Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
На лошади дойти до Каракольских озёр, устроить посиделки у костра и провести 3 дня в тайге
Начало: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 10:00
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
45 000 ₽
50 000 ₽ за человека
По цветущему Алтаю верхом: конный тур с проживанием на базе (всё включено)
Насладиться розовым морем маральника, научиться держаться в седле и заглянуть в «глаза Катуни»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
18 апр в 10:00
1 мая в 10:00
50 000 ₽ за человека
Комфорт-тур на Алтай с фотографом: полёт на вертолёте, парение и главные места (всё включено)
Пролететь над Белухой, устроить джип-сафари по Чуйской степи и сплавиться по Катуни на рафтах
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро, точное время по сог...
20 мая в 08:00
28 мая в 08:00
362 000 ₽ за человека
