на Каракольских озёрах, 2-я ночь — в таёжных домиках (туалет на улице, помыться можно в баньке, отопление печное). Размещение, в зависимости от состава группы, от 3 до 6 человек.
Питание. 3-разовое, в день заезда — обед-перекус и ужин, в день отъезда — завтрак и обед-перекус.
Программа тура по дням
Подъём на Кылайскую гриву, Каракольские озёра
Встретимся, заедем в наш офис, чтобы переодеться в необходимую экипировку, и поедем к месту старта. Вы познакомитесь с инструкторами, пройдёте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, упакуем вещи и вперёд — покорять снежные просторы Алтая.
Сначала преодолеем подъём на гору Кылайская грива, высота которой около 1700 метров. По дороге вы полюбуетесь завораживающим рельефом холмов и гор, покрытых белоснежным покрывалом, густыми пихтовыми лесами, вершинами скал, стремящимися в небо.
К вечеру прибудем на уютную базу на Каракольских озёрах, погреемся, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.
Перевал Аккая, урочище Айрык
Сегодня проснёмся рано, чтобы скорее отправиться в дорогу. Уже через несколько минут после выезда вы окажетесь в окружении живописных гор и сверкающих на солнце вершин. Преодолеем перевалы, проедем по лугам, пушистым и мягким от нападавшего снега, через озёра, скованные льдом и словно присыпанные мукой.
Поднимемся на одну самых высоких точек хребта Иолго — перевал Аккая (2385 м). Покорим ещё один перевал и спустимся в урочище Айрык, по сторонам которого растёт густой кедр. Пересечём широкое плато и снова поднимемся в горы, откуда увидим другую часть хребта Иолго.
Полюбуемся картиной, смешанной из камней, скал, лесов и снежного одеяла, которое кажется бесконечным, и по заброшенной лесной дороге доедем до таёжных домиков, где останемся на ночь.
Программа на выбор
В этот день выберем курс по погодным условиям. Поедем к горе Альбаган, главной вершине Иолго, и небольшим озёрам, похожим на колодец внутри холмов, или к необычной двухэтажной пещере и озёрам в широкой котловине, где кроме большого озера есть ещё девять водоёмов поменьше.
На ночь вернёмся на уютную базу в кедровый дом, где останавливались в первый день путешествия.
Обратный путь
Сегодня после завтрака соберём вещи и спустимся в село Каракокша, откуда на автобусе вернёмся в Горно-Алтайск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Горно-Алтайска к месту старта и обратно
- Аренда снегохода (по 2 человека на снегоходе), бензин
- Услуги гидов
- Проживание
- Питание
- Спутниковый телефон для экстренной связи (разговоры путешественников - за доплату)
- Прокат снаряжения, предусмотренного программой
Что не входит в цену
- Авиабилеты от вашего города до Горно-Алтайска и обратно
- При 1-местном размещении на снегоходе стоимость тура составит 81 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
