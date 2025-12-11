Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 3 тура от 45 000 до 362 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5